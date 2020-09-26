Минпромторг подписал с китайским автопроизводителем контракт на ₽42 млрд

Haval создаст на базе своего завода в Тульской области производство двигателей, коробок передач и электронных систем управления. Запуск проекта запланирован на 2022 год

Фото: Haval

Российский Минпромторг подписал специальный инвестиционный контракт (СПИК) с китайским производителем автомобилей Haval на 42,4 млрд руб. Об этом говорится в релизе министерства (есть у РБК).

Haval стал первым автопроизводителем из КНР, подписавшим специальный инвестконтракт. Он подразумевает локализацию производства машин в Тульской области. В компании решили делать в стране ключевые компоненты автомобилей: двигатели, коробки передач, электронные блоки и системы управления авто.

«Высокий уровень локализации повышает конкурентоспособность китайского производителя на российском рынке», — заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Президент Haval в России Чжан Цзюньсюе назвал подписание СПИК стратегическим шагом для долгосрочного развития в России и анонсировал дальнейшие инвестиции.