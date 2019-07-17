Экс-менеджер «Лидера» купит «мусорную» компанию с контрактами на ₽50 млрд

Бывший топ-менеджер УК «Лидер» Юрий Сизов решил выкупить контроль в крупном региональном операторе по обращению с отходами с контрактами на 53 млрд руб. Это будет первая сделка M&A на мусорном рынке после начала его реформы

На рынке обращения с отходами готовится первая крупная сделка с начала мусорной реформы. Бывший первый заместитель гендиректора УК «Лидер» и глава Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) Юрий Сизов решил выкупить контрольный пакет АО «Управление отходами».

Эта компания получила статус регионального оператора по вывозу мусора в четырех регионах страны: Нижегородской, Саратовской, Волгоградской и Мурманской областях. Кроме того, заключила концессионные соглашения по строительству инфраструктуры для сортировки и переработки мусора в Чувашии, Архангельской и Челябинской областях.

Сейчас у Сизова 49% «Управления отходами», еще 51% владеет группа «Алор» Анатолия Гавриленко. «Речь идет об увеличении доли Сизова в компании до 100%», — говорит источник РБК на рынке переработки отходов.

Светлана Бик, исполнительный директор НАКДИ, подтвердила РБК, что Сизов подал ходатайство в ФАС на одобрение консолидации 100% пакета в «Управлении отходами». «Юрий Сизов ушел из УК «Лидер» и намерен сконцентрироваться на таком сложном активе, как «Управление отходами», у него есть соответствующие компетенции», — сказала она РБК, не назвав сумму готовящейся сделки и причины выхода группы «Алор» из актива.

В материалах ФАС указано, что антимонопольная служба рассматривает ходатайство физического лица о приобретении 51% акций АО «Управление отходами». В пресс-службе ФАС РБК сообщили, что ходатайство получено 9 июля и может рассматриваться 30 дней с возможным продлением еще на два месяца при необходимости уточнений условий сделки.