В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» газопровода Opal

По словам главы компании PGNIG, решение суда ЕС ограничить «Газпрому» доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа: если бы процесс затянулся, это привело бы к трагическим последствиям для потребителей на юго-востоке страны

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Глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк в рамках 5-го Всепольского экономического форума, состоявшегося в Седльце, заявил, что ограничение доступа «Газпрома» к газопроводу Opal спасло Польшу от перебоев в поставках газа. Об этом сообщает Biznesalert.pl.

«Если бы Opal не затормозили, как это произошло в 2019 году, у нас бы не хватило газа на юго-востоке Польши», — отметил он.

По словам главы PGNIG, теперь недостающие объемы газа, на которые «Газпром» должен сократить передачу по Opal, будут направляться через территорию Украины. «То есть частично через пункт в Дроздовичах он должен попасть в Польшу», — уточнил он.

Как отметил Вожняк, если бы решение Европейского суда по этому вопросу было принято позже 2019 года, это бы привело к «трагическим перебоям в поставках газа, что не могут себе позволить наша сеть по передачи [газа] и потребители».