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Компания Альберта Авдоляна запустит в 2023 году аэропорт на Эльге

«Эльгауголь» откроет аэропорт и собственную авиакомпанию на самолетах Ил-114 в 2023 году
Компания Альберта Адволяна планирует открыть в 2023 году аэропорт и запустить собственную авиакомпанию на Эльгинском месторождении в Якутии. Стоимость аэропорта — 6 млрд руб., это должно упростить доставку рабочих
Угольный разрез Эльгинского месторождения
Угольный разрез Эльгинского месторождения (Фото: Сергей Субботин / РИА Новости)

Компания «Эльгауголь» Альберта Авдоляна в 2023 году запустит аэропорт недалеко от Эльгинского угольного комплекса в Якутии, объем инвестиций составит 6 млрд руб. Об этом РБК рассказала представитель компании Анастасия Харитонова. Компания также создаст собственную авиакомпанию, но объем вложений в этот проект не раскрывает.

По словам Харитоновой, собственный аэропорт и авиакомпания необходимы для ускорения доставки специалистов на Эльгинское месторождение.

Строительство аэропорта вместе с вахтовым поселком и поселком для постоянного проживания рабочих «Эльгауголь» анонсировала в сентябре 2020 года, но детали проекта не раскрывала.

Зачем «Эльгауголь» нужны аэропорт и авиакомпания

Эльгинское месторождение, крупнейшее на территории России месторождение коксующегося угля (запасы оцениваются в 2,2 млрд т), расположено на юго-востоке Якутии, в 415 км от города Нерюнгри, где находится ближайший аэропорт, и в 300 км от Байкало-Амурской магистрали. Сейчас доставка сотрудников на месторождение осуществляется автотранспортом или по частной железнодорожной ветке Улак (Амурская область) — Эльга, которую построил «Мечел» Игоря Зюзина в 2008–2014 годах за 80 млрд руб. Весной 2020 года «Мечел» продал контроль в Эльгинском угольном комплексе вместе с этой дорогой компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна за 97 млрд руб.

Решение о строительстве аэропорта и создании авиакомпании принято из-за отдаленного географического положения месторождения и сложной логистики, объясняет Харитонова. По хорошей автодороге (зимняя или сухая) транспорт идет порядка семи-восьми часов, весной, летом и осенью, если дорога размыта дождями, время в пути составляет 10–12 часов, рассказала она. Дорога на поезде от станции Улак до Эльги занимает от 20 до 24 часов.

Аэропорт в составе Эльгинского угольного комплекса позволит решить задачи транспортной доступности, плановой перевозки вахтовых смен сотрудников, необходимых грузов и повышения безопасности производства, добавляет представитель «Эльгауголь». Для вывоза угля на экспорт будет построена железная дорога от месторождения к Охотскому морю и порт на его побережье. В 2021-м компания оценила этот проект в 97,1 млрд руб.

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Эльгинское месторождение

«Эльгауголь» проектирует и строит аэропорт «Эльга», который будет иметь статус посадочной площадки, с искусственной взлетно-посадочной полосой длиной 2270 м и шириной 48 м (в перспективе — увеличение до 2,5 тыс. м) за счет собственных средств. На площадке смогут одновременно разместиться два региональных самолета вместимостью до 70 человек.

До 2024 года «Эльгауголь» хочет сформировать парк авиакомпании из трех региональных самолетов Ил-114-300 (максимальная вместимость — 68 пассажиров). Это следует из письма гендиректора «Эльгауголь» Александра Исаева, которое он отправил руководителю Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрию Слюсарю 2 августа. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник, близкий к ОАК. «Просим вас дать стоимость и определить возможные сроки поставки [самолетов]», — написал Исаев. РБК направил запрос в пресс-службу ОАК.

Первые самолеты Ил-114-300 должны быть поставлены на рынок в 2023–2024 годах. До сих пор официально не сообщалось, сколько будет стоить базовая версия воздушного судна. Но в конце 2020 года ГТЛК и компания «Ил» (входит в ОАК) подписали контракт на 4,3 млрд руб. на поставку трех Ил-114-300. То есть суммарные вложения «Эльгауголь» в создание аэропорта и авиакомпании составят не менее 10 млрд руб. Харитонова потенциальную стоимость парка не комментирует, отмечая, что самолеты будут приобретены в собственность.

В России уже есть несколько примеров по созданию аэропортов и покупке самолетов для улучшения логистики с месторождениями. В 2012 году около Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения «Газпрома» на Ямале заработал аэропорт Бованенково. В 2013 году официально открылся аэропорт Талакан для развития Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения «Сургутнефтегаза» в Якутии. В 2015-м был запущен аэропорт Сабетта на Ямале для завода по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, а в 2021 году — аэропорт Утренний для еще строящегося СПГ-проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». В модернизацию аэропорта Бодайбо в Иркутской области вложит средства золотодобывающая компания «Полюс», в реконструкцию аэропорта Чара в Забайкалье — USM Holdings.

Федор Борисов, главный эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ, отметил, что аэропорты, построенные в интересах развития проектов добывающих компаний, способствуют развитию доступности территорий, особенно если вокруг месторождения функционируют не только вахтовые поселки, но и традиционные населенные пункты: «В перспективе при развитии территорий в Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике такие аэропорты могут выполнять роль узловых, куда смогут прилетать местные авиарейсы других перевозчиков».

Подобные проекты решают прежде всего корпоративные задачи и действительно не нацелены на развитие территорий, считает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Однако есть пример аэропорта Тобольска, который изначально решал и задачу обеспечения транспортной доступности крупного перерабатывающего предприятия (его инвестором выступил «Сибур»), и развития города и района в целом. Там работают крупнейшие российские авиакомпании, открывшие полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и т.д.

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Артём Кореняко Артём Кореняко
«Эльгауголь» Альберт Авдолян уголь Ил-114 Аэропорт авиакомпания Перевозки пассажиров
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