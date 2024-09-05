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ВЭФ-2024 ,  
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Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке

Сюжет
ВЭФ-2024
ВТБ вложит ₽10 млрд в развитие туризма на Камчатке и построит гостиницу с видом на океан, чтобы «с крыши взлетал вертолет, как в The Peninsula в Гонконге», сообщил глава банка Андрей Костин. Застройщиком будет «Галс-Девелопмент»
Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

ВТБ инвестирует в развитие туристической отрасли на Камчатке 10 млрд руб. и построит новый гостиничный комплекс в Петропавловске-Камчатском. Соответствующее соглашение с Камчатским краем было заключено на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил банк.

Площадь будущей гостиницы превысит 10 тыс. кв. м, а номерной фонд составит около 175 номеров. На крыше комплекса будет предусмотрена вертолетная площадка, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

«Сегодня соглашение с Камчаткой подписано было, будем гостиницу строить. Суперкрасивую гостиницу прямо в Петропавловске-Камчатском. Я хочу, чтобы с крыши взлетал вертолет, как в The Peninsula в Гонконге (старейший отель в Гонконге. — РБК), потому что без вертолета нельзя жить на Камчатке», — заявил Костин.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Застройщик по проекту — принадлежащий ВТБ девелопер «Галс-Девелопмент», управлять объектом будет АО «Гостиничная компания». Проекта гостиницы пока еще нет, для нее ведется подбор площадки: при строительстве нужно будет учитывать высокий уровень сейсмической активности на Камчатке.

«И хотелось бы, чтобы с видом на океан было. Там нет ни одной приличной гостиницы. Во Владивостоке две благодаря Олегу Владимировичу Дерипаске, а там нет. Мы будем строить ее, подписали соглашение, оно достаточно конкретное, миллиардов десять [рублей], не меньше будет стоить», — добавил Костин.

В 2021 году ВТБ подписывал на ВЭФ соглашение с властями Камчатского края и компанией-застройщиком «Новый дом», в рамках которого планировалось открытие первой в регионе пятизвездочной гостиницы. Крупнейший отель строился в Петропавловске-Камчатском частным инвесторов с 2016 года. По соглашению ВТБ выделял на проект 2 млрд руб. (общая его стоимость в 2021 году оценивалась в 5,5 млрд руб.). Пятизвездочный гостиничный комплекс был рассчитан на 177 номеров, он включал фитнес-центр с 25-метровым бассейном, SPA-зону и баню в корейском стиле, развлекательные заведения, а также концертный зал на 500 мест.

Завершить гостиницу планировалось в первом квартале 2021 года. Но строительство затянулось и до сих пор не завершено, сообщали СМИ: в феврале 2024 года объект был готов на 85%, ожидается, что гостиница заработает для посетителей в 2025 году.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
ВТБ Камчатка гостиница туризм ВЭФ
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