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Экс-менеджер «Лидера» купит «мусорную» компанию с контрактами на ₽50 млрд
Бывший топ-менеджер УК «Лидер» Юрий Сизов решил выкупить контроль в крупном региональном операторе по обращению с отходами с контрактами на 53 млрд руб. Это будет первая сделка M&A на мусорном рынке после начала его реформы

На рынке обращения с отходами готовится первая крупная сделка с начала мусорной реформы. Бывший первый заместитель гендиректора УК «Лидер» и глава Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) Юрий Сизов решил выкупить контрольный пакет АО «Управление отходами».

Эта компания получила статус регионального оператора по вывозу мусора в четырех регионах страны: Нижегородской, Саратовской, Волгоградской и Мурманской областях. Кроме того, заключила концессионные соглашения по строительству инфраструктуры для сортировки и переработки мусора в Чувашии, Архангельской и Челябинской областях.

Сейчас у Сизова 49% «Управления отходами», еще 51% владеет группа «Алор» Анатолия Гавриленко. «Речь идет об увеличении доли Сизова в компании до 100%», — говорит источник РБК на рынке переработки отходов.

Светлана Бик, исполнительный директор НАКДИ, подтвердила РБК, что Сизов подал ходатайство в ФАС на одобрение консолидации 100% пакета в «Управлении отходами». «Юрий Сизов ушел из УК «Лидер» и намерен сконцентрироваться на таком сложном активе, как «Управление отходами», у него есть соответствующие компетенции», — сказала она РБК, не назвав сумму готовящейся сделки и причины выхода группы «Алор» из актива.

В материалах ФАС указано, что антимонопольная служба рассматривает ходатайство физического лица о приобретении 51% акций АО «Управление отходами». В пресс-службе ФАС РБК сообщили, что ходатайство получено 9 июля и может рассматриваться 30 дней с возможным продлением еще на два месяца при необходимости уточнений условий сделки.

Контракты на 53 миллиарда

По данным НАКДИ, «Управление отходами» в качестве регионального оператора получило контракты на 53,2 млрд руб. в четырех регионах с населением 6,4 млн человек. В качестве концессионера у компании контракты на 12,07 млрд руб.

Директор группы корпоративного трейдинга АКРА Максим Худалов оценил стоимость сделки по консолидации 51% акций компании в 0,9–1,4 млрд руб. «Сейчас компания убыточна, но это, скорее всего, бумажные убытки. Операционный денежный поток отрицательный, но государство софинансирует мусорные концессии, и бизнес можно назвать перспективным», — отмечает он.

По данным СПАРК в 2018 году выручка компании «Управление отходами» составила 1,29 млрд руб., чистый убыток — 978 млн руб. В первом квартале 2019 года выручка — 901 млн руб., убыток 79,57 млн руб.

Рынок без гарантий

1 января 2019 года в России стартовала мусорная реформа, целью которой стало создание в масштабах страны новой мусороперерабатывающей инфраструктуры. Сейчас в 80 регионах выбраны компании — операторы по вывозу отходов, определены нормативы накопления ТКО и установлены тарифы за вывоз мусора. Всего на территории России действует 240 региональных операторов, 159 из них в регионах, вошедших в реформу. В среднем стоимость коммунальной услуги по вывозу мусора на человека вице-премьер Алексей Гордеев оценивал в 120–130 руб. в месяц. В декабре 2018 года министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин говорил, что стоимость вывоза коммунальных отходов вырастет в 2019 году не более чем на 5%.

Альбина Дударева, председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды отмечает, что на рынке вторсырья сейчас нет четких гарантии возвратности инвестиций в будущие объекты инфраструктуры по переработке мусора.

«Это создает риски для инвесторов в компании-регоператоры. Несмотря на то, что тарифы на вывоз отходов во многих регионах утверждены, прорабатывается возможность их пересмотра и снижения, а также оплаты вывоза мусора по факту его накопления», — говорит она.

Консолидация пакета в «Управлении отходами» снизит тревожность потенциальных инвесторов и привлечет в эту сферу банковский капитал, прогнозирует она.

Источник РБК на рынке обращения с отходами подтверждает, что после консолидации пакета Сизовым не исключено привлечение в капитал компании стратегического инвестора. «Один из претендентов — ВЭБ», — говорит источник.

Светлана Бик данные о возможном вхождении в капитал компании ВЭБа назвала недостоверными. В пресс-службе ВЭБ также опровергли планы покупки доли в капитале регоператора.

Авторы: Людмила Подобедова, Петр Канаев
При участии: Галина Казакулова, Павел Казарновский
Теги: вывоз мусора, сделка, консолидация бизнеса
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