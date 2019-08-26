Бизнес , 26 авг, 07:40
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СМИ сообщили о плане S7 объединить авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»
Процесс слияния должен завершиться к середине декабря
Самолет Embraer-170 авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево (Новосибирск)
Холдинговая компания S7 Group намерена объединить свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух менеджеров группы. Эту информацию подтвердил также представитель S7.
По данным газеты, объединение произойдет путем перевода парка: самолеты «Глобуса» и сотрудники перейдут в сертификат эксплуатанта «Сибири».
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