FESCO подала иск против Зиявудина Магомедова и пяти компаний на ₽80 млрд

Иск подан по итогам аудита, который обнаружил задолженности, «сформированные в интересах группы компаний и владеющих ими бенефициаров». В 2020 году FESCO подала иски о возврате выданных акционерам средств

Зиявудин Магомедов (по центру) (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Дальневосточное морское пароходство (ДВМП, головная компания группы FESCO) подала иск против своего акционера Зиявудина Магомедова и пяти компаний на 80,1 млрд руб., свидетельствует картотека Арбитражного суда Москвы.

Заявление подано 25 октября. Ответчиками также указаны кипрские Envartia Consulting Ltd, Smartilicious Consulting Ltd, Maple Ridge, Felix LP (Каймановы острова) и SGS Universal Investment Holdings Ltd (Британские Виргинские острова).

Как заявили РБК в FESCO, подать иск решили после завершения двухлетнего финансового аудита, он проводился по поручению совета директоров. Аудиторы обнаружили ряд задолженностей, «сформированных в интересах группы компаний и владеющих ими бенефициаров».

«Ранее одними акционерами оформлялись займы у компании для погашения своего долга по приобретению бумаг ПАО «ДВМП». Поскольку сейчас эти долговые обязательства не обслуживаются, менеджмент, принимая во внимание интересы всех акционеров, принял решение взыскать средства через суд. В противном случае долговая нагрузка может значительно ухудшить финансовые и операционные показатели ДВМП, а также нанести ущерб группе и акционерам в части необходимости обслуживания непрофильного долга», — заявили в компании. Адвокат Магомедова Виктория Цирюлик отказалась от комментариев.

В сентябре 2020 года ДВМП подала иск в Лондонский международный арбитражный суд с требованием возвратить выданные акционерам FESCO кредиты. В компании сообщили, что иски поданы в отношении компаний, связываемых с Зиявудином Магомедовым. FESCO решила взыскать с них долг по выданным займам, направленным на выкуп акций группы в 2012 году.

В середине мая 2020 года FESCO направила письмо Зиявудину Магомедову и американскому инвестфонду TPG Group с напоминанием о необходимости возвратить кредиты на общую сумму $1,046 млрд, которые привлекались на покупку акций компании в 2012 году.

Магомедов с партнерами приобрел контрольный пакет акций группы FESCO у Сергея Генералова в декабре 2012 года. Сумма сделки не была раскрыта, но, по данным Reuters, могла составить $1,4 млрд.

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед находятся под арестом с 2018 года. Им вменяют создание организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), девять эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК), один эпизод растраты (ч. 4 ст. 160 УК). В их деле содержится около 830 томов, в нем идет речь о хищении более 11 млрд руб. Вину Магомедовы не признают. Прокурор запросил для Зиявудина Магомедова 24 года колонии, для его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова — 21 год колонии строгого режима.