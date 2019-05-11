Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPO

Акции завершили свой первый день торгов на уровне $41,57, снизившись на 7,6% относительно и без того консервативного предложения. Случившееся стало пятном на репутации Uber, которая провела одно из самых ожидаемых IPO, пишет WSJ

Дара Хосровшахи (слева) (Фото: Richard Drew / AP)

Стоимость одной акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,6%, упав ниже и без того консервативной цены предложения в $45 за акцию. Свой первый день торгов ценные бумаги компании начали в минусе, и завершили на уровне $41,57, что, как отмечает газета The Wall Street Journal (WSJ), ознаменовало редкое первоначальное падение для таких акций. Капитализация компании в итоге составила примерно $76 млрд.

В октябре прошлого года перед публичным размещением ведущие финансовые конгломераты Goldman Sachs и Morgan Stanley оценивали Uber в $120 млрд.

В целом фондовые рынки на этой неделе, поясняет WSJ, снизились на фоне роста опасений по поводу торговых отношений между США и Китаем. Утром в пятницу, 10 мая, акции продавались плохо, прежде чем восстановиться к вечеру, а индекс S&P 500 за неделю упал на 2,2%.

«Мы знали, что у нас впереди непростой день», — сказал в комментарии The Wall Street Journal после начала торгов гендиректор Uber Дара Хосровшахи. Uber, добавил он, — это «компания, которая пережила тонну нестабильностей в своей истории». «И мы всегда проходили через них», — заверил он.