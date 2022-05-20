Экс-глава НМТП рассказал о «напряженных отношениях» братьев Магомедовых

Экс-председатель совета директоров Новороссийского морского торгового порта (НМТП) рассказал в Хамовническом суде о напряженных отношениях между братьями Магомедовыми. В суде рассматривают иск Генпрокуратуры по изъятию $750 млн.

Зиявудин Магомедов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В начале мая заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев, в чью компетенцию входит надзор за судебной системой, подал в Хамовнический районный суд Москвы иск к основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его старшему брату Магомеду Магомедову, а также к офшорной компании «Порт-Петровск Лимитед» (Port Retrovsk Limited), зарегистрированной на Британских Виргинских островах (БВО). Сумма требований составляет $750 млн.

Надзорное ведомство намерено конфисковать средства, полученные Магомедовыми от продажи акций Новороссийского морского торгового порта. Деньги были размещены на счете в Сбербанке. В сентябре 2018 года их арестовали по постановлению Тверского райсуда. По версии Генпрокуратуры, эти деньги сенатор Магомед Магомедов скрывал от декларирования и поэтому они должны быть изъяты.

Несмотря на то что на скамье подсудимых находились двое братьев Магомедовых, младший из них, Зиявудин, попросил разрешить ему не участвовать в процессе, так как, по сути, претензии генпрокуратуры касаются его старшего брата Магомеда.

В начале судебного заседания представитель Генеральной прокуратуры попросил суд приобщить к делу ряд документов, имеющих отношение к Магомеду Магомедову: копии паспортов двух женщин — Ирины Кадыровой и Галины Петруниной (по версии прокуратуры, он состоял с ними в отношениях), свидетельства о рождении их детей, сведения о доходах Магомеда Магомедова, выписки из реестра недвижимости, а также сведения МВД о зарегистрированном на него автотранспорте.

Адвокат Михаил Ошеров заявил в процессе о том, что эти женщины и дети никакого отношения к его подзащитному не имеют, а указанные в иске периоды «незаконного обогащения» не совпадают с периодом, когда Магомедов был в Совфеде. Магомед Магомедов поддержал своего представителя.

По версии обвинения, Магомедов состоял в семейных отношениях с Кадыровой и Петруниной как раз в тот период (в разное время), когда работал в Совфеде. «По апрель 2009 года он являлся членом Совета федерации, по февраль 2010 занимал различные должности в Совфеде, в частности являлся советником председателя, — заявил обвинитель, — те расходы, которые совершали члены его семьи, существенно превышают доходы, задекларированные Магомедовым, они исчисляются миллионами рублей при доходе, в различные периоды, не более 2 млн. руб.». Также гособвинение заявило, что период незаконного обогащения длился с 2002 по 2018 год, вплоть до реализации сделки по продаже Новороссийского морского торгового порта. «В основании иска говорится, что Магомедов пытался скрыть данные и с целью конспирации оформлял свои активы на иные лица, в том числе и в офшорных компаниях, именно поэтому ближний круг имеет значение», — сказал обвинитель.

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Что рассказал бывший глава порта

Суд вызвал для допроса экс-председателя совета директоров ОАО «Новороссийский морской торговый порт» Марата Шайдаева. Он сообщил во время заседания, что знаком с братьями Магомедовыми с 1975 года. «С Зиявудином мы учились в одной школе, в одном классе, его брат учился классом старше, мы дружили», — сообщил свидетель. По его словам, когда они переехали в Москву и поступили в институт, то общение продолжалось. С 2004 года Шайдаев работал на разных должностях в компаниях, имеющих отношение к Магомедовым. Из его показаний стало понятно, что более тесные отношения он поддерживал с младшим братом, а со старшим Магомедом общался реже.

Управляющий директор Марат Шайдаев работал в группе «Сумма» с 2006 года. До 2009 он занимал должность вице-президента компании «Сумма Капитал», а с 2010 по 2012 гг. являлся президентом этой компании. Также Шайдаев являлся председателем совета директоров ОАО «Новороссийский морской торговый порт» и первым заместителем гендиректора этого акционерного общества.



Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Грузооборот НМТП в 2021 году составил 115,6 млн тонн. По сравнению с 2020 годом он увеличился на 4,5%. В 2021 компания обработала порядка 13,8% общего грузооборота российских морских портов.

Свидетель сообщил, что в период работы Магомеда Магомедова сенатором они встречались крайне редко: на торжествах и днях рождения. «Деловых разговоров у нас не было, а между самими братьями отношения были напряженными, — рассказал Шайдаев в суде, — Магомед Магомедов был недоволен тем, как Зиявудин ведет дела, плюс к этому рассказывали различные семейные истории, напряжение всегда чувствовалось, [братья] были отстранены друг от друга за исключением коротких периодов братских отношений».

Он сообщил суду, что ему неизвестно, когда стало ясно, что Магомед является бенефициаром компании, владеющей морским портом. По словам свидетеля, Магомед Магомедов не принимал участия в формировании активов НМТП. О том, что он является акционером этой организации, Шайдаеву стало известно в 2011 году. «В этот период Магомед два раза в месяц приглашал меня поговорить о том, как идут дела в порту, какие там идут процессы…», — сообщил свидетель. Когда он был членом Совета Федерации, он встречался с ним крайне редко. Шайданов однажды по приглашению приезжал в дом к Магомедову, который расположен на Рублевском шоссе. Там он познакомился с его женой Ириной. «Я знаю, что у него несколько детей от двух женщин, в каком статусе они находятся, мне неизвестно», — сообщил свидетель.

На вопрос обвинителя, «была ли деятельность Магомедовых открытой по отношению к государству», он ответил, что фактически управлял бизнесом Зиявудин.