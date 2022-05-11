Мусорная госкомпания определила получателей денег от «зеленых» облигаций

Мусорные проекты с рентабельностью выше 20% смогут привлечь ₽100 млрд с помощью «зеленых» облигаций. Достичь такой доходности можно только при высоком показателе сортировки и стабильных ценах на вторсырье

Фото: АГН «Москва»

Финансирование за счет «зеленых» облигаций «Российского экологического оператора» (РЭО), курирующего мусорную реформу, смогут получить только проекты сортировки и переработки отходов с рентабельностью выше 20%, следует из положения об отборе проектов, с которым ознакомился РБК. В РЭО подтвердили подлинность документа, уточнив, что правила отбора были утверждены в апреле.

Через «зеленые» бонды, которые будут размещены на Мосбирже, планируется привлечь и распределить 100 млрд руб. на мусорные проекты. Первые проекты смогут получить финансирование до конца этого года, говорят в пресс-службе РЭО. Госкомпания подала документы в ЦБ на регистрацию проспекта эмиссии в апреле, после одобрения бумаги смогут размещать на бирже под конкретные проекты. Для одобренных РЭО проектов процедура выхода на биржу займет около двух месяцев, добавляет представитель оператора. В РЭО не называют планируемую доходность облигаций.

Достижимы ли критерии отбора проектов

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов называет заявленный уровень рентабельности «достаточно высоким». Он уточняет, что доходность 15% — хороший показатель для производственной компании, а проекты по добыче золота, угля и нефти показывают рентабельность выше 30%. «Зеленые» проекты носят еще и социальный характер, и требовать от них коммерческую рентабельность проблематично», — считает Пискунов.

Глава РЭО Денис Буцаев утверждает, что среди проектов, которые госкомпания уже рассматривает для финансирования через «зеленые» облигации, минимальная рентабельность — 21%. В РЭО поступили заявки уже на 13 проектов, под которые могут быть выпущены «зеленые» бонды, сейчас они находятся на стадии рассмотрения, пояснил представитель оператора, не уточнив, о каких проектах идет речь.

Какие проекты могут рассчитывать на деньги от «зеленых» облигаций РЭО Не меньше 5% от стоимости проекта инвестор должен вложить самостоятельно.

Доля импортного оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов не должна превышать 38% в проектах 2022 года, а в 2023 и 2024 годах должна снизиться до 37 и 36% соответственно. В пресс-службе Минприроды РБК уточнили, что условия РЭО соответствуют показателям, заложенным в нацпроект «Экология», и пересматривать их не планируется.

Объект должен быть включен в территориальную схему региона по обращению с отходами.

У проекта должен быть участок для строительства, форма собственности на него не уточняется.

Проект должен соответствовать принципам и стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования. Например, 100% отходов должно сортироваться, а на захоронение может идти не больше 50% отходов. В госкомпании также уточнили, что не рассматривают возможность финансирования мусоросжигательных заводов через «зеленые» облигации.

Проект должен быть построен за три года с начала финансирования РЭО.

Читайте на РБК Pro Pro Зачем мы спим. Новая наука о сне и сновидениях Зачем мы спим. Новая наука о сне и сновидениях Саммари Pro Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Инструкции Pro Какие специалисты сейчас особенно востребованы и почему — «Авито Работа» Какие специалисты сейчас особенно востребованы и почему — «Авито Работа» Статьи Pro x The Economist Кадровая «проблема вагонетки»: как увольнять без вреда для компании Кадровая «проблема вагонетки»: как увольнять без вреда для компании Статьи Pro Китайский фондовый рынок: каковы перспективы для частного инвестора Китайский фондовый рынок: каковы перспективы для частного инвестора Клуб инвесторов Pro Как меняется актуальность цифровых активов и валют Как меняется актуальность цифровых активов и валют Статьи Pro Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания Инструкции Pro Ждем «сторис» на Avito: зачем бизнесы переезжают на «доски объявлений» Ждем «сторис» на Avito: зачем бизнесы переезжают на «доски объявлений» Статьи

Достижение рентабельности 20% и выше реально при высоких показателях отбора сырья на сортировочных комплексах и при условии стабильной стоимости вторсырья, говорит Полина Вергун, председатель совета директоров группы компаний «Чистый город» (в нее входят региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами в пяти регионах России).

Критерии отбора проектов для «зеленых» облигаций, разработанные РЭО, в целом похожи на правила таких бондов, которые выпускались раньше, и соответствуют требованиям ЦБ, говорит гендиректор аналитической компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов.

На сколько объектов хватит выделенных денег

По оценке Митрофанова, 100 млрд руб. может хватить для финансирования около 40 проектов «среднего масштаба», таких как региональные мусороперерабатывающие комплексы, на создание которых, как правило, требуется по 1–3 млрд руб. Всего, по расчетам РЭО, в России необходимо построить 900 мусорных объектов, их стоимость составит примерно 500 млрд руб., говорит представитель госкомпании.

В РЭО не называют конкретных инвесторов, заинтересованных в получении финансирования с помощью «зеленых» облигаций. Но уточняют, что заявки поданы на создание объектов в том числе в Москве, Ленинградской, Магаданской, Самарской, Орловской областях и Пермском крае.

Заместитель директора по коммуникациям ГК «Эколайн» (региональный оператор Москвы и Подмосковья) Елена Вишнякова рассказала РБК, что компания заинтересована в использовании «зеленых» облигаций для одного из своих проектов. Также получить финансирование за счет бондов РЭО рассчитывает компания «МСК-НТ», которая сейчас работает в Москве, Нижегородской и Тульской областях. Она подала заявки на финансирование проекта за 1,5 млрд руб. в Узловском районе Тульской области и за 2,5 млрд руб. в Арзамасском районе Нижегородской области, сообщили РБК в пресс-службе компании. Директор региональной Корпорации развития Магаданской области Денис Морозов сказал РБК, что концессионный проект по строительству комплекса по переработке отходов за 5 млрд руб. заинтересован в получении от РЭО 80% стоимости объекта.

Как устроено финансирование через «зеленые» облигации

Выпуск облигаций на 100 млрд руб. наблюдательный совет РЭО одобрил в прошлом году, этот объем планируется выпустить в 2022–2024 годах. В январе 2022 года правительство выделило Россельхозбанку 5 млрд руб. на докапитализацию с условием, что банк выкупит у РЭО «зеленые» облигации не менее чем на 50 млрд руб. Остальные 50 млрд руб. будут привлечены на бирже за счет других инвесторов: как юридических, так и физических лиц. В какой пропорции банк будет выкупать каждый выпуск облигаций, в РЭО не уточняют. РБК направил запрос в пресс-службу Россельхозбанка.

При одобрении конкретного мусорного проекта РЭО выпустит облигации на необходимую для него сумму. Когда деньги по бондам будут привлечены, РЭО выдаст инвестору проекта льготный кредит под 7–8% годовых, поясняет представитель госкомпании. Купонный доход и тело облигаций при их погашении будет выплачивать РЭО.

Сейчас на Мосбирже размещены «зеленые» облигации восьми эмитентов. Минимальная доходность таких облигаций у бумаг Транспортной концессионной компании — 6,71% годовых, максимальная — 16% — у «СФО Русол 1» (специализируется на выпуске ценных бумаг). Последнее размещение «зеленых» облигаций состоялось в ноябре 2021 года, тогда бонды под 9,75% выпустил КамАЗ.

На мусорном рынке в России пока есть только один пример выпуска «зеленых» облигаций. В декабре 2021 года бонды на 2 млрд руб. были выпущены под совместный проект группы «Эколайн» и перерабатывающей компании «Вторпласт» по строительству завода для переработки пластика в Подмосковье. Эти бонды с купонным доходом 3,75% не размещались на открытом рынке, их по закрытой подписке полностью выкупил РЭО. Правила выпуска предполагали доходность по купонам на уровне половины от ставки ЦБ на день выхода бондов, пояснила Вишнякова.