В России замедлились темпы сокращения добычи газа

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 99,69 (-0,67) Инвестиции, 25 июл, 17:36 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 90,09 (-0,39) Инвестиции, 25 июл, 17:36
Как российские классифайды справились с потерей рекламного трафика РБК+, 12:27
Сломавший ключицу Шубенков решил не пропускать чемпионат России Спорт, 12:26
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 12:22
Как Месси привел клуб Бекхэма к уникальному достижению. Фоторепортаж Спорт, 12:20 
Министр назвал сроки начала групповых безвизовых поездок в Китай и Иран Общество, 12:09
Ждет ли успех IPO минералки бывшего креативного директора Netflix Pro, 12:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Балицкий заявил о попытках ВСУ прорвать оборону в Запорожской области Политика, 12:04
Кто поддерживает независимые музыкальные группы РБК и ВКонтакте, 11:59
Посол в ЦАР заявил о желании властей увеличить число российских военных Политика, 11:58
Danone списала российские активы на €200 млн Бизнес, 11:46
Киев обвинил Рабиновича в госизмене за «пропаганду руководству ЕС» Политика, 11:41
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 11:36
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в семи регионах России Общество, 11:35
Бизнес ,  
0 

В России замедлились темпы сокращения добычи газа

«Коммерсантъ»: темпы падения добычи газа в России замедлились в июне
В июне спад добычи газа в России составил 4,5% год к году, показатель замедлился по сравнению с более сильным майским снижением
«Газпром» GAZP ₽171,35 -0,3% Купить
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В России начали замедляться темпы сокращения добычи газа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые со статистикой, и свои расчеты. В апреле правительство на год приостановило публикацию статистики по добыче нефти, газа и газового конденсата. Росстат убрал из отчета данные о добыче нефти, но продолжил публиковать сведения по газу.

В июне российские компании добыли 44,8 млрд куб. м газа, это на 4,5% меньше, чем годом ранее. В мае добыча составила 50,2 млрд куб. м, на 11,4% ниже, чем в мае 2022-го; в апреле, писала газета, — 55 млрд куб. м, или на 10,3% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Газета связывает замедление спада добычи в июне с «ослаблением эффекта высокой базы» 2022 года, поскольку с мая прошлого года «Газпром» начал резко сокращать экспорт в Европу из-за перевода платежей в рубли. Сейчас поставки проходят только по «Турецкому потоку» и на минимальном уровне через Украину.

В целом за первое полугодие добыча газа в России сократилась на 9,8% год к году, до 330 млрд куб. м. «Газпром» снизил производство на 19%, до 204,7 млрд куб. м (в июне — на 14,8%, до 24,9 млрд куб. м). «Газпром нефть» добыла за январь—июнь 14,36 млрд куб. м (сокращение на 16,3%), НОВАТЭК — 39,87 млрд куб. м (сокращение на 1,6%). Снижение также показали ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз». «Роснефть», напротив, нарастила добычу: в первом полугодии — на 71,3%, до 38,87 млрд куб. м, а в июне — на 59%, до 6,2 млрд куб. м.

В середине июня глава Минэнерго Николай Шульгинов говорил, что на тот момент объем добычи газа в России был на 8–10% ниже данных прогноза социально-экономического развития. По прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году добыча должна составить 670,2 млрд куб. м.

Президент Владимир Путин объяснял снижение добычи газа необходимостью поддержания «определенной ценовой конъюнктуры» на мировых рынках. Цена «немножко припала», а добыча, несмотря на сокращение, «находится на должном уровне», говорил он в апреле.

Читайте на РБК Pro
Как можно замедлить старость и отложить смерть: отвечает генетик
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу
У мозга нет пола: существует ли женская логика
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
добыча газа статистика
Материалы по теме
«Коммерсантъ» сообщил о снижении добычи газа в первом квартале на 10%
Экономика
Bloomberg сообщил о проблеме добычи газа на крупнейшем месторождении в ЕС
Политика
Новак сообщил о росте добычи газа почти на 10% в 2021 году
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter