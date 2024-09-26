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Новые законы в России ,  
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Госдума одобрила присвоение «звездочек» не только гостиницам

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Новые законы в России
Одобренный в первом чтении законопроект устанавливает обязательную классификацию не только для гостиниц, но и других средств размещения туристов. Но на хостелы и сдаваемые посуточно квартиры его действие распространяться не будет
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума 26 сентября приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий классификацию не только гостиниц, но и других средств размещения туристов с присвоением им звезд. Это следует из карточки законопроекта в базе системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ был внесен в Госдуму в июле 2024 года. Среди авторов инициативы — глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, заместители председателя комитета по туризму Наталья Костенко, Татьяна Лобач и Сергей Кривоносов, первый зампред комитета по экономполитике Надежда Школкина, сенатор Андрей Клишас.

Законопроект предлагает распространить требование о классификации на широкий перечень объектов туризма — средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, которые будут включены в новый единый реестр. Исключение будет сделано для детских лагерей и санаториев, средств размещения централизованных религиозных организаций и их структур, а также объектов сельского туризма в фермерских хозяйствах.

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Фото:Алексей Зотов / ТАСС

То, что объект прошел классификацию и имеет право предоставлять гостиничные услуги, будут подтверждать сведения о нем в Едином реестре объектов классификации в сфере туристической деятельности. Также в этот реестр войдут горнолыжные трассы и пляжи. Объектам, не состоящим в этом реестре, оказывать услуги туристам будет запрещено, следует из документа. Но его действие не распространяется на квартиры и хостелы, «так как они относятся к другой категории», пояснил председатель комитета Госдумы по туризму Сангажи Тарбаев в четверг 26 сентября на пленарном заседании.

В случае принятия законопроекта в трех чтениях он вступит в силу с 1 октября 2024 года. Средства размещения, оказывающие услуги по временному проживанию туристов, смогут работать без включения в единый реестр классификации до 1 января 2025 года. Но сроки могут быть скорректированы, уточнил соавтор инициативы, ранее указывал Тарбаев.

Зачем нужна единая классификация

Сейчас требование об обязательной классификации фактически распространяется только на гостиницы, говорится в пояснительной записке законопроекта. Предоставление гостиничных услуг возможно только при наличии свидетельства о пройденной классификации, в рамках которой объекту предоставлена категория, соответствующая той или иной «звезде». Но гостиничные услуги оказывают и другие средства размещения, которые сегодня «остаются вне поля зрения государства как с точки зрения объекта налогообложения, так и качества предоставляемых ими услуг», говорится в пояснительной записке.

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Действующая сейчас система присвоения звезд гостиницам несовершенна, считают авторы инициативы. Не все отели отвечают заявленным звездам по качеству услуг и комплектации номеров. Это связано с тем, что требования к проводящим классификацию организациям на деле формальные: процедура зачастую проводится без выезда специалистов на сам объект, считают авторы законопроекта.

В связи с этим в законопроекте предлагается пересмотреть процедуру классификации гостиниц и проводить ее в два этапа. На первом владельцы туристического жилья будут сами оценивать его на соответствие обязательным требованиям, установленным к конкретным типам объектов, и включать в единый реестр. На втором этапе присваивать объектам звезды будут уже специалисты организаций, уполномоченных для этого Росаккредитацией, и заносить результаты в реестр. Выдачу бумажного свидетельства о классификации отменят.

Так, у каждого объекта туристического жилья появится уникальный идентификационный номер в едином реестре. Этот номер из единого реестра будут обязаны указывать в том числе агрегаторы и онлайн-сервисы по поиску туристического жилья. Владельцы онлайн-площадок должны будут проверять достоверность сведений об объекте (то есть ссылку на единый реестр). Отелям-нарушителям могут приостановить классификацию, а агрегаторы обяжут прекратить распространять информацию об услугах объекта.

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Фото:Bignai / Shutterstock

Накануне рассмотрения законопроекта в первом чтении правовое управление Госдумы рекомендовало ко второму чтению доработать законопроект в части формулировок. Например, в заключении указано, что трактовка средств размещения, подлежащих классификации, в текущей версии законопроекта слишком широкая. По ней к гостиницам не относятся средства размещения, используемые для организации отдыха и оздоровления детей, организации медицинского и социального обслуживания, физкультурно-спортивные организации и другие. При этом определения «классификация средств размещения» и «услуги средства размещения» не содержат аналогичной оговорки, говорится в заключении правовой комиссии. «В целях исключения правовой неопределенности следует уточнить, какие именно средства размещения подлежат классификации», — говорится в заключении правовой комиссии.

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Анна Захарова
гостиницы классификация Госдума Минэкономразвития
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