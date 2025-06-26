Разработчик электромобиля «Атом» сравнил его с гаджетом

По словам гендиректора компании «Кама», разрабатывающей «Атом», электромобиль выйдет в массовый сегмент, хотя характеристики у него «близкие к премиальным». При этом машина будет скорее похожа на «гаджет»

Фото: Андрей Любимов / РБК

До конца 2025 года на российских дорогах должен появиться первый разработанный с нуля в стране электромобиль — «Атом». Машина будет больше похожа на «гаджет», чем на привычный автомобиль, рассказал РБК гендиректор компании «Кама» Игорь Поваразднюк в рамках Петербургского международного экономического форума. В компании сообщили, что его стоимость будет «заметно ниже большинства электромобилей», представленных на рынке сегодня, — но финальную цену раскрывать пока не стали.

По словам Поваразднюка, по ощущениям от использования «Атом» ближе к гаджету, чем к классическому автомобилю. При этом его характеристики сопоставимы с премиальными, а ценовой сегмент будет ориентирован на массовый рынок.

«Думаю, наше преимущество — в найденном балансе: современные автомобильные и IT-решения, упакованные в лаконичный и удобный гаджет», — отметил он.

Ранее глава КАМАЗа Сергей Когогин в разговоре с РБК поделился, что проект «Атома» стал ответом на нежелание молодежи покупать автомобили. По его словам, молодые люди стали по-новому относиться к концепции владения автомобилем: они больше не хотят покупать машины, им удобнее пользоваться авто «по потребности», поэтому им нужен «удобный и быстрый сервис».

О стоимости «Атома»

Говорить о финальной цене «Атома» преждевременно из-за высокой волатильности российского авторынка, говорят в «Каме». «В последние три года цены колеблются на десятки процентов, поэтому лучше говорить о конкурентном позиционировании, а не об абсолютной величине цены», — пояснил Поваразднюк.

Он привел статистику за 2024 год: средневзвешенная цена бензиновых автомобилей в России составила около 2,7 млн руб., электромобилей — 5,7 млн руб., гибридов — почти 7 млн руб. «Наша задача — предоставить клиентам один из лучших по потребительским свойствам электромобиль, при этом существенно отстроившись по цене от действующих электрических и гибридных автомобилей, какой бы она ни была на момент запуска», — уточнил он.

В компании подсчитали потенциальную экономию при владении электромобилем: при интенсивной эксплуатации разница в расходах на топливо, техническое обслуживание, ремонт, парковку и налоги может превысить 2 млн руб. за три—пять лет по сравнению с бензиновыми машинами.

По итогам 2023–2024 годов на «Атом» было собрано более 100 тыс. предзаказов. Сейчас компания распределяет их по годам и месяцам — с учетом планов по постепенному наращиванию производства. Первые 30 автомобилей собраны в условиях завода, до конца 2025 года планируется несколько тестовых партий — для отладки процессов, сертификации и пробной эксплуатации. Одновременно «Кама» готовится к запуску конвейера. В компании считают возможным, что в течение пяти лет электромобили в России станут массовыми, а общий объем рынка может достичь 350 тыс. автомобилей в год.

Какие льготы доступны владельцам электромобилей На собираемые в России электромобили полагается государственная субсидия — до 35% от стоимости, но не более 925 тыс. руб., сумму получает конечный приобретатель автомобиля. Владельцы электромашин в России сегодня также освобождены от транспортного налога, имеют льготы при страховании ОСАГО, право на бесплатные парковки в ряде регионов, в Москве — на бесплатную зарядку. В январе правительство продлило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для электромобилей отечественной сборки до конца 2025 года — эксперимент стартовал в начале весны 2023 года.

Целевой аудиторией проекта в компании называют городских жителей, ориентированных на цифровые сервисы, бесконтактные покупки и доставку «в один клик». В «Каме» рассчитывают, что доступ к «Атому» будет максимально упрощен — с возможностью протестировать автомобиль по подписке или в каршеринге, собрать нужную конфигурацию и оформить доставку.

В сегменте b2b (бизнес для бизнеса) производитель нацелен на прямые продажи корпоративным клиентам. Такой подход, по словам Поваразднюка, упрощает внедрение электромобилей в автопарки.

Сколько электромобилей продают в России По итогам 2024 года в России было продано рекордное количество новых электромобилей — показатель достиг 17,8 тыс. авто и превысил уровень 2023 года более чем на четверть (+26,4%). С начала 2025-го на рынке идет заметный спад: по итогам января—мая продано 3,4 тыс. новых электромобилей — на 63% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Всего по состоянию на 2024 год в стране было зарегистрировано 59,6 тыс. электромобилей. Среднегодовой темп роста с 2015 по 2024 год составил 225%. В 2023 году на российском рынке было реализовано 14,4 тыс. электромобилей, в 2022-м — 3 тыс.

О конкуренции с китайцами

Китайские электромобильные бренды новой волны глава «Камы» называет «основным ориентиром» для «Атома». Скорость выпуска новых моделей и технологий, по его словам, основная сложность в конкуренции с ними во всем мире. «Поэтому технологически нам важно оставаться актуальными, а с точки зрения продукта — стремиться сделать лучше, чем они», — говорит Поваразднюк.

В 2024 году, по его словам, бренду Zeekr удалось занять около 40% российского рынка электромобилей — несмотря на высокие цены и отсутствие официального сервиса. «Это показывает, что электромобиль, который нравится пользователям, может занимать очень существенную долю», — убежден собеседник РБК.

Про IPO

Компания рассматривает возможность выхода на биржу. «Идея проведения IPO в проекте всегда существовала, поскольку это самый классический путь электромобильных стартапов в мире. Более активное рассмотрение данной возможности будет происходить после запуска производства — с учетом конъюнктуры рынка IPO», — сообщил глава «Камы».

«Атом» — российский электромобиль, разработанный на первой отечественной платформе для электромобилей. Стартап был основан совладельцем и генеральным директором КАМАЗа Сергеем Когогиным и бизнесменом Рубеном Варданяном. Сообщалось об инвестициях в проект со стороны «Росатома» (6,2 млрд руб.), а также о вхождении в проект самого КАМАЗа. Всего в 2021–2023 годах проект собрал инвестиций на общую сумму 24 млрд руб.: 14 млрд руб. — средства частных инвесторов, еще 10 млрд руб. — заем Фонда развития промышленности. В 2024 году планировалось привлечь еще 31 млрд руб., в том числе от частных инвесторов — 10 млрд руб., через механизмы Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ — 15 млрд руб.