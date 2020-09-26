Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 76,82 (-0,36) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 89,66 (-0,32) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Минпромторг подписал с китайским автопроизводителем контракт на ₽42 млрд Бизнес, 08:09 Познер объяснил отношение США к России как к «врагу» Общество, 08:05 «Зенит» и «Спартак» должны остаться во главе таблицы. Анонс тура РПЛ Спорт, 08:02 Как устроен хай-тек в мире финансов РБК и Refinitiv, 08:01 Байден пообещал последствия для России из-за вмешательства в выборы США Политика, 07:34 «Тампа» обыграла «Даллас» в овертайме финального матча Кубка Стэнли Спорт, 07:22 Вода в Амуре у Комсомольска-на-Амуре поднялась до опасного уровня Общество, 07:04 Почему мы отвлекаемся и не можем сконцентрироваться на чем-то одном Совместный проект, 06:59 ЕС выразил соболезнования в связи с крушением самолета под Харьковом Общество, 06:35 Ученые США заявили о связи витамина D и смертности от коронавируса Общество, 06:13 Байден назвал Лукашенко диктатором и упрекнул Трампа в молчании Политика, 06:08 В России запретят курить в больницах и местах торговли Общество, 05:43 Абэ назвал помешавшую заключению мирного договора России и Японии причину Политика, 05:23 Власти Москвы пригрозили театрам штрафами за нарушение масочного режима Общество, 04:59
Бизнес ,  
0 

Минпромторг подписал с китайским автопроизводителем контракт на ₽42 млрд

Haval создаст на базе своего завода в Тульской области производство двигателей, коробок передач и электронных систем управления. Запуск проекта запланирован на 2022 год
Фото:Haval
Фото: Haval

Российский Минпромторг подписал специальный инвестиционный контракт (СПИК) с китайским производителем автомобилей Haval на 42,4 млрд руб. Об этом говорится в релизе министерства (есть у РБК).

Haval стал первым автопроизводителем из КНР, подписавшим специальный инвестконтракт. Он подразумевает локализацию производства машин в Тульской области. В компании решили делать в стране ключевые компоненты автомобилей: двигатели, коробки передач, электронные блоки и системы управления авто.

«Высокий уровень локализации повышает конкурентоспособность китайского производителя на российском рынке», — заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Минпромторг заключил специнвестконтракты с пятью автоконцернами
Экономика

Президент Haval в России Чжан Цзюньсюе назвал подписание СПИК стратегическим шагом для долгосрочного развития в России и анонсировал дальнейшие инвестиции.

Производство создадут на территории индустриального парка в Тульской области. С 2019 года там работает производственный комплекс, построенный в рамках первой очереди проекта. Он включает цеха штамповки, сварки, покраски, сборки и производства комплектующих.

Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в 20 млрд руб.
Бизнес

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Следующим этапом локализации станет запуск завода по производству двигателей. Haval планирует закончить строительство в 2022 году, комплекс обеспечит работой 300 человек и будет создавать двигатели для 90% автомобилей концерна в России.

Haval был основан в 2013 году как подразделение автоконцерна Great Wall Motors. Он производит кроссоверы и внедорожники. Сейчас на заводе в Тульской области выпускаются четыре модели: кроссоверы F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9. Мощность производства составляет 80 тыс. машин в год, по плану она должна увеличиться до 150 тыс.

Авторы
Михаил Котляр, Тимофей Дзядко
автомобили производство инвестиции Китай Россия
Материалы по теме
Минпромторг заключил специнвестконтракты с пятью автоконцернами
Экономика
Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в 20 млрд руб.
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter