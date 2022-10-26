FESCO подала иск против Зиявудина Магомедова и пяти компаний на ₽80 млрд

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 октября
EUR ЦБ: 61,57 (+1,1) Инвестиции, 16:38
Курс доллара на 27 октября
USD ЦБ: 61,43 (+0,1) Инвестиции, 16:38
В Иране 13 человек погибли в результате стрельбы у мавзолея Шах-Черах Политика, 18:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:14
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 18:12
Ford ушел с российского рынка Бизнес, 18:11
ТАСС и RT узнали, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве Общество, 18:03
На Украине по всей стране вновь объявили воздушную тревогу Политика, 17:58
Норвежский суд назвал срок рассмотрения апелляции задержанного Якунина Общество, 17:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Останина уточнила, что не общалась с Минобороны насчет новых отсрочек Политика, 17:56
«Самый сложный» бюджет одобрен в первом чтении. Главное Экономика, 17:55
Россия и Белоруссия обсудят снятие лимита на число рейсов между странами Политика, 17:55
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 17:49
Автобренд Omoda выбрал города для открытия дилерских центров в России Авто, 17:43
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:33
NYT узнала, что Саудовская Аравия сорвала секретную сделку по нефти с США Политика, 17:32
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Дело братьев Магомедовых ,  
0 

FESCO подала иск против Зиявудина Магомедова и пяти компаний на ₽80 млрд

Иск подан по итогам аудита, который обнаружил задолженности, «сформированные в интересах группы компаний и владеющих ими бенефициаров». В 2020 году FESCO подала иски о возврате выданных акционерам средств
Зиявудин Магомедов (по центру)
Зиявудин Магомедов (по центру) (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Дальневосточное морское пароходство (ДВМП, головная компания группы FESCO) подала иск против своего акционера Зиявудина Магомедова и пяти компаний на 80,1 млрд руб., свидетельствует картотека Арбитражного суда Москвы.

Заявление подано 25 октября. Ответчиками также указаны кипрские Envartia Consulting Ltd, Smartilicious Consulting Ltd, Maple Ridge, Felix LP (Каймановы острова) и SGS Universal Investment Holdings Ltd (Британские Виргинские острова).

Как заявили РБК в FESCO, подать иск решили после завершения двухлетнего финансового аудита, он проводился по поручению совета директоров. Аудиторы обнаружили ряд задолженностей, «сформированных в интересах группы компаний и владеющих ими бенефициаров».

«Ранее одними акционерами оформлялись займы у компании для погашения своего долга по приобретению бумаг ПАО «ДВМП». Поскольку сейчас эти долговые обязательства не обслуживаются, менеджмент, принимая во внимание интересы всех акционеров, принял решение взыскать средства через суд. В противном случае долговая нагрузка может значительно ухудшить финансовые и операционные показатели ДВМП, а также нанести ущерб группе и акционерам в части необходимости обслуживания непрофильного долга», — заявили в компании. Адвокат Магомедова Виктория Цирюлик отказалась от комментариев.

В сентябре 2020 года ДВМП подала иск в Лондонский международный арбитражный суд с требованием возвратить выданные акционерам FESCO кредиты. В компании сообщили, что иски поданы в отношении компаний, связываемых с Зиявудином Магомедовым. FESCO решила взыскать с них долг по выданным займам, направленным на выкуп акций группы в 2012 году.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Lee Jae Won / Reuters В кэше не отсидеться: что в России делать владельцам активов от $500 тыс.
Статьи
Pro
Фото: Carlos Barria / Reuters Как завещал Генри Форд. Пять составляющих эффективного производства
Статьи
Pro
Фото: Tom Miles / Reuters Запад останавливает обмен финансовыми данными с Россией. Что это значит
Инструкции
Pro
Страхи, тормозящие рост: как лидеру преодолеть микроуровень управления
Лекция
Pro
Фото: Shutterstock «Мы лишь немного просядем». Как власти США отрицают наступление рецессии
Прогнозы
Pro
Роялти вызывают повышенный интерес ФНС. Что настораживает налоговиков
Кейсы
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Какие ETF быстрорастущих компаний добавить в портфель, пока они дешевы
Статьи
Pro
Фото: Lars Baron / Getty Images «Место для троечников»: почему россияне не хотят работать на стройке
Статьи

В середине мая 2020 года FESCO направила письмо Зиявудину Магомедову и американскому инвестфонду TPG Group с напоминанием о необходимости возвратить кредиты на общую сумму $1,046 млрд, которые привлекались на покупку акций компании в 2012 году.

Магомедов с партнерами приобрел контрольный пакет акций группы FESCO у Сергея Генералова в декабре 2012 года. Сумма сделки не была раскрыта, но, по данным Reuters, могла составить $1,4 млрд.

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед находятся под арестом с 2018 года. Им вменяют создание организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), девять эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК), один эпизод растраты (ч. 4 ст. 160 УК). В их деле содержится около 830 томов, в нем идет речь о хищении более 11 млрд руб. Вину Магомедовы не признают. Прокурор запросил для Зиявудина Магомедова 24 года колонии, для его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова — 21 год колонии строгого режима.

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Fesco Зиявудин Магомедов иск в суд кредиты
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Суд обратил в доход государства $750 млн братьев Магомедовых
Общество
Братья Магомедовы не признали вину по делу о преступном сообществе
Общество
Прокурор запросил братьям Магомедовым сроки более 20 лет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter