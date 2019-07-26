Компанию сыновей Грефа и Дмитриева купил конкурент на рынке отходов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,38 +0,15 EUR Бирж. 70,53 +0,10 Brent 63,19 -0,72% USD Нал. 63,77 62,77 EUR Нал. 71,08 70,01 USD ЦБ 63,13 -0,03 EUR ЦБ 70,31 +0,02 EUR/USD 1,1131 -0,0009 BTC/USD Бирж. 9 732,80 -154,07 IMOEX 2 720,13 +0,71% RTSI 1 351,95 +0,37% DJIA 27 132,24 -0,03% Nasdaq 8 302,06 +0,77%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Alphabet $1 385 (+10,74%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+10,69%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
Alphabet $1 385 (+10,74%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+10,69%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 63,13 (-0,03) Quote, 13:15
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 70,31 (+0,02) Quote, 13:15
Крупные банки заявили о готовности снижать ставки вслед за решением ЦБ Финансы, 17:43 Дума предложила ограничить контроль иностранцев над «значимыми» сайтами Технологии и медиа, 17:39 Новак сообщил о предложении Украине продлить контракт по транзиту на год Бизнес, 17:35 Ироничный взгляд на моду: чем был славен бренд Sonia Rykiel Стиль, 17:22 Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций Политика, 17:19 Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу Бизнес, 17:18 Путин подписал закон о наказании для мешающих работе врачей граждан Политика, 17:13 Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing Политика, 17:05 Униформа: 8 звезд, у которых есть один образ для любой ситуации Спецпроект РБК PINK, 17:05 Компанию сыновей Грефа и Дмитриева купил конкурент на рынке отходов Бизнес, 16:59 Краш-тест: какой ноутбук выбрать для экстремальных путешествий РБК и ASUS, 16:54 Как модный в Китае фудтех позаимствовал уловки лавочников — Bloomberg Pro, 16:53 Замки под замком: какое имущество бизнесмена Бориса Минца арестовано Бизнес, 16:52  Суд Киева обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко Политика, 16:37
Бизнес ,  
0 
Компанию сыновей Грефа и Дмитриева купил конкурент на рынке отходов
Акционеры крупного столичного оператора по вывозу мусора «Эколайн» приобрели конкурента «МКМ-Логистика» у структур сыновей экс-главы ВЭБа и сына президента Сбербанка Германа Грефа. Сумма сделки могла составить до 4 млрд руб.
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Почему дети банкиров продали мусорную компанию

Совладельцы одного из пяти крупнейших мусорных операторов Москвы «Эколайна» приобрели его конкурента — «МКМ-Логистика», следует из данных СПАРК. 100-процентным акционером «МКМ-Логистики» стала компания «Экологический менеджмент», связанная с акционерами «Эколайна», среди которых бизнесмен Симан Поваренкин.

Информацию об этой сделке РБК подтвердили источник на рынке обращения с отходами и официальный представитель «Эколайна» Елена Вишнякова, не раскрыв ее сумму и условия.

Прежние владельцы «МКМ-Логистики» — семья многолетнего партнера миллиардера Романа Абрамовича Александра Чигиринского и компания «Чистая логистика» Степана и Павла Дмитриевых (сыновья экс-главы ВЭБа Владимира Дмитриева) и сына президента Сбербанка Олега Грефа. Компания Ervington Investments Limited Абрамовича также раньше владела долей в «МКМ-Логистика», но продала ее в феврале 2017 года. Представитель «МКМ-Логистики» не ответил на запрос РБК.

«Владельцы МКМ искали профильного инвестора в том числе «для стабилизации финансового положения компании, которая столкнулась с дефицитом инфраструктурных мощностей», — сказал РБК источник на рынке обращения с отходами.

Для этой сделки 100% МКМ могли оценить в 2–4 млрд руб., исходя из рыночных аналогов, сказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. «Рост цен на топливо мог негативно сказаться на бизнесе МКМ как перевозчика отходов», — указывает эксперт.

Как указано на сайте «МКМ-Логистики», у нее 130 мусоровозов, которые позволяют вывозить 3,5 млн куб. м мусора в год. «Эколайн» получил в 2015 году 15-летние контракты на вывоз мусора в Северном и Центральном административных округах Москвы на сумму 25,6 млрд руб., «МКМ-Логистика» — на 40,1 млрд руб. в Западном и Юго-Западном округах. Выручка «Эколайна» в 2017 году — 2,3 млрд руб., чистая прибыль — 53 млн руб., «МКМ-Логистики» — 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 267 млн руб.

Мусорный бизнес остается рискованным в свете роста экологических протестов населения, угрозы штрафов и перспектив изменения условий вывоза отходов после вхождения Москвы в мусорную реформу в 2022 году и досрочного перехода на раздельный сбор мусора, предупреждает Худалов. 1 января 2019 года в России стартовала мусорная реформа, целью которой стало создание в масштабах страны новой мусороперерабатывающей инфраструктуры. Сейчас в 80 регионах выбраны компании — операторы по вывозу отходов, определены нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и установлены тарифы за вывоз мусора. Всего на территории России действует 240 региональных операторов, 159 из них — в регионах, вошедших в реформу. В среднем стоимость коммунальной услуги по вывозу мусора на человека вице-премьер Алексей Гордеев оценивал в 120–130 руб. в месяц. В декабре 2018 года министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин говорил, что стоимость вывоза коммунальных отходов вырастет в 2019 году не более чем на 5%.

Зачем «Эколайн» купил конкурента

«Эколайн» и «МКМ-Логистика» давно конкурируют на московском рынке. Помимо Москвы дочерняя компания «Эколайна» — «Эколайн-Воскресенск» — стала региональным оператором в Подмосковье.

Москву обслуживают еще три оператора — «Хартия» сына генпрокурора Юрия Чайки Игоря (эта компания также является оператором Ногинского кластера Подмосковья), «Спецтранс» (входит в структуру «РТ-Инвест», которая управляет Сергиево-Посадским, Рузским и Каширским кластерами Подмосковья) и «МСК-НТ» (оператор Чеховского кластера Подмосковья), напоминает ТАСС. В общей сложности пять крупнейших операторов в 2012–2014 годах получили долгосрочные контракты примерно на 140 млрд руб.

«Эколайн» и «МКМ-Логистика» вошли в пятерку топ-10 рейтинга самых крупных участников рынка обращения с отходами, который выпустил The Bell совместно с аналитическим каналом Trash Economy. «МКМ-Логистика» заняла в нем третью строчку, «Эколайн» — четвертую.

«Синергия позволит объединенной компании существенно нарастить свои мощности и денежный поток», — считает Худалов из АКРА.

По словам представителя «Эколайна» Елены Вишняковой, «МКМ-Логистика» сохранит свой бренд и самостоятельную структуру, но начнет работать по стандартам «Эколайна». «За последние два года «Эколайн» стал лидером рынка по внедрению раздельного сбора мусора. Эта практика должна распространиться и будет распространена на компанию «МКМ-Логистика», обладающую большим, но пока не до конца раскрытым потенциалом», — сказала она. В ближайшее время будут решены основные инфраструктурные проблемы МКМ, что позволит обеспечить 100% сортировки потока твердых коммунальных отходов и рост процента выделяемых перерабатываемых фракций мусора, добавила она.

Автор: Людмила Подобедова
При участии: Петр Канаев
Теги: вывоз мусора, слияние
Материалы по теме
Экс-менеджер «Лидера» купит «мусорную» компанию с контрактами на ₽50 млрд
Бизнес
Сергей Иванов заявил о 40-летнем опоздании России с мусорной реформой
Общество
Оператор мусорной реформы назвал новый вариант расчета платежек за отходы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter