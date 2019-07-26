Компанию сыновей Грефа и Дмитриева купил конкурент на рынке отходов

Акционеры крупного столичного оператора по вывозу мусора «Эколайн» приобрели конкурента «МКМ-Логистика» у структур сыновей экс-главы ВЭБа и сына президента Сбербанка Германа Грефа. Сумма сделки могла составить до 4 млрд руб.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Почему дети банкиров продали мусорную компанию

Совладельцы одного из пяти крупнейших мусорных операторов Москвы «Эколайна» приобрели его конкурента — «МКМ-Логистика», следует из данных СПАРК. 100-процентным акционером «МКМ-Логистики» стала компания «Экологический менеджмент», связанная с акционерами «Эколайна», среди которых бизнесмен Симан Поваренкин.

Информацию об этой сделке РБК подтвердили источник на рынке обращения с отходами и официальный представитель «Эколайна» Елена Вишнякова, не раскрыв ее сумму и условия.

Прежние владельцы «МКМ-Логистики» — семья многолетнего партнера миллиардера Романа Абрамовича Александра Чигиринского и компания «Чистая логистика» Степана и Павла Дмитриевых (сыновья экс-главы ВЭБа Владимира Дмитриева) и сына президента Сбербанка Олега Грефа. Компания Ervington Investments Limited Абрамовича также раньше владела долей в «МКМ-Логистика», но продала ее в феврале 2017 года. Представитель «МКМ-Логистики» не ответил на запрос РБК.

«Владельцы МКМ искали профильного инвестора в том числе «для стабилизации финансового положения компании, которая столкнулась с дефицитом инфраструктурных мощностей», — сказал РБК источник на рынке обращения с отходами.