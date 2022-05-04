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Война санкций ,  
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Норвежская Equinor заявила о потере более $1 млрд после ухода из России

Нефтегазовая компания Equinor объявила о начале выхода из российских проектов 28 февраля. Также 15 марта она приняла решение о прекращении торговли российской нефтью
BRENT BRENT $107,35 -1,5%
Фото: equinor.com
Фото: equinor.com

Норвежская нефтегазовая компания Equinor (ранее она называлась Statoil) списала активы в размере $1,08 млрд после прекращения бизнеса в России. Об этом говорится в квартальном отчете компании, опубликованном на ее сайте.

«Уход из России сильно повлияет на наших сотрудников и приведет к обесцениванию наших активов <...>. В этом [первом] квартале мы признали чистое обесценение активов в России в размере $1,08 млрд», — говорится в документе.

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Фото:Bernd Wüstneck / dpa / Global Look Press
Вместе с тем, отметили в компании, из-за более высоких цен на энергоносители и сырье скорректированная прибыль Equinor за квартал составила $18,0 млрд, в то время как за аналогичный период 2021 года она составила $4,09 млрд. «Скорректированная прибыль после налогообложения составила $5,18 млрд по сравнению с $1,29 млрд за аналогичный период прошлого года», — говорится в отчете.

Чистая прибыль Equinor в первом квартале выросла более чем в 2,5 раза, до $4,71 млрд. Годом ранее компания зафиксировала чистую прибыль в размере $1,85 млрд. Вместе с тем общая выручка за первые три месяца этого года составила $36,39 млрд против чуть менее $17,59 млрд за аналогичный период 2021 года.

Совет директоров компании принял решение о выходе из совместных предприятий в России и прекращении новых инвестиций в страну 28 февраля. Объявляя об этом, президент и гендиректор Equinor Андерс Опедал объяснил решение «безопасностью людей» и намерением компании соблюдать санкции, введенные против России Норвегией, ЕС и США.

15 марта компания заявила о прекращении торговли российской нефтью. В Equinor объявили, что не будут также транспортировать российскую нефть, однако выполнят ряд договорных обязательств, а именно подписанные в январе 2022 года контракты, по которым компания в марте должна была получить четыре партии нефти.

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Equinor работала в России более 30 лет: в 1996 году компания начала разработку месторождения в Тимано-Печорском бассейне, где сейчас владеет 30% в проекте разработки Харьягинского месторождения на основе соглашения о разделе продукции. По состоянию на конец 2021 года внеоборотные активы компании в стране оценивались в $1,2 млрд.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
нефть Россия нефтяной бизнес Норвегия Equinor
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