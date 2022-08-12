Tchibo продала российский бизнес

Четвертый производитель кофе в мире Tchibo продал российский бизнес местному менеджменту, со следующего года появится новый бренд. С февраля Tchibo приостановила поставки кофе и маркетинг в России

Фото: Mateusz Slodkowski / ZUMA / ТАСС

Немецкий производитель кофе Tchibo GmbH продал российское подразделение, сказано в блоге компании. Новым собственником «Чибо СНГ» стала в начале июля компания генерального директора российского подразделения Михаила Ковалевского МВК, его доля находится в залоге у Tchibo, следует из выписки ЕГРЮЛ.

Покупателем стал местный менеджмент, «Чибо СНГ» сохранила права на использование кофейных брендов до конца года, затем поставки кофе должны быть продолжены под новым брендом, пишет «Коммерсантъ». Один из вариантов — Gold, рассказал газете неназванный собеседник. Как пишет газета, «Чибо СНГ» уже использует gold-coffee в названии электронной почты.

«Чибо СНГ» производила кофе на заводе «Гранд-НН» в Нижегородской области и частично импортировала продукцию с иностранных площадок. При этом в 2020 году более 70% бизнеса «Чибо СНГ» пришлось на продажу товаров российского производства. В прошлом году выручка российской компании увеличилась на 7%, до 3,18 млрд руб. Tchibo занимает в России порядка 2,6% рынка кофе в натуральном выражении и 1,6% по доходам, оценили опрошенные газетой участники рынка.

Tchibo владеет более 900 магазинами в мире и называет себя лидером на рынке обжаренного кофе в Германии, Австрии, Чехии и Венгрии. Оборот компании в 2020 году составил €3,13 млрд.

Последние несколько лет российский бизнес Tchibo «угасал по естественным причинам», в частности из-за отсутствия значительных вложений в маркетинг и рекламу, сообщил изданию гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Он считает, что в России не заметят ухода компании, поскольку российский рынок кофе крайне конкурентный, с большим числом игроков. Чантурия указал, что «Чибо СНГ» понадобятся значительные инвестиции для вывода на рынок нового продукта.

При этом объем ввозимого в Россию кофейного зерна заметно сократился, поставщики сокращают количество клиентов, на складах минимальные запасы, рассказал операционный директор ГК Uvenco Сергей Каледин. Он уверен, что новому бренду понадобится сперва найти импортеров, заказать крупные объемы сырья с гарантией, дождаться его приезда.

Читайте на РБК Pro Pro Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Исследования Pro Как отбиться от обвинений в дроблении бизнеса — 12 доводов в вашу пользу Как отбиться от обвинений в дроблении бизнеса — 12 доводов в вашу пользу Инструкции Pro «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами Статьи Pro «Тонкое искусство пофигизма»: как перестать следовать навязанным целям «Тонкое искусство пофигизма»: как перестать следовать навязанным целям Саммари Pro Как Пакистан оказался на грани дефолта и какие страны будут следующими Как Пакистан оказался на грани дефолта и какие страны будут следующими Статьи Pro «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе Статьи Pro Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд Статьи Pro Строители начали зарплатные гонки за работников. Как меняется отрасль Строители начали зарплатные гонки за работников. Как меняется отрасль Прогнозы

Ассортимент растворимого кофе в России снизился в марте—апреле на 13,8%, сообщили в исследовательской компании NielsenIQ. За первые шесть месяцев текущего года на 2% сократилась продажа растворимого кофе, молотого — на 3,4%, при этом спрос на кофе в зернах вырос на 8,2% год к году в натуральном выражении. В деньгах продажи в сегментах выросли на 17,9–37,3%, пишет «Коммерсантъ».

Tchibo сообщила, что прекратила поставки кофе в Россию в конце февраля, вся маркетинговая деятельность на российском рынке была остановлена. Она поддерживает Красный Крест и другие благотворительные организации, четыре региональных подразделения Tchibo из соседних с Украиной стран оказывают денежную и юридическую помощь для ее жителей, говорится в сообщении компании.

В начале марта финский производитель кофе Paulig заявил, что уходит с российского рынка в связи с ситуацией на Украине и «изменениями в геополитической ситуации». В начале мая российское подразделение было продано, новый владелец (гражданин Индии Викас Сои) получил завод по обжарке кофе в Твери, однако бренды и рецепты Paulig не включены в сделку.

Сеть кофеен Starbucks приостановила работу своих заведений в России в начале марта, а через два месяца решила уйти с российского рынка. В конце июля рэпер Тимур Юнусов (Тимати) сообщил о завершении сделки по покупке российского подразделения компании. Он пообещал открыть заведения в до сентября.