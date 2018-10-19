«Русская мафия» осталась не у дела

Полное оправдание
Национальная судебная коллегия Испании оправдала всех фигурантов дела о «русской мафии», возбужденного в 2008 году. Об этом РБК сообщил Александр Гофштейн, адвокат одного из обвиняемых — депутата Госдумы Владислава Резника. По его словам, защитники обвиняемых в отмывании денег, нажитых преступным путем, были извещены о решении суда несколько часов назад; текста приговора на момент публикации материала у них на руках еще не было.
Ранее 18 октября «РИА Новости» сообщило об оправдании фигурантов этого дела со ссылкой на попавшее в распоряжение агентства решение суда.
«Оправданы все. И наши соотечественники Владислав Резник, Диана Гиндин, Кирилл Ильин, — сказал РБК Гофштейн. — Но оправданы вообще все подсудимые по этому делу, что свидетельствует о том, что все это дело, как мы достоверно знали изначально, является грубейшей, очевидной фальшивкой. Жаль только, что на ее разоблачение ушло десять лет жизни достойных, уважаемых, невиновных людей, а также членов их семей. Но сегодня для них, конечно, незабываемый день, потому что справедливость восторжествовала».
Защита «рассчитывает на то, что виновные в фабрикации этой фальшивки» ответят за это по закону, добавил Гофштейн, однако о конкретных шагах, по его мнению, говорить преждевременно. «Но существуют юридические инструменты, чтобы восстановить доброе имя и те потери, которые понесены», — заключил адвокат.
Резник был недоступен по телефону в четверг. Пресс-секретарь депутата сообщила РБК, что не уполномочена комментировать тему суда.
Нехватка доказательств
Решение суда насчитывает 143 страницы, сообщило в четверг испанское издание El Mundo. Дело, которое касается связей российских бизнесменов с Тамбовской ОПГ и отмывания денег через создание связанных с недвижимостью компаний, рассматривалось судьями третьей секции уголовной коллегии Анджелесом Баррейро, Антонио Диасом и Аной Марией Рубио. Судебный процесс начался в Мадриде в феврале, слушания продолжались до апреля. Всего перед судом предстали 18 человек, однако приговор касается 17 — дело в отношении одного из обвиняемых, испанца Антонио де Фортуни Мейнеса, было закрыто ранее по болезни.
При этом для Владислава Резника прокуроры запрашивали самое суровое наказание — пять с половиной лет лишения свободы и штраф €100 млн; для остальных — сроки от одного года и семи месяцев. Резник и его супруга Диана Гиндин лично участвовали в процессе.
В итоге судьи пришли к выводу, что прокуратура не представила достаточно доказательств того, что обвиняемые сотрудничали или получали помощь от криминальных структур, пишет El Mundo. Оказавшиеся на скамье подсудимых российские бизнесмены могли не знать, что приобретают и распоряжаются в Испании имуществом, имеющим криминальное происхождение, следует из приговора. О происхождении этого имущества прокуратура также не привела достаточно данных, подчеркнул суд, а если не доказано, что оно было нажито преступным путем, то говорить про отмывание денег нельзя. Все, что объединяет подсудимых, — российское происхождение, значительные финансовые ресурсы и тот факт, что они много инвестировали в Испании, следует из приговора.
Дело «русской мафии»
История этого дела началась с того, что в 2008 году испанская полиция провела операцию «Тройка», в рамках которой арестовала нескольких россиян, предположительно связанных с Тамбовской ОПГ. Среди них был Геннадий Петров — предполагаемый преемник отбывающего сейчас в России срок Владимира Барсукова (Кумарина), лидера Тамбовской ОПГ. В 2010 году Петрова выпустили под залог, а в 2012-м он уехал в Россию и в Испанию уже не вернулся. Дело Петрова в Испании рассматривается отдельно; прокурор запрашивал для него восемь лет тюрьмы.
Всего власти Испании выдвигали обвинения против 26 россиян, считавшихся причастными к деятельности Тамбовской ОПГ и отмыванию денег на территории страны. Они, по версии прокуратуры, создали в Испании сеть фиктивных юрлиц, на баланс которых записывали недвижимость, приобретенную на доходы от контрабанды наркотиков, оружия и прочих преступлений. Впоследствии эта недвижимость перепродавалась, а деньги выводились в офшоры. Владислав Резник, по версии обвинения, участвовал в фиктивных транзакциях, а также делил с Петровым общий самолет и причал для яхт.
Издания ABC и El Mundo со ссылкой на обвинительное заключение по делу «русской мафии» упоминали среди близких к Петрову высокопоставленных российских чиновников председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, его бывшего заместителя Игоря Соболевского, вице-премьера Дмитрия Козака, бывших министров Леонида Реймана, Анатолия Сердюкова, бывшего премьер-министра Виктора Зубкова и бывшего заместителя директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Николая Аулова.