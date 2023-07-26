В России замедлились темпы сокращения добычи газа

В июне спад добычи газа в России составил 4,5% год к году, показатель замедлился по сравнению с более сильным майским снижением

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В России начали замедляться темпы сокращения добычи газа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые со статистикой, и свои расчеты. В апреле правительство на год приостановило публикацию статистики по добыче нефти, газа и газового конденсата. Росстат убрал из отчета данные о добыче нефти, но продолжил публиковать сведения по газу.

В июне российские компании добыли 44,8 млрд куб. м газа, это на 4,5% меньше, чем годом ранее. В мае добыча составила 50,2 млрд куб. м, на 11,4% ниже, чем в мае 2022-го; в апреле, писала газета, — 55 млрд куб. м, или на 10,3% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Газета связывает замедление спада добычи в июне с «ослаблением эффекта высокой базы» 2022 года, поскольку с мая прошлого года «Газпром» начал резко сокращать экспорт в Европу из-за перевода платежей в рубли. Сейчас поставки проходят только по «Турецкому потоку» и на минимальном уровне через Украину.

В целом за первое полугодие добыча газа в России сократилась на 9,8% год к году, до 330 млрд куб. м. «Газпром» снизил производство на 19%, до 204,7 млрд куб. м (в июне — на 14,8%, до 24,9 млрд куб. м). «Газпром нефть» добыла за январь—июнь 14,36 млрд куб. м (сокращение на 16,3%), НОВАТЭК — 39,87 млрд куб. м (сокращение на 1,6%). Снижение также показали ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз». «Роснефть», напротив, нарастила добычу: в первом полугодии — на 71,3%, до 38,87 млрд куб. м, а в июне — на 59%, до 6,2 млрд куб. м.

В середине июня глава Минэнерго Николай Шульгинов говорил, что на тот момент объем добычи газа в России был на 8–10% ниже данных прогноза социально-экономического развития. По прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году добыча должна составить 670,2 млрд куб. м.

Президент Владимир Путин объяснял снижение добычи газа необходимостью поддержания «определенной ценовой конъюнктуры» на мировых рынках. Цена «немножко припала», а добыча, несмотря на сокращение, «находится на должном уровне», говорил он в апреле.