Суд над «русской мафией» в Испании: в чем обвиняют 18 россиян

В Мадриде открылся судебный процесс по «делу «русской мафии», обвиняемым по которому проходит в том числе депутат Думы Владислав Резник. Резник участвует в нем, чтобы «обелить свое имя», заявил его адвокат

Владислав Резник (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Национальная судебная коллегия Испании в понедельник, 19 февраля, начала рассматривать уголовное дело о незаконном обналичивании средств, к которому причастна, по версии прокуратуры Испании, «русская мафия», связанная с Тамбовской ОПГ. Прокуроры запросили для 18 обвиняемых тюремн​ые сроки от одного года и семи месяцев до пяти с половиной лет и штрафы, сообщает El Mundo.

Среди обвиняемых — депутат Госдумы Владислав Резник, для которого прокуроры запросили наказание в виде 5,5 года лишения свободы и штраф €100 млн. Резник вместе с женой Дианой Гиндин, также проходящей по делу, прибыл в Испанию на процесс, рассказал РБК адвокат депутата и его жены Александр Гофштейн.

Резник и Гиндин свою вину отрицают. «Позиция подсудимых заключается в том, что они полностью невиновны. Больше того, демонстрируя желание обелить свое имя, которое безо всяких оснований было опорочено испанскими правоохранительными органами, они прибыли в Испанию для того, чтобы участвовать в судебном разбирательстве и доказать свою невиновность», — рассказал Гофштейн.

Он считает, что суд продлится не менее двух недель. «Во всяком случае, по планам испанского суда процесс будет не меньшей продолжительности», — уточнил защитник.

Дело «русской мафии»

Так называемое дело русской мафии в Испании было возбуждено в 2008 году, когда местная полиция провела операцию «Тройка», в ходе которой арестовала несколько граждан России, предположительно, связанных с Тамбовской ОПГ. В числе арестованных тогда был и Геннадий Петров, которого испанская прокуратура называет преемником арестованного Владимира Барсукова (Кумарина) на «посту» лидера Тамбовской ОПГ. В 2010 году Петрова выпустили под залог, а в 2012 году он уехал в Россию и в Испанию уже не вернулся. Для Петрова прокуроры запросили восемь лет, однако его дело рассматривается отдельно.

Геннадий Петров (Фото: Dani Cardona / Reuters)

В конце 2015 года власти Испании выдвинули обвинения против 26 россиян, которых считают причастными к ​деятельности Тамбовской ОПГ и отмыванию денег на территории королевства. По версии испанской прокуратуры, члены Тамбовской ОПГ и связанные с ними лица создали в Испании сеть фиктивных компаний, на которые оформлялась недвижимость, купленная на преступные деньги из России. Активы впоследствии несколько раз перепродавались (причем покупателями были фирмы, входящие в ту же сеть), а деньги выводились в офшоры. Таким образом члены ОПГ отмывали заработок от контрабанды наркотиков, оружия, убийств и «торговли связями», считает испанская прокуратура.

Связи с российской элитой

В числе близких к Геннадию Петрову людей в российском правительстве испанские издания ABC и El Mundo со ссылкой на обвинительное заключение по делу «русской мафии» упоминали ​высокопоставленных российских чиновников, в том числе руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, его бывшего заместителя Игоря Соболевского, вице-премьера Дмитрия Козака, бывшего министра связи Леонида Реймана, экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, бывшего премьер-министра России Виктора Зубкова и бывшего заместителя директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Николая Аулова.

Как писал в 2015 году журнал The New Times со ссылкой на обвинительное заключение, Бастрыкин и Соболевский благодарили Петрова за содействие в назначении руководителями Следственного комитета, а Аулов за денежное вознаграждение от Петрова организовал задержание Барсукова (Кумарина) и нескольких полицейских.

Как бы то ни было, на нынешнем процессе единственным обвиняемым из представителей российской элиты стал депутат Резник. В Испании он пользовался одним самолетом и причалом для яхт с Геннадием Петровым, а также непосредственно участвовал в фиктивных транзакциях, утверждает следствие.

При этом осенью 2017 года власти Испании провели еще одну масштабную операцию против «русской мафии» и отмывания денег на территории страны — на сей раз в отношении людей, связанных, по мнению испанского правосудия, с Солнцевской ОПГ. Тогда были задержаны 11 человек, в том числе владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг.