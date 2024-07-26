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Трабер выиграл иск к борцу с «русской мафией» из Испании

Трабер подал в петербургский суд иск о защите чести и достоинства к прокурору Хосе Гринде Гонсалесу, который вел дело «русской мафии» в Испании, где фигурировали российские бизнесмены. В 2018 году всех обвиняемых оправдали
Илья Трабер
Илья Трабер (Фото: fontanka.ru)

Бывший гендиректор энергетической компании ЛОЭСК Илья Трабер выиграл в петербургском суде иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к испанскому прокурору Хосе Гринде Гонсалесу, который несколько лет занимался делом «русской мафии», где фигурировал бизнесмен.

Исковое заявление поступило в Дзержинский суд в сентябре 2023 года, а 19 июля инстанция его удовлетворила, внимание на это обратил «Коммерсантъ».

Поводом для иска стал материал, который несколько лет назад вышел в испанском издании Publico, передает издание. Там утверждалось, что Трабер собирался разрушить карьеру Гонсалеса, а также угрожал убить прокурора и его семью. Интересы Гонсалеса в петербургском суде представлял адвокат Андрей Новокрещенов. Он сообщил газете, что Трабер потребовал опровергнуть статью и взыскать моральный вред. Адвокат не стал уточнять детали и размер исковых требований, но добавил, что его подзащитный будет обжаловать решение.

Как в Испании оправдали фигурантов дела «русской мафии»
Общество
Владислав Резник

Дело «русской мафии» в Испании было возбуждено в 2008 году. Тогда полиция в рамках операции «Тройка» арестовала несколько человек, которых заподозрили в связях с тамбовской ОПГ. Позднее были выдвинуты обвинения против 26 россиян, которые, по версии испанской прокуратуры, создали в стране сеть фиктивных юрлиц, на баланс которых записывали недвижимость, приобретенную на доходы от контрабанды наркотиков и оружия. Власти выдали ордера на арест 12 человек, среди которых был и Трабер, его объявили в розыск; также в числе обвиняемых были депутат Госдумы Владислав Резник, бизнесмены Геннадий Петров и Александр Малышев, они отрицали вину. В 2018-м суд в Испании признал всех фигурантов невиновными.

В январе 2022 года Трабер в интервью «Фонтанке» заявил, что Гонсалес «отрабатывает деньги, которые ему платят конкретно американцы». По мнению бизнесмена, «никто не скрывает присутствие американцев» в процессе по делу «русской мафии», а прокурор — «инструмент, которому выгодно в это верить». Тогда же Трабер пообещал добиться возбуждения в отношении Гонсалеса дел о клевете и лжедоносе и сделать так, чтобы «он оказался в тюрьме».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Илья Трабер иск о защите чести и достоинства Испания русская мафия
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