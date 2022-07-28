Авдолян консолидировал 100% группы «Сибантрацит»
«А-Проперти Развитие» Альберта Авдоляна получила 30% группы «Сибантрацит» от ее бывшего гендиректора Максима Барского, консолидировав 100%. Об этом сообщила пресс-служба «А-Проперти».
В октябре 2021 года компания «Сибан холдинг», созданная Авдоляном (70%) и Барским (30%), купила 100% акций группы у наследников ее основателя Дмитрия Босова. Тогда два источники РБК рассказывали, что они получат около $1 млрд двумя траншами.
Консолидация 100% группы «Сибантрацит» завершена на основании «изначально согласованных условий» в октябре 2021 года, говорится в сообщении «А-Проперти»: «А-Проперти Развитие» является 100% собственником акций «Сибантрацита», Максим Барский полностью вышел из компании. «Консолидация совершена в рамках первоначальных договоренностей и не несет финансовый характер, то есть это безденежная сделка», — добавил представитель «А-Проперти». РБК направил запрос Барскому.
«Сибантрацит» — мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей. Его запасы составляют 468,1 млн т антрацита и угля (по классификации JORC). В группу входят угольные компании «Сибирский антрацит» и «Разрез Восточный», а также крупный производитель угля в Кемеровской области «Разрез Кийзасский». В 2021 году объем добычи группы составил 22,6 млн т, увеличившись на 28%. Ключевые покупатели — Китай, Индия и Южная Корея.
Завершение сделки никак не скажется на работе сотрудников группы, говорится в сообщении «А-Проперти»: «Собственник намерен сохранить опытную команду группы «Сибантрацит», которая демонстрирует эффективную работу, деятельный профессионализм и высокий потенциал. Изменений в штатное расписание, а также кадровых перестановок не планируется».
Задача Барского, который с октября 2021 года владел 30% «Сибантрацита», заключалась в постепенной передаче дел в компании новым владельцам для недопущения критических срывов по контрактам и проектам развития компании, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Он предполагает, что несмотря на то, что сделка была безденежной, «Сибантрацит» мог переуступить какие-то долги перед Барским холдингу «А-Проперти», а уже после этого будет решен вопрос компенсации бизнесмену (представитель «А-Проперти» это не комментирует). За последний год цены на уголь хотя и выросли в мире, но экспорт из России существенно затруднен, а продажи на восточном направлении идут со значительным дисконтам к мировым бенчмаркам, поэтому стоимость компании с октября 2021 года вряд ли увеличилась, замечает эксперт.
Консолидация 100% «Сибантрацита» Авдоляном произошла через два года после смерти Дмитрия Босова, который покончил с собой в мае 2020 года. Бизнесмену принадлежало 86,57% группы «Аллтек», которая контролировала Sibanthracite PLC. После его кончины и серии судов между наследниками его родители и четверо сыновей от первых двух браков получили по 10,71% «Аллтека» (в сумме — 64,26%). Еще 21,43%, предназначавшиеся его вдове Катерине и их общей дочери Бэлле, были записаны на саму компанию «Аллтек». Миноритариями группы были давние бизнес-партнеры и друзья Босова — Дмитрий Ага (7,9%), Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%), а также Рафаэль Филинов (1%).
«Сибантрацит» — не первый актив, который владелец «А-Проперти» консолидировал в 2022 году. В апреле стало известно о том, что он договорился о выкупе 5% Эльгинского угольного комплекса в Якутии у «Ростеха», доведя свою долю до 100%. Эльга владеет крупнейшим в России месторождением коксующегося угля с запасами 2,2 млрд т. При этом «Ростех» только в марте 2021 года подписал соглашение о покупке доли в этом проекте.
«Решение (о выходе из актива. — РБК) было принято в связи с тем, что угольный актив является для госкорпорации не профильным, а инвестиционным», — говорил тогда представитель «Ростеха».
В конце июня Авдолян продал 20% Эльги гендиректору управляющей компании «Эльга Уголь» Александру Исаеву. Привлечение новых партнеров и инвесторов в «Сибантрацит» представитель «А-Проперти» не комментирует.