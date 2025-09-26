«Союзмультфильм» обратился в суд из-за авторских прав на крокодила Гену

Студия подала сразу два иска к физлицам из-за нарушения авторских прав на крокодила Гену. Суть претензий пока неясна

Фото: Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Киностудия «Союзмультфильм» подала два иска из-за нарушения исключительных авторских прав на изображение персонажа крокодила Гены и требует компенсаций, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Судебное заседание по иску киностудии к Гусеву С.Н. назначено в Таганском районном суде города Москвы на 2 октября 2025 года. Судебное заседание по иску киностудии к Шаташвили М.Р. назначено в Савеловском районном суде на 9 октября 2025 года», — сказано в сообщении.

В судебной картотеке есть эти иски к Гусеву и Шаташвили, но документов по ним не загружено.

При этом со стороны «Союзмультфильма» это не первый иск к Шаташвили (в прошлом заявление было оставлено без рассмотрения). Кроме того, зарегистрирован иск к нему от анимационной студии «Мельница», его тоже рассмотрят 9 октября. У студии это тоже не первый иск к Шаташвили, решение по другому было вынесено 15 сентября (еще не опубликовано).

РБК направил запросы в «Союзмультфильм» и Мосгорсуд.

Год назад Центробанк выпустил памятные монеты, посвященные мультфильму «Ежик в тумане». После этого его режиссер Юрий Норштейн назвал ситуацию «воровством», так как ни у него, ни у его супруги Франчески Ярбусовой, которая была художницей «Ежика в тумане», не спросили разрешения на использование персонажа. В ЦБ в ответ на это пояснили, что заключили договор насчет авторских прав с «Союзмультфильмом». Студия напомнила, что консолидировала права на анимацию в 2017 году и может использовать персонажа фильма с правом сублицензирования.

Тем не менее в январе этого года Ярбусова обратилась в Мещанский суд Москвы с иском к ЦБ, отметив, что банк выпустил свои монеты без разрешения и указания ее авторства. Иск был отклонен, но, согласно картотеке, на решение суда подана апелляционная жалоба.