СМИ узнали о проектировке РЖД новой «стройки века»

В РЖД могут в ближайшее время разработать обоснование строительства второго Северомуйского тоннеля на БАМе. Первый тоннель строили 26 лет

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали должно быть готово к 20 декабря. Такое поручение было отдано по итогам совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака 13 августа, пишет газета «Коммерсантъ».

Северомуйский тоннель — самый длинный железнодорожный тоннель в России (15,3 км), он расположен в Бурятии на БАМе. Первые работы на участке начались в 1977 году, тоннель был сдан в эксплуатацию 26 лет спустя. Как пишет газета, глава РЖД Олег Белозеров на заседании президентской комиссии по ТЭК 27 августа говорил, что строительство второго тоннеля «даст возможность провозить не 16 млн, а 100 млн тонн грузов». Впрочем, учитывая длину тоннеля, «даже при нынешних технологиях это будет где-то десять лет», отмечал Белозеров.

Обеспечить разработку ТЭО поручено Минтрансу, Минэкономики, РЖД и Совету потребителей монополии. Собеседник газеты в отрасли считает, что строительство второго тоннеля «даст прирост провозной способности порядка 30–50 млн тонн в год». По его словам, ТЭО может обойтись в 300-500 млн руб. «Вопрос — будут ли те миллионы тонн, сколько они будут стоить и сколько будет длиться строительство», — приводит газета слова источника. Он же отмечает, что ТЭО может дать ответ на эти вопросы.

Деньги можно снять с проекта моста на Сахалин, поскольку после ТЭО проекта нового тоннеля будет понятно, «есть ли грузовая база для моста». По словам одного из источников газеты, стройка второго Северомуйского тоннеля может обойтись в 100 млрд руб.

Как ранее писал РБК, в долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года, строительство моста на Сахалин через Татарский пролив и подходов оценивается в 540 млрд руб. В конце июля президент Владимир Путин говорил, что поручил правительству проработать строительства моста на остров.