Компания Маска забрала название аккаунта X, не заплатив владельцу

Telegraph: компания Илона Маска присвоила имя X в Twitter, не заплатив его владельцу

Компания Маска X Corp. присвоила аккаунт @x, который в 2007 году создал американский фотограф из Сан-Франциско Джин Хван. Тот не получил никакого финансового вознаграждения, а его учетную запись сменили на @x12345678998765

Илон Маск (Фото: Tingshu Wang / Reuters)

Компания предпринимателя Илона Маска X Corp. присвоила имя аккаунта @x в Twitter в рамках ребрендинга, не заплатив его владельцу. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Ранее учетная запись @x принадлежала фотографу из Сан-Франциско Джину Икс Хван. Он зарегистрировал ее в 2007 году, но вечером 25 июля 2023 года Хван получил электронное письмо, в котором говорилось, что имя аккаунта переходит во владение компании.

По словам Хвана, ему предложили некоторые товары X Corp. и встречу с руководством компании, но не предложили никакого финансового вознаграждения. «Я бы продал, если бы ко мне обратились, я думаю. Думаю, это зависит от предложения», — отметил он.

Компания дала учетной записи Хвана новый адрес — @x12345678998765. «Все хорошо, что хорошо кончается», — написал он после смены названия.

Как отмечает The Daily Telegraph, однобуквенные аккаунты Twitter, созданные в первые месяцы существования соцсети, считаются наиболее ценными в сервисе. Так, пользователь @n рассказал, что ему предложили $50 тыс. за аккаунт.

Пользователи Twitter не имеют юридических прав на учетные записи, но, согласно политике компании, аккаунты могут быть изъяты у них только в случае нарушения авторских прав.

Twitter 24 июля изменила логотип — место синей птички заняла белая буква X на черном фоне. Маск в тот день опубликовал фотографию штаб-квартиры компании: на здание проецировали букву X. По его словам, переименование и смена логотипа связаны с созданием приложения «для всего». «Название Twitter в этом контексте не имеет смысла, поэтому мы должны попрощаться с птичкой», — написал Маск.

Бизнесмен также сообщил, что твиты теперь будут называться «иксами», а концепцию ретвитов переосмыслят.

Эксперты предупредили, что компания X может столкнуться с юридическими сложностями, так как на нее могут подать в суд Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) или Microsoft, которые уже имеют права на подобный товарный знак.