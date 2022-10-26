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S7 восстановила работу онлайн-сервисов после смены системы бронирования

S7 Airlines сообщила о переходе на российскую систему бронирования
Перерыв в работе онлайн-сервисов был связан с переходом на российскую систему бронирования. Теперь покупка, возврат билетов онлайн, а также регистрация и выбор мест снова доступны пассажирам S7
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Авиакомпания S7 Airlines восстановила работу онлайн-сервисов после планового перерыва в связи с переходом на российскую систему бронирования, сообщается на сайте перевозчика.

«26 октября мы перешли на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров. Сейчас основные сервисы уже работают как обычно, в том числе оплата милями», — говорится в сообщении.

Клиенты компании снова могут приобретать билеты онлайн, оплачивая их любыми удобными способами (карта, система быстрых платежей, Yandex Pay, Sber Pay, «Доли» и мили), возвращать билеты, регистрироваться на рейс онлайн, выбирать места в салоне, добавлять багаж и оформлять иные услуги.

О перерыве в работе онлайн-сервисов компания объявила утром 26 октября. Тем, кто летел в этот день, рекомендовали приехать в аэропорт за три часа и совершить необходимые предполетные процедуры на стойке регистрации. То же самое рекомендовали делать и тем, кто летел 27 октября, так как компания допускала, что период отключения онлайн-сервисов затянется.

Ранее компания и другие российские перевозчики использовали американские системы Sabre и Navitaire, а также испанскую Amadeus (ей принадлежит Navitaire).

В мае «Ростех» сообщил, что на разработанную корпорацией систему бронирования «Сирена-Тревэл» решили перейти «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии». В сентябре гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский сказал в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), что авиакомпания перейдет на систему бронирования от «Ростеха». Ее уже используют такие перевозчики, как «Победа», Red Wings, «Руслайн» и др.

В телеграм-канале «Аэрофлота» сообщается, что с 02:00 26 октября из-за проведения технических работ «временно приостанавливается онлайн-регистрация на рейсы» авиакомпании, а также ее «дочек» «Аврора» и «Россия». Причина техработ не указана. Компания пообещала восстановить работу онлайн-сервисов 30 октября.

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Теги
Лилия Пашкова
S7 Airlines национальная система бронирования онлайн-сервисы авиакомпания Аэрофлот
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