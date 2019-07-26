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3M $195 (+10,69%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
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«Нафтогаз» опроверг сведения о предложении Москвы по краткосрочной сделке
Украина не получала официального предложения от российской стороны по краткосрочному контракту. Ранее о планах России заключить такое соглашение по транзиту писал Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

«Нафтогаз» не получал от российской стороны предложения о заключении краткосрочного контракта, сообщается в Facebook компании.

«Никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта у нас сейчас нету», — говорится в сообщении.

Ранее Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами Москвы, писал, что российские власти намерены заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа, которое придет на смену заканчивающемуся в этом году десятилетнему договору. Один из источников указывал, что долгосрочная сделка не выгодна российской стороне, соглашение на год «будет в самый раз». Другой источник говорил, что Евросоюз пригласил представителей Москвы и Киева на новые переговоры по вопросу транзита газа в Европу через Украину.

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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, комментируя эту информацию, указал, что «Газпрому» следует официально ответить на предложение Еврокомиссии по новому десятилетнему контракту. «Если Газпром не принимает это предложение, пусть предложит свой вариант. […] Мы его внимательно рассмотрим», — сказал он.

В июне Витренко заявил, что Украина предложила «Газпрому» свой вариант нового соглашения, оно предусматривает не транзит, а своп газа. Согласно предложению Киева, российская компания будет передавать «Нафтогазу» определенный объем газа на границе двух стран, а тот будет передавать такой же объем на границе Украины и ЕС. По словам Витренко, передачу газа будут подтверждать смежные операторы (Словакия, Венгрия и др.). Глава «Газпрома» Алексей Миллер сравнил позицию Киева по газу с установкой телеги впереди лошади.

Автор: Юлия Выродова
Теги: «Нафтогаз», ПАО Газпром
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