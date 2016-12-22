ФАС одобрила сделку по созданию крупнейшего в мире производителя ГМО

ФАС согласовала сделку по созданию крупнейшего в мире производителя ГМО в результате слияния немецкой Bayer и американской Monsanto. Bayer передаст российским аграриям технологии селекции семян и цифрового земледелия

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку по слиянию немецкой компании Bayer и американского производителя гербицидов Monsanto в России. Об этом сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев, передает корреспондент РБК.

«ФАС выдал свое согласие на эту сделку», — сказал руководитель ФАС. Сделка была одобрена после того, как Bayer согласилась выполнить предписание российского антимонопольного органа о трансфере технологий в области селекции семян и цифрового земледелия в Россию, отметил замруководителя ФАС Андрей Цыганов.

Срок действия предписания составляет пять лет, отмечается в сообщении Bayer. Согласно предписанию ФАС, Bayer передаст отдельные молекулярные средства селекции по ряду культур, таким как кукуруза, рапс, пшеница, соя, овощи (томаты, огурцы, капуста), предоставит доступ к технологиям цифрового земледелия и будет участвовать в создании научно-учебного центра биотехнологии растений.

Сделку планируется закрыть во втором квартале 2018 года, сообщил старший вице-президент Bayer Хартмут ван Ленгерих. Планируемую выручку объединенной компании участники сделки назвать не смогли.

Рекордная в истории немецкого бизнеса сделка по покупке Bayer американской компании Monsanto за $66 млрд была заключена в сентябре 2016 года. В результате слияния появится крупнейшая в мире компания по производству генномодифицированных семян и пестицидов.

В ноябре 2017 года в сделку вмешалась российская ФАС. По мнению регулятора, она могла создать существенные риски для конкуренции на российском рынке семян и цифрового земледелия. Для одобрения сделки регулятор поставил условие: Bayer должна передать российским аграриям технологии в области селекции, необходимые для создания новых сортов и гибридов в России, и предоставить им доступ к базам данных в области цифрового земледелия. По мнению аналитиков, отказ ФАС одобрить сделку не остановил бы ее, но мог создать серьезные проблемы для работы объединенной компании в России.

Bayer не согласилась с требованиями ФАС и в феврале подала иск к регулятору. Глава ФАС допускал, что компания может покинуть Россию, чтобы не исполнять предписание регулятора. В Bayer заявляли, что продолжают переговоры с ФАС «по достижению взаимовыгодного соглашения».

Bayer не раскрывает финансовые показатели по России. Выручка компании в 2017 финансовом году составила €35 млрд, чистая прибыль — €7,3 млрд. Основная часть продаж приходится на инновационных лекарственных препаратов в области онкологии, гематологии, кардиологии, женском здоровье, офтальмологии и радиологии — в 2017 финансовом году они составили €16,8 млрд. Выручка сельскохозяйственного дивизиона — €9,6 млрд. Продажи в регионе Европа, Ближний Восток и Африка, куда входит и Россия, составили €13,4 млрд, в том числе €3,3 млрд пришлось на выручку сельскохозяйственного дивизиона. Общая выручка сельскохозяйственного дивизиона составила €9,6 млрд. Выручка американской Monsanto в 2017 году составила $14,6 млрд, показатели по России она также не раскрывает.

Американская Monsanto была основана в 1901 году. Компания является крупным производителем генетически модифицированных семян и самого распространенного в мире средства от сорняков «Раундап». Выручка американской Monsanto в 2017 году составила $14,6 млрд, показатели по России она не раскрывает.

Немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer была основана в 1863 году как производитель лекарств. Наиболее широко известным препаратом Bayer стал аспирин, который был зарегистрирован в качестве товарного знака в 1899 году. Bayer также не раскрывает финансовые показатели по России. Выручка в 2017 финансовом году составила €35 млрд, чистая прибыль — €7,3 млрд. Основная часть продаж приходится на инновационные лекарственные препараты в области онкологии, гематологии, кардиологии, женского здоровья, офтальмологии и радиологии — в 2017 финансовом году они составили €16,8 млрд. Выручка сельскохозяйственного дивизиона — €9,6 млрд. Продажи в регионах Европа, Ближний Восток и Африка, куда входит и Россия, составили €13,4 млрд, в том числе €3,3 млрд пришлось на выручку сельскохозяйственного дивизиона.