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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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Бизнес ,  
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Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPO
Акции завершили свой первый день торгов на уровне $41,57, снизившись на 7,6% относительно и без того консервативного предложения. Случившееся стало пятном на репутации Uber, которая провела одно из самых ожидаемых IPO, пишет WSJ
Дара Хосровшахи (слева) (Фото: Richard Drew / AP)

Стоимость одной акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,6%, упав ниже и без того консервативной цены предложения в $45 за акцию. Свой первый день торгов ценные бумаги компании начали в минусе, и завершили на уровне $41,57, что, как отмечает газета The Wall Street Journal (WSJ), ознаменовало редкое первоначальное падение для таких акций. Капитализация компании в итоге составила примерно $76 млрд.

В октябре прошлого года перед публичным размещением ведущие финансовые конгломераты Goldman Sachs и Morgan Stanley оценивали Uber в $120 млрд.

В целом фондовые рынки на этой неделе, поясняет WSJ, снизились на фоне роста опасений по поводу торговых отношений между США и Китаем. Утром в пятницу, 10 мая, акции продавались плохо, прежде чем восстановиться к вечеру, а индекс S&P 500 за неделю упал на 2,2%.

«Мы знали, что у нас впереди непростой день», — сказал в комментарии The Wall Street Journal после начала торгов гендиректор Uber Дара Хосровшахи. Uber, добавил он, — это «компания, которая пережила тонну нестабильностей в своей истории». «И мы всегда проходили через них», — заверил он.

Бизнес
Оцениваемая в $120 млрд Uber объявила о выходе на IPO

По словам профессора из Университета Флориды Джея Риттера (Jay Ritter), общая сумма, которую потеряли инвесторы, купившие акции Uber во время IPO, стала максимальной по меньшей мере с 1975 года ($617 млн за день). Прежний максимум потеряли инвесторы Genuity. В сумме они лишились за день $276,5 млн, когда компания вышла из Verizon в 2000 году. Другие IPO показали гораздо худшие результаты в процентном отношении, однако потери инвесторов в случае с Uber настолько велики из-за предложения компании, поясняет газета. Всего Uber удалось привлечь $8,1 млрд.

IPO компании, замечает WSJ, является одним из крупнейших за всю историю и крупнейшим с тех пор, как в 2014 году публичной стала Alibaba Group Holding Ltd. Во время IPO Uber, отмечает издание, был оценен примерно в $82 млрд, что стало ниже прежних оценок, которые варьировались в диапазоне от $90 млрд до $120 млрд.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Uber, биржевые торги, Акции
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