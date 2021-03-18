Минтранс напомнил о переходе на российские системы бронирования билетов

Перевод российских авиакомпаний на отечественные системы бронирования должен стать приоритетом в 2021 году. Крупнейшие перевозчики пока используют иностранные системы, хотя последние уже начали привлекать местных партнеров

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Задачи Росавиации на 2021 год «должны учитывать» организацию перевода российских авиакомпаний на отечественные системы бронирования. Об этом заявил замминистра транспорта Игорь Чалик, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства, которое состоялась 12 марта. «Эти и другие задачи включены в план работы Федерального агентства воздушного транспорта на текущий год», — добавил он.

Речь идет в первую очередь про глобальные дистрибутивные системы (GDS), через которые авиакомпании продают билеты туристическим агентствам, их также используют билетные агрегаторы. Всем авиаперевозчикам необходимо выполнить требования постановления правительства №955 от 24 июля 2019 года «Об утверждении требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок, к базам данных, входящим в ее состав...», вступающего в силу 31 октября 2021 года, пояснил РБК представитель Минтранса.

Согласно этому постановлению к концу октября системы бронирования билетов должны перенести на территорию России базы данных и обрабатывающие вычислительные комплексы, обеспечивающие оформление внутренних воздушных перевозок пассажиров, добавил он. По сути, речь идет о переводе в страну серверов. Это нужно, для того чтобы обеспечить «необходимый уровень устойчивости систем и защиты данных, ведь речь идет об очень чувствительной информации и безопасности перелетов», сказал РБК представитель «Ростеха». Госкорпорация является совладельцем нескольких российских систем бронирования.

Может ли быть отсрочка Еще в прошлом году Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предлагала перенести вступление в силу новых требований к системам бронирования на два года — до 31 октября 2023 года — из-за пандемии коронавируса и приостановки полетов, которые привели к убыткам и росту долгов перевозчиков. Тогда Минтранс не поддержал это предложение, но уже июне 2020 года сам выступил за перенос требований на один год — до 30 октября 2022 года. Ведомство признало, что реализация требований постановления в условиях пандемии накладывает на компании дополнительную нагрузку и создает для них «угрозу финансовой устойчивости», говорится на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. С января 2021 года это предложение находится на рассмотрении в правительстве. Проект постановления будет рассмотрен после прохождения регуляторной гильотины, сказали РБК в пресс-службе правительства. Сейчас Минтранс находится в тесном контакте с авиаперевозчиками по вопросам выполнения требований постановления, отметил представитель ведомства. Учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке авиаперевозок в условиях пандемии, скорее всего, будет принято решение о переносе этих требований на более поздний срок, добавил источник РБК в министерстве.

Какими системами бронирования пользуются перевозчики

«Требования о переводе авиакомпаний на конкретные системы бронирования в документе отсутствуют. Таким образом, перевозчики вправе принять самостоятельное решение о переходе на ту или иную автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок, соответствующую требованиям постановления», — отметил представитель Минтранса.

Крупнейшие российские авиакомпании, включая группу «Аэрофлот» (объединяет авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия») и S7, сейчас используют иностранные системы бронирования билетов — американские Sabre и Navitair, а также испанскую Amadeus.

В 2019 году Sabre создала совместное предприятие «Сейбр интергрупп» с системным интегратором Integro Technologies (у каждого по 50%) для локализации своих серверов в России. Еще до создания СП в Integro Technologies был создан центр экспертизы Sabre — он оказывает услуги поддержки, бизнес-консалтинга и технической аналитики по программным продуктам производственных платформ Sabre AirCentre и AirVision. В пресс-службе Sabre не ответили на запрос РБК.

«Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами с целью обеспечить соответствие ИT-решений Amadeus требованиям российского законодательства. При этом стремимся гарантировать, что авиакомпании и в дальнейшем смогут пользоваться преимуществами наших передовых технологий», — сказал РБК представитель Amadeus. Он не ответил на вопрос о перспективах переноса серверов в Россию или создании СП с локальным партнером, но подчеркнул «стратегическую» важность рынка для компании.

В России сейчас есть и две местные системы бронирования — Leonardo, принадлежащая компании «Сирена Трэвел», и ТАИС, которой занимается компания «Онлайн Резервейшн Систем» (ОРС, систему разрабатывал совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев совместно с госкорпорацией «Ростех»). По состоянию на конец 2020 года пользователями системы Leonardo являлись 52 российских и семь зарубежных авиакомпаний, в том числе Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр», «АЛРОСА» и др. Общий объем обслуженных пассажиров в системе Leonardo превышает 40 млн. Об этом РБК cообщил представитель «Ростеха», который также создал вместе с «Сирена Трэвел» совместное предприятие «РТ-Транском», использующее систему Leonardo.

В числе клиентов ТАИС — «Азимут» (ее совладелец — Ванцев), израильская Israir, украинская «Мотор Сич» и киргизская Tez Jet. В 2019 году в этой системе было обслужено около 10 млн пассажиров (из них 5 млн — турецкой Atlas Global, которая в конце 2019 года обанкротилась), в 2020 году — около 5 млн, рассказал РБК гендиректор ОРС Александр Сизинцев. План на 2021 год — 8–10 млн пассажиров в случае более активного восстановления рынка, добавил он.

Двукратное падение Из-за запрета международных рейсов, введенного для борьбы с распространением коронавируса, по итогам 2020 года российские авиакомпании перевезли 69,2 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем было годом ранее (128,1 млн пассажиров), сообщала Росавиация.

Ванцев в июне 2018 года говорил, что в систему ТАИС было вложено более $50 млн и эти деньги планируется окупить за пять-десять лет. «Если все-таки будет реализовано требование о хранении персональных данных россиян внутри страны, это один срок. Если мы будем в той же конкуренции работать с международными компаниями, то другой срок. Но в целом горизонт такой — от пять до десяти лет», — отмечал он.

«Сравнение потенциала двух систем (Leonardo и ТАИС. — РБК) определило приоритетное использование системы Leonardo, которая подтвердила соответствие требованиям государства, способность работы с большим объемом перевозок и авиакомпаний, а также высокую степень готовности к развертыванию в сжатые сроки, установленные законодательством, и дальнейшему широкому внедрению», — сказал представитель «Ростеха». Но, по его словам, «дочка» госкорпорации КРЭТ по-прежнему сохраняет «возможность участия» в проекте ТАИС, который, также имеет «потенциал и свою нишу».

«Мы работаем над тем, чтобы предложить хороший продукт и дать авиакомпаниям возможность выбирать. Будет очень тяжело, если на рынке останется только одна «Сирена Трэвел», — добавил Сизинцев.

Как российские компании готовятся к новым требованиям

Создание системы бронирования на базе Leonardo, которая обеспечит потребности всех перевозчиков с их разными коммерческими подходами и разной спецификой, требует диалога со всеми участниками рынка, отмечает представитель «Ростеха»: «Безусловно, она должна вписываться в коммерческую модель каждой авиакомпании и обеспечивать все ее бизнес-функции. Мы, со своей стороны, подготовили и представили предложения и готовы к началу такого диалога».

Авиакомпании «Уральские авиалинии» и S7 с начала 2020 года ведут «детальное ознакомление» с возможностями системы Leonardo с участием специалистов «РТ-Транском», прорабатываются «дорожные карты» внедрения отечественных решений, утверждает представитель «Ростеха». По его словам, также проводилась и встреча с представителями «Аэрофлота». «По нашему мнению, значимых технических препятствий для начала использования системы Leonardo уже сейчас такими авиакомпаниями, как «Уральские авиалинии» и «Победа», не существует. Для авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 доработка системы, несомненно, требуется», — заключил он.

Разработчик системы ТАИС также около полутора лет ведет переговоры об использовании своей системы бронирования с «Уральскими авиалиниями» и S7, утверждает Сизинцев.

Бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота» по информационным технологиям Кирилл Богданов (31 декабря 2020 года перешел в Минтранс на пост замминистра) еще в конце 2018 года говорил, что российские системы бронирования предназначены «для обеспечения работы второго эшелона авиакомпаний, как сами в принципе и признают производители этих систем». Он также отмечал, что «Аэрофлот» дождется появления СП Sabre c локальным партнером, которое должно было в 2019–2020 годы создать соответствующие центры обработки данных на территории России, а в 2021 году непосредственно заняться переносом персональных данных пассажиров авиакомпании. «Таким образом, с 1 января 2022 года, согласно этой «дорожной карте», мы не просто реализуем требования постановления, но и получим цифровую платформу, построенную на базе новейших технологий, на территории России», — анонсировал он. РБК направил запрос партнеру Sabre в России Integro Technologies, представитель «Аэрофлота» отказался от каких-либо комментариев.

И «Сирена Трэвел», и ОРС — больше локальные компании, потому что работают преимущественно только на российском рынке, а «Аэрофлот» присутствует на большом количестве рынков и входит в альянс Sky Team, а это значит, что должна быть достаточно тесная связь с продуктами других авиакомпаний, — замечает Сизинцев. По его словам, у обоих российских разработчиков сейчас нет функционала, который позволял бы работать в подобном альянсе, потому что из российских авиакомпаний в международные союзы входят только «Аэрофлот» и S7. «Если нам не дадут шанса работать с крупнейшими российскими авиакомпаниями, тогда мы, наверное, никогда такой функционал не реализуем, потому что его писать «в стол» абсолютно бесполезно», — добавил глава ОРС. По его оценке, разработка такого функционала может занять несколько лет.

В пресс-службе S7 (использует систему Amadeus) РБК сообщили, что проводят изучение обеих доступных систем бронирования — Leonardo и Tais — и ведут «активное взаимодействие» с разработчиками. «Выбор провайдера и сроки перехода зависят от того, насколько и когда функционал системы бронирования будет отвечать требованиям S7 Airlines», — добавил представитель компании. Но представитель S7 отметил, что компания может остаться на системе Amadeus, если она локализует сервера в России.

Представитель «Уральских авиалиний» сказал, что компания сейчас использует две системы — Amadeus и Sirena, отказавшись от дальнейших комментариев.