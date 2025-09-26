 Перейти к основному контенту
«Союзмультфильм» обратился в суд из-за авторских прав на крокодила Гену

Студия подала сразу два иска к физлицам из-за нарушения авторских прав на крокодила Гену. Суть претензий пока неясна
Фото: Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Киностудия «Союзмультфильм» подала два иска из-за нарушения исключительных авторских прав на изображение персонажа крокодила Гены и требует компенсаций, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Судебное заседание по иску киностудии к Гусеву С.Н. назначено в Таганском районном суде города Москвы на 2 октября 2025 года. Судебное заседание по иску киностудии к Шаташвили М.Р. назначено в Савеловском районном суде на 9 октября 2025 года», — сказано в сообщении.

В судебной картотеке есть эти иски к Гусеву и Шаташвили, но документов по ним не загружено.

При этом со стороны «Союзмультфильма» это не первый иск к Шаташвили (в прошлом заявление было оставлено без рассмотрения). Кроме того, зарегистрирован иск к нему от анимационной студии «Мельница», его тоже рассмотрят 9 октября. У студии это тоже не первый иск к Шаташвили, решение по другому было вынесено 15 сентября (еще не опубликовано).

РБК направил запросы в «Союзмультфильм» и Мосгорсуд.

«Союзмультфильм» раскрыл детали суда с компанией из США из-за Чебурашки
Бизнес
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Год назад Центробанк выпустил памятные монеты, посвященные мультфильму «Ежик в тумане». После этого его режиссер Юрий Норштейн назвал ситуацию «воровством», так как ни у него, ни у его супруги Франчески Ярбусовой, которая была художницей «Ежика в тумане», не спросили разрешения на использование персонажа. В ЦБ в ответ на это пояснили, что заключили договор насчет авторских прав с «Союзмультфильмом». Студия напомнила, что консолидировала права на анимацию в 2017 году и может использовать персонажа фильма с правом сублицензирования.

Тем не менее в январе этого года Ярбусова обратилась в Мещанский суд Москвы с иском к ЦБ, отметив, что банк выпустил свои монеты без разрешения и указания ее авторства. Иск был отклонен, но, согласно картотеке, на решение суда подана апелляционная жалоба.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Яна Баширова
«Союзмультфильм» авторские права Чебурашка крокодил Гена
