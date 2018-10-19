«Русская мафия» осталась не у дела

Испанский суд признал невиновными российских бизнесменов

Национальный суд Испании признал невиновными всех обвиняемых по так называемому делу «русской мафии». Защита проходившего по нему депутата Госдумы Владислава Резника намерена добиваться восстановления понесенных им потерь

Владислав Резник (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

​Полное оправдание

Национальная судебная коллегия Испании оправдала всех фигурантов дела о «русской мафии», возбужденного в 2008 году. Об этом РБК сообщил Александр Гофштейн, адвокат одного из обвиняемых — депутата Госдумы Владислава Резника. По его словам, защитники обвиняемых в отмывании денег, нажитых преступным путем, были извещены о решении суда несколько часов назад; текста приговора на момент публикации материала у них на руках еще не было.

Ранее 18 октября «РИА Новости» сообщило об оправдании фигурантов этого дела со ссылкой на попавшее в распоряжение агентства решение суда.

«Оправданы все. И наши соотечественники Владислав Резник, Диана Гиндин, Кирилл Ильин, — сказал РБК Гофштейн. — Но оправданы вообще все подсудимые по этому делу, что свидетельствует о том, что все это дело, как мы достоверно знали изначально, является грубейшей, очевидной фальшивкой. Жаль только, что на ее разоблачение ушло десять лет жизни достойных, уважаемых, невиновных людей, а также членов их семей. Но сегодня для них, конечно, незабываемый день, потому что справедливость восторжествовала».

Защита «рассчитывает на то, что виновные в фабрикации этой фальшивки» ответят за это по закону, добавил Гофштейн, однако о конкретных шагах, по его мнению, говорить преждевременно. «Но существуют юридические инструменты, чтобы восстановить доброе имя и те потери, которые понесены», — заключил адвокат.

Резник был недоступен по телефону в четверг. Пресс-секретарь депутата сообщила РБК, что не уполномочена комментировать тему суда.

Нехватка доказательств

Решение суда насчитывает 143 страницы, сообщило в четверг испанское издание El Mundo. Дело, которое касается связей российских бизнесменов с Тамбовской ОПГ и отмывания денег через создание связанных с недвижимостью компаний, рассматривалось судьями третьей секции уголовной коллегии Анджелесом Баррейро, Антонио Диасом и Аной Марией Рубио. Судебный процесс начался ​в Мадриде в феврале, слушания продолжались до апреля. Всего перед судом предстали 18 человек, однако приговор касается 17 — дело в отношении одного из обвиняемых, испанца Антонио де Фортуни Мейнеса, было закрыто ранее по болезни.

При этом для Владислава Резника прокуроры запрашивали самое суровое наказание — пять с половиной лет лишения свободы и штраф €100 млн; для остальных — сроки от одного года и семи месяцев. Резник и его супруга Диана Гиндин лично участвовали в процессе.

В итоге судьи пришли к выводу, что прокуратура не представила достаточно доказательств того, что обвиняемые сотрудничали или получали помощь от криминальных структур, пишет El Mundo. Оказавшиеся на скамье подсудимых российские бизнесмены могли не знать, что приобретают и распоряжаются в Испании имуществом, имеющим криминальное происхождение, следует из приговора. О происхождении этого имущества прокуратура также не привела достаточно данных, подчеркнул суд, а если не доказано, что оно было нажито преступным путем, то говорить про отмывание денег нельзя. Все, что объединяет подсудимых, — российское происхождение, значительные финансовые ресурсы и тот факт, что они много инвестировали в Испании, следует из приговора.

Дело «русской мафии»

История этого дела началась с того, что в 2008 году испанская полиция провела операцию «Тройка», в рамках которой арестовала нескольких россиян, предположительно связанных с Тамбовской ОПГ. Среди них был Геннадий Петров — предполагаемый преемник отбывающего сейчас в России срок Владимира Барсукова (Кумарина), лидера Тамбовской ОПГ. В 2010 году Петрова выпустили под залог, а в 2012-м он уехал в Россию и в Испанию уже не вернулся. Дело Петрова в Испании рассматривается отдельно; прокурор запрашивал для него восемь лет тюрьмы.

Всего власти Испании выдвигали обвинения против 26 россиян, считавшихся причастными к ​деятельности Тамбовской ОПГ и отмыванию денег на территории страны. Они, по версии прокуратуры, создали в Испании сеть фиктивных юрлиц, на баланс которых записывали недвижимость, приобретенную на доходы от контрабанды наркотиков, оружия и прочих преступлений. Впоследствии эта недвижимость перепродавалась, а деньги выводились в офшоры. Владислав Резник, по версии обвинения, участвовал в фиктивных транзакциях, а также делил с Петровым общий самолет и причал для яхт.

Издания ABC и El Mundo со ссылкой на обвинительное заключение по делу «русской мафии» упоминали среди близких к Петрову ​высокопоставленных российских чиновников председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, его бывшего заместителя Игоря Соболевского, вице-премьера Дмитрия Козака, бывших министров Леонида Реймана, Анатолия Сердюкова, бывшего премьер-министра Виктора Зубкова и бывшего заместителя директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Николая Аулова.