Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,21 56,57 EUR Нал. 70,40 69,66 USD Бирж. 56,94 +0,28 EUR Бирж. 70,07 +0,32 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 9749,05 +547,15 MOEX 2317,18 +0,24% RTS 1281,69 -0,30% Brent 65,00 -0,75% DJIA 25335,74 +1,77% Nasdaq 7560,81 +1,79% FTSE 7213,25 -0,16%
Суд над «русской мафией» в Испании: в чем обвиняют 18 россиян
Лента новостей
ФОМ предсказал явку в 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратил сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес Черчесов вызвал трех легионеров на матчи с Бразилией и Францией 15:10, Спорт Путин внес в Думу законопроект об уголовной ответственности в госзакупках 15:08, Общество В Непале разбился пассажирский самолет. Фоторепортаж 15:06, Фотогалерея  Песков посоветовал не ждать быстрой «расшивки» проблемы свалок 14:59, Общество Роман Ковалишин: «Мы живем в век фотографических воспоминаний» 14:52, РБК Стиль и Xperia Общая капитализация Cardano выросла на $800 млн за прошедшие сутки 14:49, Крипто Магазины и услуги: выгодно ли инвестировать в помещения на первых этажах 14:48, Недвижимость Coincheck назвала дату выплаты компенсации от кражи криптовалюты 14:42, Технологии и медиа Песков ответил на ремарку Путина о «несущем пургу» пресс-секретаре 14:40, Политика Песков заявил об отсутствии связи между отравлением Скрипаля и Россией 14:38, Общество Бывший президент ФИФА прокомментировал идею бойкотировать ЧМ-2018 14:23, Спорт «Владимир Ильич был доволен»: как большевики перевозили столицу в Москву 14:14, Фотогалерея  При катастрофе самолета в Катманду погибли около 50 человек 14:11, Общество
Суд над «русской мафией» в Испании: в чем обвиняют 18 россиян
Общество, 20 фев, 01:01
0
Суд над «русской мафией» в Испании: в чем обвиняют 18 россиян
В Мадриде открылся судебный процесс по «делу «русской мафии», обвиняемым по которому проходит в том числе депутат Думы Владислав Резник. Резник участвует в нем, чтобы «обелить свое имя», заявил его адвокат
Владислав Резник (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Национальная судебная коллегия Испании в понедельник, 19 февраля, начала рассматривать уголовное дело о незаконном обналичивании средств, к которому причастна, по версии прокуратуры Испании, «русская мафия», связанная с Тамбовской ОПГ. Прокуроры запросили для 18 обвиняемых тюремн​ые сроки от одного года и семи месяцев до пяти с половиной лет и штрафы, сообщает El Mundo.

Среди обвиняемых — депутат Госдумы Владислав Резник, для которого прокуроры запросили наказание в виде 5,5 года лишения свободы и штраф €100 млн. Резник вместе с женой Дианой Гиндин, также проходящей по делу, прибыл в Испанию на процесс, рассказал РБК адвокат депутата и его жены Александр Гофштейн.

Резник и Гиндин свою вину отрицают. «Позиция подсудимых заключается в том, что они полностью невиновны. Больше того, демонстрируя желание обелить свое имя, которое безо всяких оснований было опорочено испанскими правоохранительными органами, они прибыли в Испанию для того, чтобы участвовать в судебном разбирательстве и доказать свою невиновность», — рассказал Гофштейн.

Он считает, что суд продлится не менее двух недель. «Во всяком случае, по планам испанского суда процесс будет не меньшей продолжительности», — уточнил защитник.

Дело «русской мафии»

Так называемое дело русской мафии в Испании было возбуждено в 2008 году, когда местная полиция провела операцию «Тройка», в ходе которой арестовала несколько граждан России, предположительно, связанных с Тамбовской ОПГ. В числе арестованных тогда был и Геннадий Петров, которого испанская прокуратура называет преемником арестованного Владимира Барсукова (Кумарина) на «посту» лидера Тамбовской ОПГ. В 2010 году Петрова выпустили под залог, а в 2012 году он уехал в Россию и в Испанию уже не вернулся. Для Петрова прокуроры запросили восемь лет, однако его дело рассматривается отдельно.

Геннадий Петров (Фото: Dani Cardona / Reuters)

В конце 2015 года власти Испании выдвинули обвинения против 26 россиян, которых считают причастными к ​деятельности Тамбовской ОПГ и отмыванию денег на территории королевства. По версии испанской прокуратуры, члены Тамбовской ОПГ и связанные с ними лица создали в Испании сеть фиктивных компаний, на которые оформлялась недвижимость, купленная на преступные деньги из России. Активы впоследствии несколько раз перепродавались (причем покупателями были фирмы, входящие в ту же сеть), а деньги выводились в офшоры. Таким образом члены ОПГ отмывали заработок от контрабанды наркотиков, оружия, убийств и «торговли связями», считает испанская прокуратура.

Связи с российской элитой

В числе близких к Геннадию Петрову людей в российском правительстве испанские издания ABC и El Mundo со ссылкой на обвинительное заключение по делу «русской мафии» упоминали ​высокопоставленных российских чиновников, в том числе руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, его бывшего заместителя Игоря Соболевского, вице-премьера Дмитрия Козака, бывшего министра связи Леонида Реймана, экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, бывшего премьер-министра России Виктора Зубкова и бывшего заместителя директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Николая Аулова.

Как писал в 2015 году журнал The New Times со ссылкой на обвинительное заключение, Бастрыкин и Соболевский благодарили Петрова за содействие в назначении руководителями Следственного комитета, а Аулов за денежное вознаграждение от Петрова организовал задержание Барсукова (Кумарина) и нескольких полицейских.

Как бы то ни было, на нынешнем процессе единственным обвиняемым из представителей российской элиты стал депутат Резник. В Испании он пользовался одним самолетом и причалом для яхт с Геннадием Петровым, а также непосредственно участвовал в фиктивных транзакциях, утверждает следствие.

Операция «Олигарх»: кто проходит по новому делу «русской мафии» в Европе
Общество

При этом осенью 2017 года власти Испании провели еще одну масштабную операцию против «русской мафии» и отмывания денег на территории страны — на сей раз в отношении людей, связанных, по мнению испанского правосудия, с Солнцевской ОПГ. Тогда были задержаны 11 человек, в том числе владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг.

Авторы: Маргарита Алехина, Валерий Романов.
Теги: ОПГ , Испания , Геннадий Петров , Владислав Резник , «русская мафия»
Главное
Ford прекратил сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России Бизнес
Материалы по теме
На Сицилии за связи с мафией задержали мэра города Сан-Биаджо Общество
Сына «босса боссов» мафии Италии приговорили к принудительным работам Общество
Доходы «Мафии»: как заработать на викторинах для топ-менеджеров Свое дело
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.