Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 74,51 (+0,09) Инвестиции, 25 авг, 12:57
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 88,06 (+0,16) Инвестиции, 25 авг, 12:57
Помпео заявил о планах США создавать ракеты для сдерживания России Политика, 08:21 Стала известна сумма контракта крупнейшего застройщика России с «Химками» Спорт, 08:01 Аграрии нашли риски в «авторских правах» Bayer на сорта кукурузы и сои Бизнес, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:00 «Идею для бизнеса мне подсказал жена»: Скотт Кук — о слагаемых успеха Pro, 07:53 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 августа Общество, 07:40 Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года Общество, 07:29 Эксперты назвали регионы с самым загрязненным воздухом Общество, 07:00 Lindt ответила на обвинения о различиях в составе шоколада в России и ЕС Общество, 06:55 В Калмыкии пассажирский автобус столкнулся с «КамАЗом» Общество, 06:11 Россиянам посоветовали сразу удалять СМС с конфиденциальными данными Общество, 06:02 Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд Финансы, 06:00 Республиканец заявил о риске смерти Байдена до инаугурации Политика, 05:50 Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов Общество, 05:42
Бизнес ,  
0 

Аграрии нашли риски в «авторских правах» Bayer на сорта кукурузы и сои

Три года назад ФАС на особых условиях одобрила покупку немецкой Bayer американского производителя генно-модифицированных семян Monsanto. Российские аграрии теперь опасаются, что могут потерять права на свои сорта кукурузы и сои
Фото: Volker Hartmann / Getty Images
Фото: Volker Hartmann / Getty Images

Несколько российских компаний приостановили переговоры с корпорацией Bayer о трансфере технологий в области селекции, сообщил РБК представитель Государственной комиссии по испытанию и охране селекционных достижений (Госсорткомиссия, подведомственная Минсельхозу, занимается испытанием сортов растений для определения их полезных свойств, выдает патенты и занимается их охраной).

ФАС одобрила сделку по созданию крупнейшего в мире производителя ГМО
Бизнес
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Переговоры отечественных аграриев и международной корпорации — следствие крупной сделки на глобальном уровне. Bayer — химико-фармацевтическая группа со штаб-квартирой в Германии, которая ведет бизнес в сфере здравоохранения и сельского хозяйства. Передать российским компаниям технологии в области селекции семян и цифрового земледелия компанию в 2017 году обязала ФАС. Только на таком условии российская антимонопольная служба согласилась одобрить сделку по покупке Bayer американского производителя генно-модифицированных семян и пестицидов Monsanto за $66 млрд.

Какие условия ФАС выдвинула Bayer

Согласовывая сделку между Bayer и Monsanto, ФАС тогда посчитала, что создаваемый крупнейший в мире производитель ГМО-семян и пестицидов сможет быстро нарастить свое присутствие в российском АПК и это создаст риски для конкуренции вплоть до доминирования на всех затрагиваемых товарных рынках и создания барьеров для компаний, не обладающих такими возможностями.

Сначала Bayer с требованием ФАС не согласилась, подала на антимонопольную службу в суд и даже грозилась уйти с российского рынка, но затем стороны пришли к соглашению. Сделка по слиянию Bayer и Monsanto была закрыта в июне 2018 года.

Для координации процесса передачи технологий Bayer российским аграриям был создан специальный Центр технологического трансфера при НИУ ВШЭ (ЦТТ). В октябре 2019 года центр отобрал семь частных селекционных компаний, которые получат генетический материал от Bayer — родительские линии кукурузы, сои, рапса и пшеницы. Из них впоследствии можно вывести новые сорта и гибриды.

Среди получателей — инновационный центр «Бирюч-НТ» (группа «Эфко»), научно-производственное объединение «Семеноводство Кубани» (агрохолдинг «Кубань»), агрофирма «Павловская Нива», инновационно-производственная агрофирма «Отбор», компании «Агроплазма», «Соевый комплекс» и «Астра».

Сейчас в компаниях, которые подавали заявки на получение от Bayer технологий, обсуждают лицензионные соглашения. Три из семи уже их заключили, с остальными пока идут переговоры, уточнил РБК представитель российского офиса Bayer.

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей

Bayer подала в суд на ФАС из-за сделки по созданию лидера на рынке ГМО
Бизнес
Фото: Ina Fassbender / Reuters

В августе этого года в Госсорткомиссии прошло совещание, где обсуждалось, как будут оцениваться и регистрироваться будущие селекционные достижения с генетическим материалом Bayer. На встрече был поднят вопрос о рисках, с которыми могут столкнуться отечественные селекционеры, которым Bayer передаст свои технологии. Речь идет, в частности, о гермоплазме — семенах родительских линий растений, из которых в процессе селекции выводятся новые сорта и гибриды сельхозкультур. Такие сорта и гибриды российские компании смогут ввести в оборот и продавать под своим собственным брендом в России и за ее пределами (если вывести новый сорт из материала Bayer у российских компаний не получится, никаких обязательств у них не возникнет).

Часть компаний не устроили условия лицензионных соглашений, пояснила РБК врио председателя Госсорткомиссии Ольга Лесных. Такие соглашения, в частности, предусматривают, что при введении в оборот нового сорта или гибрида, в котором будет содержаться любой процент исходного генетического материала Bayer, российские селекционеры должны будут платить немецкой компании роялти. В российских компаниях не понимают, как Bayer будет идентифицировать содержание своего генетического материала в новых сортах и гибридах, поскольку методику немецкая компания не раскрывает. У участников трансфера нет никаких гарантий, что объектом претензий транснациональной корпорации в будущем не станут все успешные селекционные программы российских разработчиков, объясняет суть опасений Лесных.

Что говорят сами селекционеры

«Соевый комплекс» подал заявку на получение от Bayer родительских линий сои и был одобрен как получатель, после чего изучил лицензионное соглашение и посчитал невозможным для себя его подписать, сообщил РБК президент компании Олег Ширинян. По его словам, Bayer отказывается конкретизировать методику, по которой определяется, что является предметом лицензии, — содержание и долю специфических генов, которые российская компания получит вместе с исходным материалом.

Еврокомиссия одобрила покупку Bayer компании Monsanto за $66 млрд
Бизнес

В разных сортах сои может присутствовать 99% общих генов, отмечает Ширинян. Теоретически возможно, что не только новые сорта и гибриды, полученные с применением генетического материала Bayer, но и «любое наше селекционное достижение может рассматриваться как продукт, произведенный с участием той гермоплазмы, которую Bayer планировал передать, а доказать или опровергнуть это в принципе невозможно, потому что механизм и методика определения не прописана». «Соевый комплекс», пояснил Ширинян, посчитал для себя серьезным риском получить в будущем иски за незаконное использование чужих селекционных достижений. Кроме того, есть опасения вмешательства транснациональной компании в бизнес: после подписания лицензионного соглашения Bayer имеет теоретическую возможность наложить запрет на оборот новых сортов.

Bayer заключила рекордную сделку в истории германского бизнеса
Бизнес

Переговоры с Bayer поставила на паузу и агрофирма «Павловская Нива», сообщил РБК замруководителя ее селекционно-семеноводческого центра Иван Рыльков. Переговоры зашли в тупик, поскольку Bayer решила строго оформить процесс передачи гермоплазмы и законтрактовать сорта, полученные с участием их материала, пояснил он. Проблема идентификации сортов и заявления на них авторского права — уже многие годы больной вопрос для научного сообщества, сельхозпроизводителей и юристов, указал селекционер.

Впрочем, другой получатель технологий, компания «Агроплазма», таких рисков не увидел и подписал лицензионное соглашение с Bayer, сообщил РБК гендиректор «Агроплазмы» Николай Бенко.

В других компаниях на запрос РБК на момент публикации не ответили.

Что говорят в Bayer

Переговоры c будущими получателями гермоплазмы затянулись, признает представитель Bayer. Он связывает это с тем, что правовое регулирование по передаче интеллектуальной собственности в сфере сельского хозяйства находится в стадии становления. Текст лицензионных соглашений, на основании которых аграриям передаются технологии, утверждался наблюдательным советом ЦТТ с участием ФАС, Минсельхоза, Минобрнауки и Минэкономразвития и основывается на принципах УПОВ — Международного союза по охране новых сортов растений, членом которого является Россия, указал представитель Bayer.

Минсельхоз поддержал допуск ГМО-продукции в Россию
Бизнес
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Роялти не будут взиматься до вывода нового сорта или гибрида на рынок, отмечает он. Получатели гермоплазмы, на которую распространяется правовая охрана, должны быть готовы предоставить точные записи обо всех селекционных действиях, проведенных с материалом Bayer. «В то же время Bayer ни в коей мере не претендует и не может в дальнейшем использовать в своей коммерческой деятельности любые селекционные или иные достижения компаний, участвующих в процессе технологического трансфера», — подчеркнул представитель немецкой компании.

Что говорят ФАС и ЦТТ

На совещание в Госсорткомиссию представители ни ФАС, ни Центра технологического трансфера, по словам их сотрудников, приглашены не были.

Для российского рынка процедура предоставления гермоплазмы — новое явление, а для международного селекционного сообщества это обычная практика, причем методики, позволяющие идентифицировать тот или иной селекционный материал в новом сорте или гибриде, разработаны УПОВ и Международной федерацией семеноводства, напомнил представитель ФАС. Он настаивает, что лицензионные соглашения, которые компании заключают с Bayer, полностью соответствуют международным правовым нормам.

Эпоха генетики: выгодно ли производить ГМО
Общество

Российские компании финансовых рисков, по словам представителя ФАС, не несут: платить роялти они должны будут только после того, как введут новые сорта и гибриды в оборот, а их выведение занимает три—пять лет. После этого они еще получают значительный дисконт (25% в течение десяти лет) к рыночному размеру лицензионных платежей, применяемых в подобных случаях в международной практике. Лицензионное же соглашение действует 15 лет, затем выплата роялти прекращается, сообщили в ФАС.

Формальных отказов от заключения лицензионных соглашений нет, есть дискуссия об их условиях, считает научный руководитель ЦТТ Алексей Иванов. Он не нашел значимых рисков для российских компаний и их селекционных достижений: заключение подобных соглашений — обычная международная практика, хотя для российских компаний такие вещи часто в новинку.

Международные компании-правообладатели и сейчас могут найти в сортах, которые выращивают и продают российские компании, свою гермоплазму: до недавнего времени процветала так называемая карманная селекция, когда селекционеры различными методами получали чужую гермоплазму и создавали новые сорта и гибриды, пояснил Иванов.

Штраф за отсутствие маркировки ГМО на продуктах будет до 150 тыс. руб.
Общество
Фото: РИА Новости

Беспокойство по поводу избыточного контроля Bayer за процессом производства селекционной продукции в России Иванов также считает безосновательным. Во-первых, Bayer получает только доступ к документам об использовании своего генетического материала. Во-вторых, уплата роялти начинается только после начала продаж нового сорта, на выведение которого уходит три—пять лет, при том что лицензионные соглашения действуют 15 лет и размер выплачиваемых по нему роялти сильно ниже рыночного. Все это делает для Bayer не очень интересной затяжную судебную тяжбу с непонятным итогом, резюмирует Иванов.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: ФАС, Bayer, селекция, Monsanto
Материалы по теме
ФАС одобрила сделку по созданию крупнейшего в мире производителя ГМО
Бизнес
Минсельхоз поддержал допуск ГМО-продукции в Россию
Бизнес
ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter