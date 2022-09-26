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Власти решили сократить расходы на утилизацию мусора

При росте расходов на национальную оборону власти сократят затраты на обращение с отходами в два раза в 2023–2024 годах. Но это не повлияет на планы по увеличению доли сортировки и утилизации мусора, утверждают в Минприроды
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Расходы федерального бюджета на создание инфраструктуры для обработки и утилизации мусора, предусмотренные федеральным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», в 2023 году сократятся по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза, до 12,5 млрд руб. Это следует из материалов к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку, которые есть в распоряжении РБК (подлинность документа подтвердил собеседник, близкий к правительству).

В 2024 году затраты на этот федеральный проект немного вырастут (до 14,07 млрд руб.), но все равно будут вдвое ниже, чем предусмотрено действующим законом о бюджете (27,96 млрд руб.). В целом госрасходы на нацпроект «Экология», включающий «Комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами», в 2023–2024 годах предлагается снизить на 10–11% по сравнению с изначальным планом, до 119,5 млрд и 88,38 млрд руб. соответственно. В 2022 году на «Экологию» выделено 128,77 млрд руб.

Снижение затрат на «Экологию» запланировано на фоне роста расходов на национальную оборону. В 2022 году эти расходы могут увеличиться на 30,9%, до 4,68 трлн руб., при этом общие расходы бюджета составят 27,6 трлн руб. (+11,5%). В следующем году они вырастут еще на 6,5%, или на 303 млрд руб., до 4,98 трлн руб. (общий бюджет — на 5%, до 29,06 трлн руб.).

Какие статьи еще будут сокращены

В 2023 году под сокращение подпадут также такие статьи бюджета, как «Национальная экономика» (включает дорожные фонды, сельское хозяйство и другие отрасли экономики; -15,4%, до 3,65 трлн руб.), «Здравоохранение» (-4,1%, до 1,47 трлн руб.) и ЖКХ (-6,4%, до 604,1 млрд руб.).

В рамках подготовки бюджета были проведены приоритизация проектов в сфере экологии и оптимизация расходов, говорит представитель профильного вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева. Но все, что уже запланировано к реализации, имеет необходимые документы или находится на стадии разработки, например ликвидация объектов накопленного вреда, свалок, обеспечено финансированием в полном объеме, подчеркивает она. Так, показатели, установленные федеральным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», достигаются и будут выполнены в срок, сообщил РБК Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператор» (РЭО; куратор мусорной реформы). Аналогичную позицию высказал и представитель Минприроды. По данным министерства, за первое полугодие 2022 года доля обработки твердых коммунальных отходов увеличилась с 43,3 до 49%, доля их утилизации — с 11,6 до 14,1%. К 2024 году обработка должна составить 50%, а доля утилизации — 15%.

РБК направил запросы в Минфин и правительство.

Какие экологические расходы будут сокращены

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Согласно материалам к проекту федерального бюджета на 2023–2025 годы, сокращение вдвое расходов на «Комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами» обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований на предоставление имущественных взносов в РЭО, а также ВЭБ.РФ — для компенсации недополученных доходов по кредитам, которые привлекают структуры «РТ-Инвеста» на строительство заводов по сжиганию мусора.

Имущественный взнос в РЭО, который был создан в 2019 году, необходим для финансирования инвестпроектов, направленных на введение в промышленную эксплуатацию мощностей по сортировке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов. Планируется, что в 2023–2024 годах правительство сократит его на 5,1 млрд и 11,6 млрд руб. соответственно, следует из документа. Но там не говорится, до какого уровня будут снижены эти транши. Согласно закону о бюджете, принятому в конце 2021 года, имущественный взнос в капитал РЭО в 2022 году должен был составить 5,5 млрд руб., в 2023-м — 3,1 млрд руб., в 2024-м — 1,4 млрд руб. Но затем выделение этих средств могло пересматриваться.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Взнос в ВЭБ в 2023 году предлагается сократить на 3,8 млрд руб., в 2024-м — на 1,18 млрд руб. В 2020 году эта госкорпорация совместно с другими банками согласилась выдать кредит «дочке» «Ростеха» — «РТ-Инвест» — на 110 млрд руб. на строительство четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье (в Воскресенском, Богородском, Наро-Фоминском и Солнечногорском округах). Имущественный взнос помогает субсидировать процентную ставку по этому кредиту.

Помимо четырех заводов в Подмосковье «РТ-Инвест» также строит еще один завод в Казани. Все пять заводов будут сжигать 3,35 млн т твердых коммунальных отходов в год с выработкой электроэнергии, а их суммарная мощность должна составить 355 МВт. Объем инвестиций в этот проект — 185 млрд руб.

Представители ВЭБа и «РТ-Инвеста» отказались от комментариев. В пресс-службе РЭО также затруднились прокомментировать итоговый объем имущественного взноса.

Как будут финансироваться «мусорные» проекты

Правительство реализует различные меры поддержки отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, напоминает представитель Минприроды. Перераспределение средств было сделано с учетом изменения структуры мер поддержки отрасли, которые при сравнимых объемах бюджетного финансирования позволяют увеличить объем привлекаемых денежных средств, подчеркивает Буцаев. По его словам, теперь приоритет будет отдан в пользу концессий и зеленых облигаций, под которыми подразумеваются средства, привлеченные с рынка на экологические проекты. В случае с концессиями финансовые обязательства делятся между инвестором, региональными властями и федеральным центром.

В 2021 году РЭО профинансировал пять «мусорных» проектов на общую сумму 6,1 млрд руб., а до 2024 года планировал разместить на бирже зеленые облигации на 100 млрд руб.

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Фото:АГН «Москва»

Компания уже договорилась с ведущими российскими банками о совместных инвестициях в инфраструктуру по обращению с твердыми коммунальными отходами с помощью выкупа облигаций, сказал Буцаев. Так, Россельхозбанк выкупит облигации РЭО на сумму 50 млрд руб., банк «Открытие» рассматривает возможность выкупа бумаг на 10 млрд руб. РЭО также ведет переговоры и с другими финансовыми организациями. В 2023–2024 годах с использованием механизма субсидирования ключевой ставки по облигациям компании в отрасль будет привлечено около 90 млрд руб., говорит ее гендиректор.

К тому же многие механизмы улучшения экологической ситуации в регионах реализуются за счет комплексного изменения природоохранного регулирования — ужесточения наказания за вред окружающей среде, увеличения ответственности собственников предприятий за ликвидацию ущерба и другие, добавляет Галичева.

По данным Минприроды, в России, где ежегодно образуется 60 млн т твердых коммунальных отходов, уже введены мощности по обработке 18,28 млн т отходов и утилизации — 4,63 млн т. В стадии строительства и планируются к вводу в 2022 году еще 2,85 млн т мощностей по обработке и 744 тыс. т — по утилизации.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
утилизация сортировка мусора Бюджет
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