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Авдолян создаст третью крупнейшую угольную компанию в России

Миллиардер Альберт Авдолян создаст третью крупнейшую угольную компанию в России
Бизнесмен Альберт Авдолян решил объединить свои угольные активы — «Эльга Уголь» и «Сибантрацит». Созданная компания — ЭЛСИ — станет третьей по объему производства угля в России после СУЭК и «Кузбассразрезугля»
Фото: пресс-служба «А-Проперти»
Фото: пресс-служба «А-Проперти»

Владелец компании «А-Проперти» Альберт Авдолян решил объединить свои угольные активы — компании «Эльга Уголь» и «Сибантрацит». Об этом РБК рассказал источник, близкий к бизнесмену. В результате объединенная компания станет третьим крупнейшим производителем угля в России.

По словам собеседника РБК, объединенная компания будет называться «УК Эльга-Сибантрацит» (ЭЛСИ). Информацию о слиянии подтвердила представитель «А-Проперти».

Пост гендиректора ЭЛСИ займет Александр Исаев, который сейчас руководит и «Эльга Уголь», и «Сибантрацитом». По словам Авдоляна, слова которого передал представитель компании, команда управленцев под руководством Исаева зарекомендовала себя в роли «антикризисного менеджмента мирового уровня».

Какие активы объединит бизнесмен

До слияния «Сибантрацит» и «Эльга Уголь» входили в десятку крупнейших угледобывающих компаний и находились на четвертом и седьмом местах соответственно.

  • «Эльга Уголь» занимается разработкой крупнейшего в России Эльгинского угольного месторождения на юго-востоке Якутии, его запасы оцениваются в более чем 2,2 млрд т. В 2021 году «Эльга Уголь» увеличила объемы добычи вдвое — до 14,7 млн т угля, в этом году компания планирует добыть 20 млн т, в 2023-м — до 45 млн т. За январь—апрель 2022 года (последние доступные данные) «Эльга Уголь» добыла 7,3 млн т угля, что в 1,7 раза больше значения того же периода прошлого года. Под управлением «Эльга Уголь» также находится Огоджинская угольная компания, которая занимается разработкой Сугодинско-Огоджинского месторождения в Амурской области.

Авдолян консолидировал 100% группы «Сибантрацит»
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  • В группу «Сибантрацит» входят «Сибирский антрацит» и «Разрез Восточный» в Новосибирской области и «Разрез Кийзасский» в Кемеровской области. Объем добычи в 2021 году вырос на 28%, до 22,6 млн т, из которых 14,6 млн т антрацита и 8 млн т металлургического угля. Антрацит применяется преимущественно в металлургической отрасли, также — в производстве сахара и в цементной промышленности. Более 90% поставок «Сибантрацита» приходится на экспорт. Ключевые покупатели — Китай, Индия и Южная Корея.

Как изменятся позиции компаний на рынке

Крупнейший производитель угля в России — СУЭК (добыча в 2021 году — 102,5 млн т). По данным Reuters, с начала марта ключевым бенефициаром этой компании является супруга бизнесмена Андрея Мельниченко. Второй крупнейший производитель — «Кузбассразрезуголь» (45,3 млн т в 2021 году). До середины марта его контролирующими бенефициарами были Искандер Махмудов и его деловой партнер Андрей Бокарев.

Также среди крупнейших компаний-угледобытчиков — «Распадская» (добыла 22,8 млн т в 2021 году), «СДС-Уголь» (19,2 млн т), «Стройсервис» (16,7 млн т), «Русский уголь» (14,7 млн т), «Востсибуголь» (13,7 млн т) и КТК (12,8 млн т).

Авдолян в 2021-м вошел в список 200 самых богатых бизнесменов России (115-е место) по версии Forbes, его состояние издание оценило в $1 млрд. Бизнесмен консолидировал 100% «Сибантрацита» в конце июля, получив 30% от его экс-главы Максима Барского. Совместно в октябре 2021-го они за $1 млрд выкупили акции компании у наследников Дмитрия Босова, покончившего с собой в 2020 году. В апреле 2022 года стало известно, что Авдолян договорился о выкупе 5% Эльгинского угольного комплекса у «Ростеха», доведя свою долю до 100%. После этого бизнесмен продал 20% комплекса компании «Энергогрупп» Исаева.

Зачем понадобилось объединять компании

В случае объединения «Эльга Угля» и «Сибантрацита» возникнет синергия в области продаж, считает руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Объединенная компания будет обладать большим количеством марок угля в портфеле, что может помочь привлечь большее количество клиентов, поясняет он.

Такому крупному игроку на рынке высококачественного энергетического и коксующегося угля, как ЭЛСИ, будет проще договариваться с РЖД о приоритетах подачи вагонов, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Объединение также снизит расходы на управление, поскольку добыча на обоих активах может управляться из одного центра, считает Гришунин. В руководстве «Эльга Угля» есть много бывших топ-менеджеров из «Сибантрацита», добавляет Красноженов. Эксперт также подчеркивает, что создание объединенной компании открывает возможности для оптимизации логистики и закупки техники и расходных материалов.

Компания Альберта Авдоляна запустит в 2023 году аэропорт на Эльге
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Угольный разрез Эльгинского месторождения

Кроме того, «Сибантрацит» как высокорентабельный и достаточно развитый актив может за счет своих операционных доходов улучшить ситуацию с долговой нагрузкой «Эльга Угля», которая находится в стадии активного роста, что требует вложения значительных инвестиций, считает Гришунин.

Снижение издержек и упрощение логистики может быть актуально для компании из-за ситуации на рынке. С 10 августа в Евросоюзе начал действовать запрет на импорт угля из России. Он был введен в рамках пятого пакета санкций ЕС, наложенных на Россию после начала боевых действий на Украине 24 февраля. После запрета экспорта в Европу российским компаниям пришлось перенаправлять экспорт в Индию и Турцию. Однако они столкнулись с транспортными проблемами и необходимостью делать скидки.

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Надежда Синцова Надежда Синцова
«Эльгауголь» Сибантрацит Альберт Авдолян уголь
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