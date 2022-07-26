«Зарубежнефть» получит доли Equinor и Total в Харьягинском месторождении

После передачи пакетов Total и Equinor доля «Зарубежнефти» в Харьягинском месторождении вырастет с 40 до 90%

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Правительство поручило передать «Зарубежнефти» долю французской TotalEnergies в Харьягинском месторождении в 20% и норвежской Equinor в 30%. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Подписать дополнение к соглашению о разделе продукции поручено главе Минэнерго Николаю Шульгинову. После подписания документа доля «Зарубежнефти» вырастет до 90%. Еще 10% останется у Ненецкой нефтяной компании.

«Зарубежнефть» — российская государственная нефтяная компания. Среди ее активов — месторождения в НАО, включая Харьягинское, а также предприятия за рубежом.

На Харьягинском месторождении, которое находится за Полярным кругом в НАО, в 2021 году добыли 1,56 млн т нефти (годом ранее — рекордные 1,6 млн т). Оператор месторождения — «Зарубежнефть — добыча Харьяга». До объявления иностранных компаний о выходе из проекта ее доля составляла 40%.

В марте TotalEnergies заявила, что не будет заключать новые контракты на закупку российской нефти и продлевать имеющиеся, прекратит инвестиции в проект «Арктик СПГ 2» и не будет инвестировать в новые проекты в России. В компании указали, что из-за российских законов не смогут найти покупателей не из России для своих миноритарных долей в бизнесе на ее территории, поэтому не будут отказываться от них, чтобы «не обогащать российских инвесторов, что противоречит цели санкций». В начале июля TotalEnergies согласилась передать 20% в Харьягинском месторождении «Зарубежнефти».

Equinor в конце февраля также объявила о начале выхода из российских проектов и впоследствии прекратила торговлю российской нефтью. По оценке компании, из-за ухода из России она потеряла более $1 млрд.