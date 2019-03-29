Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в 20 млрд руб.

Toyota подала заявку в Минпромторг на заключение специнвестконтракта (СПИК), рассказали «Коммерсанту» источники, а затем подтвердили в компании. Это последний из уже имевших соглашение о промсборке автопроизводителей, ранее не выражавший желания заключить СПИК.

По данным собеседников газеты, теперь компания намерена инвестировать 20 млрд руб. в течение 10 лет, локализовать производство ряда компонентов, а также модернизировать производство в Петербурге.

Завод автомобильного концерна в Санкт-Петербурге работает с декабря 2007 года. Там производят седан Camry и кроссовер RAV4. После модернизации производства в Петербурге модельный ряд предполагается сохранить.

Примерно 10% от общей выручки Toyota в России будет идти от экспорта. В денежном выражении это составит примерно 1 трлн руб. за весь срок контракта. Налоговые поступления за тот же период составят 150 млрд руб.

В рамках заявки на СПИК концерн намерен выполнять сварку, окраску, штамповку, а также производство элементов интерьера и экстерьера, то есть, отмечает «Коммерсантъ», те же операции, которые компания уже выполняет. Локализовано будет производство новых компонентов, таких как электрические стеклоподъемники, подушки безопасности, бензобаки и выхлопная система. Помимо этого Toyota планирует создать центр обучения поставщиков и привлечь местных поставщиков автокомпонентов.