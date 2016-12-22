Адвокат заявил об оправдании фигурантов дела «русской мафии» в Испании

Национальный суд Испании признал невиновными всех обвиняемых по делу «русской мафии». Дело, связанное с Тамбовской ОПГ, расследовалось с 2008 года, в нем фигурировал действующий депутат Госдумы Владислав Резник

Владислав Резник (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Национальная судебная коллегия Испании оправдала всех фигурантов дела о «русской мафии», возбужденного в 2008 году, в деле фигурировал в том числе депутат Госдумы Владислав Резник. Об этом сообщил РБК адвокат Резника Александр Гофштейн. По его словам, защитники обвиняемых были извещены о решении суда несколько часов назад; текста приговора у них на руках пока нет.

«Оправданы все. И наши соотечественники — Владислав Резник, Диана Гиндин, Кирилл Ильин. Но оправданы вообще все подсудимые по этому делу. Что свидетельствует о том, что все это дело, как мы достоверно знали изначально, является грубейшей, очевидной фальшивкой. Жаль только, что на ее разоблачение ушло десять лет жизни достойных, уважаемых, невиновных людей, а также членов их семей. Но сегодня для них, конечно, незабываемый день, потому что справедливость восторжествовала».

Резник был недоступен по телефону в четверг. Пресс-секретарь Резника сообщила РБК, что не уполномочена комментировать тему суда.

Ранее сегодня об оправдании фигурантов дела в Испании со ссылкой на попавшее в распоряжение агентства решение суда сообщало РИА «Новости».

Защита «рассчитывает на то, что виновные в фабрикации этой фальшивки» ответят за это по закону, добавил Гофштейн, однако о конкретных шагах, по его словам, говорить преждевременно. «Но существуют юридические инструменты, чтобы восстановить доброе имя и те потери, которые понесены», — заключил адвокат.

В 2008 году испанская полиция провела операцию «Тройка», в рамках которой арестовала несколько граждан России, предположительно связанных с Тамбовской ОПГ. Среди них был Геннадий Петров — предполагаемый преемник осужденного Владимира Барсукова (Кумарина), предполагаемого лидера Тамбовской ОПГ. В 2010 году Петрова выпустили под залог, а в 2012 году он уехал в Россию и в Испанию уже не вернулся. Дело Петрова в Испании рассматривается отдельно; прокурор запрашивал для него 8 лет тюрьмы.

Издания ABC и El Mundo со ссылкой на обвинительное заключение по делу «русской мафии» упоминали в числе близких к Геннадию Петрову людей ​высокопоставленных российских чиновников — председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, его бывшего заместителя Игоря Соболевского, вице-премьера Дмитрия Козака, бывшего министра связи Леонида Реймана, экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, бывшего премьер-министра России Виктора Зубкова и бывшего заместителя директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Николая Аулова.

В рамках судебного процесса, который начался в Мадриде в феврале этого года, перед судом предстали 18 россиян. В частности депутат Резник, по версии обвинения, участвовал в фиктивных транзакциях, а также делил с Петровым один самолет и причал для яхт. Для Резника прокуроры запрашивали самое суровое — 5,5 года лишения свободы и штраф €100 млн; остальным обвиняемым — сроки от одного года и семи месяцев. Резник и его супруга Диана Гиндин прибыли в Испанию и лично участвовали в процессе.

Власти Испании выдвигали обвинения против 26 россиян, считающихся причастными к ​деятельности Тамбовской ОПГ и отмыванию денег на территории страны. Связанные с бандой люди создали в Испании сеть фиктивных юрлиц, на которые записывали недвижимость, приобретенную на криминальные доходы — от контрабанды наркотиков, оружия, убийств и прочих преступлений, настаивала испанская прокуратура. Впоследствии недвижимость перепродавалась, а деньги выводились в офшоры.