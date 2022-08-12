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Tchibo продала российский бизнес

Немецкий производитель кофе Tchibo вышел из российского бизнеса
Четвертый производитель кофе в мире Tchibo продал российский бизнес местному менеджменту, со следующего года появится новый бренд. С февраля Tchibo приостановила поставки кофе и маркетинг в России
Фото: Mateusz Slodkowski / ZUMA / ТАСС
Фото: Mateusz Slodkowski / ZUMA / ТАСС

Немецкий производитель кофе Tchibo GmbH продал российское подразделение, сказано в блоге компании. Новым собственником «Чибо СНГ» стала в начале июля компания генерального директора российского подразделения Михаила Ковалевского МВК, его доля находится в залоге у Tchibo, следует из выписки ЕГРЮЛ.

Покупателем стал местный менеджмент, «Чибо СНГ» сохранила права на использование кофейных брендов до конца года, затем поставки кофе должны быть продолжены под новым брендом, пишет «Коммерсантъ». Один из вариантов — Gold, рассказал газете неназванный собеседник. Как пишет газета, «Чибо СНГ» уже использует gold-coffee в названии электронной почты.

«Чибо СНГ» производила кофе на заводе «Гранд-НН» в Нижегородской области и частично импортировала продукцию с иностранных площадок. При этом в 2020 году более 70% бизнеса «Чибо СНГ» пришлось на продажу товаров российского производства. В прошлом году выручка российской компании увеличилась на 7%, до 3,18 млрд руб. Tchibo занимает в России порядка 2,6% рынка кофе в натуральном выражении и 1,6% по доходам, оценили опрошенные газетой участники рынка.

Tchibo владеет более 900 магазинами в мире и называет себя лидером на рынке обжаренного кофе в Германии, Австрии, Чехии и Венгрии. Оборот компании в 2020 году составил €3,13 млрд.

Пандемия и возросшие цены на сырье снизили потребление кофе в России
Бизнес
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Последние несколько лет российский бизнес Tchibo «угасал по естественным причинам», в частности из-за отсутствия значительных вложений в маркетинг и рекламу, сообщил изданию гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Он считает, что в России не заметят ухода компании, поскольку российский рынок кофе крайне конкурентный, с большим числом игроков. Чантурия указал, что «Чибо СНГ» понадобятся значительные инвестиции для вывода на рынок нового продукта.

При этом объем ввозимого в Россию кофейного зерна заметно сократился, поставщики сокращают количество клиентов, на складах минимальные запасы, рассказал операционный директор ГК Uvenco Сергей Каледин. Он уверен, что новому бренду понадобится сперва найти импортеров, заказать крупные объемы сырья с гарантией, дождаться его приезда.

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Прогнозы

Ассортимент растворимого кофе в России снизился в марте—апреле на 13,8%, сообщили в исследовательской компании NielsenIQ. За первые шесть месяцев текущего года на 2% сократилась продажа растворимого кофе, молотого — на 3,4%, при этом спрос на кофе в зернах вырос на 8,2% год к году в натуральном выражении. В деньгах продажи в сегментах выросли на 17,9–37,3%, пишет «Коммерсантъ».

Nestle прекратит поставки в Россию кофе Nespresso
Экономика
Фото:Artur Widak / Zuma / ТАСС

Tchibo сообщила, что прекратила поставки кофе в Россию в конце февраля, вся маркетинговая деятельность на российском рынке была остановлена. Она поддерживает Красный Крест и другие благотворительные организации, четыре региональных подразделения Tchibo из соседних с Украиной стран оказывают денежную и юридическую помощь для ее жителей, говорится в сообщении компании.

В начале марта финский производитель кофе Paulig заявил, что уходит с российского рынка в связи с ситуацией на Украине и «изменениями в геополитической ситуации». В начале мая российское подразделение было продано, новый владелец (гражданин Индии Викас Сои) получил завод по обжарке кофе в Твери, однако бренды и рецепты Paulig не включены в сделку.

Сеть кофеен Starbucks приостановила работу своих заведений в России в начале марта, а через два месяца решила уйти с российского рынка. В конце июля рэпер Тимур Юнусов (Тимати) сообщил о завершении сделки по покупке российского подразделения компании. Он пообещал открыть заведения в до сентября.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
кофе Германия
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