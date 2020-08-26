Аграрии нашли риски в «авторских правах» Bayer на сорта кукурузы и сои

Среди получателей — инновационный центр «Бирюч-НТ» (группа «Эфко»), научно-производственное объединение «Семеноводство Кубани» (агрохолдинг «Кубань»), агрофирма «Павловская Нива», инновационно-производственная агрофирма «Отбор», компании «Агроплазма», «Соевый комплекс» и «Астра».

Сейчас в компаниях, которые подавали заявки на получение от Bayer технологий, обсуждают лицензионные соглашения. Три из семи уже их заключили, с остальными пока идут переговоры, уточнил РБК представитель российского офиса Bayer.

В августе этого года в Госсорткомиссии прошло совещание, где обсуждалось, как будут оцениваться и регистрироваться будущие селекционные достижения с генетическим материалом Bayer. На встрече был поднят вопрос о рисках, с которыми могут столкнуться отечественные селекционеры, которым Bayer передаст свои технологии. Речь идет, в частности, о гермоплазме — семенах родительских линий растений, из которых в процессе селекции выводятся новые сорта и гибриды сельхозкультур. Такие сорта и гибриды российские компании смогут ввести в оборот и продавать под своим собственным брендом в России и за ее пределами (если вывести новый сорт из материала Bayer у российских компаний не получится, никаких обязательств у них не возникнет).

Часть компаний не устроили условия лицензионных соглашений, пояснила РБК врио председателя Госсорткомиссии Ольга Лесных. Такие соглашения, в частности, предусматривают, что при введении в оборот нового сорта или гибрида, в котором будет содержаться любой процент исходного генетического материала Bayer, российские селекционеры должны будут платить немецкой компании роялти. В российских компаниях не понимают, как Bayer будет идентифицировать содержание своего генетического материала в новых сортах и гибридах, поскольку методику немецкая компания не раскрывает. У участников трансфера нет никаких гарантий, что объектом претензий транснациональной корпорации в будущем не станут все успешные селекционные программы российских разработчиков, объясняет суть опасений Лесных.

Что говорят сами селекционеры

«Соевый комплекс» подал заявку на получение от Bayer родительских линий сои и был одобрен как получатель, после чего изучил лицензионное соглашение и посчитал невозможным для себя его подписать, сообщил РБК президент компании Олег Ширинян. По его словам, Bayer отказывается конкретизировать методику, по которой определяется, что является предметом лицензии, — содержание и долю специфических генов, которые российская компания получит вместе с исходным материалом.

В разных сортах сои может присутствовать 99% общих генов, отмечает Ширинян. Теоретически возможно, что не только новые сорта и гибриды, полученные с применением генетического материала Bayer, но и «любое наше селекционное достижение может рассматриваться как продукт, произведенный с участием той гермоплазмы, которую Bayer планировал передать, а доказать или опровергнуть это в принципе невозможно, потому что механизм и методика определения не прописана». «Соевый комплекс», пояснил Ширинян, посчитал для себя серьезным риском получить в будущем иски за незаконное использование чужих селекционных достижений. Кроме того, есть опасения вмешательства транснациональной компании в бизнес: после подписания лицензионного соглашения Bayer имеет теоретическую возможность наложить запрет на оборот новых сортов.

Переговоры с Bayer поставила на паузу и агрофирма «Павловская Нива», сообщил РБК замруководителя ее селекционно-семеноводческого центра Иван Рыльков. Переговоры зашли в тупик, поскольку Bayer решила строго оформить процесс передачи гермоплазмы и законтрактовать сорта, полученные с участием их материала, пояснил он. Проблема идентификации сортов и заявления на них авторского права — уже многие годы больной вопрос для научного сообщества, сельхозпроизводителей и юристов, указал селекционер.

Впрочем, другой получатель технологий, компания «Агроплазма», таких рисков не увидел и подписал лицензионное соглашение с Bayer, сообщил РБК гендиректор «Агроплазмы» Николай Бенко.

В других компаниях на запрос РБК на момент публикации не ответили.

Что говорят в Bayer

Переговоры c будущими получателями гермоплазмы затянулись, признает представитель Bayer. Он связывает это с тем, что правовое регулирование по передаче интеллектуальной собственности в сфере сельского хозяйства находится в стадии становления. Текст лицензионных соглашений, на основании которых аграриям передаются технологии, утверждался наблюдательным советом ЦТТ с участием ФАС, Минсельхоза, Минобрнауки и Минэкономразвития и основывается на принципах УПОВ — Международного союза по охране новых сортов растений, членом которого является Россия, указал представитель Bayer.

Роялти не будут взиматься до вывода нового сорта или гибрида на рынок, отмечает он. Получатели гермоплазмы, на которую распространяется правовая охрана, должны быть готовы предоставить точные записи обо всех селекционных действиях, проведенных с материалом Bayer. «В то же время Bayer ни в коей мере не претендует и не может в дальнейшем использовать в своей коммерческой деятельности любые селекционные или иные достижения компаний, участвующих в процессе технологического трансфера», — подчеркнул представитель немецкой компании.

Что говорят ФАС и ЦТТ

На совещание в Госсорткомиссию представители ни ФАС, ни Центра технологического трансфера, по словам их сотрудников, приглашены не были.

Для российского рынка процедура предоставления гермоплазмы — новое явление, а для международного селекционного сообщества это обычная практика, причем методики, позволяющие идентифицировать тот или иной селекционный материал в новом сорте или гибриде, разработаны УПОВ и Международной федерацией семеноводства, напомнил представитель ФАС. Он настаивает, что лицензионные соглашения, которые компании заключают с Bayer, полностью соответствуют международным правовым нормам.

Российские компании финансовых рисков, по словам представителя ФАС, не несут: платить роялти они должны будут только после того, как введут новые сорта и гибриды в оборот, а их выведение занимает три—пять лет. После этого они еще получают значительный дисконт (25% в течение десяти лет) к рыночному размеру лицензионных платежей, применяемых в подобных случаях в международной практике. Лицензионное же соглашение действует 15 лет, затем выплата роялти прекращается, сообщили в ФАС.

Формальных отказов от заключения лицензионных соглашений нет, есть дискуссия об их условиях, считает научный руководитель ЦТТ Алексей Иванов. Он не нашел значимых рисков для российских компаний и их селекционных достижений: заключение подобных соглашений — обычная международная практика, хотя для российских компаний такие вещи часто в новинку.

Международные компании-правообладатели и сейчас могут найти в сортах, которые выращивают и продают российские компании, свою гермоплазму: до недавнего времени процветала так называемая карманная селекция, когда селекционеры различными методами получали чужую гермоплазму и создавали новые сорта и гибриды, пояснил Иванов.

Беспокойство по поводу избыточного контроля Bayer за процессом производства селекционной продукции в России Иванов также считает безосновательным. Во-первых, Bayer получает только доступ к документам об использовании своего генетического материала. Во-вторых, уплата роялти начинается только после начала продаж нового сорта, на выведение которого уходит три—пять лет, при том что лицензионные соглашения действуют 15 лет и размер выплачиваемых по нему роялти сильно ниже рыночного. Все это делает для Bayer не очень интересной затяжную судебную тяжбу с непонятным итогом, резюмирует Иванов.