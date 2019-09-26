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В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» газопровода Opal
По словам главы компании PGNIG, решение суда ЕС ограничить «Газпрому» доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа: если бы процесс затянулся, это привело бы к трагическим последствиям для потребителей на юго-востоке страны
Фото: Vahid Salemi / AP

Глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк в рамках 5-го Всепольского экономического форума, состоявшегося в Седльце, заявил, что ограничение доступа «Газпрома» к газопроводу Opal спасло Польшу от перебоев в поставках газа. Об этом сообщает Biznesalert.pl.

«Если бы Opal не затормозили, как это произошло в 2019 году, у нас бы не хватило газа на юго-востоке Польши», — отметил он.

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По словам главы PGNIG, теперь недостающие объемы газа, на которые «Газпром» должен сократить передачу по Opal, будут направляться через территорию Украины. «То есть частично через пункт в Дроздовичах он должен попасть в Польшу», — уточнил он.

Как отметил Вожняк, если бы решение Европейского суда по этому вопросу было принято позже 2019 года, это бы привело к «трагическим перебоям в поставках газа, что не могут себе позволить наша сеть по передачи [газа] и потребители».

Европейский суд вынес решение запретить «Газпрому» использовать газопровод Opal на полную мощность 10 сентября. С 2013 года «Газпром» мог пользоваться лишь 50% мощностей Opal, но 2016-м Еврокомиссия (ЕК) позволила ему использовать сооружение практически на полную мощность. Украина и Польша выступили против из-за возможной потери выручки от транзита российского газа, который поставлялся в Европу через территории этих стран (Opal поставляет газ напрямую в Германию по дну Балтийского моря, обходя украинские и польские территории).

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До решения суда ЕС «Газпром» мог ежегодно прокачивать по Opal до 28,2 млрд куб. м газа, однако теперь российская компания может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода. Ограничение вступило в силу утром 14 сентября. «Газпром» снизил объем газа, передаваемого через Opal, примерно на 0,6 млн куб. м в час. В результате «Газпрому» пришлось перераспределить часть поставок на Украину.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Польша, газ, OPAL, PGNiG
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