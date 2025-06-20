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Бизнес ,  
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Эксклюзив

Глава КАМАЗа рассказал об ответе на нежелание молодежи покупать машины

Глава КАМАЗа Сергей Когогин считает, что молодежь больше не нуждается в машинах — теперь ей нужен «сервис», а автомобиль превращается в «гаджет на колесах»
Сергей Когогин
Сергей Когогин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Молодежь стала по-новому относиться к концепции владения автомобилем — ей нужен удобный и быстрый сервис. Ответом на этот «поколенческий сдвиг» стал проект электромобиля «Атом», заявил совладелец и генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин в интервью РБК.

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Сергей Когогин

По его словам, молодые люди больше не хотят покупать машины, им удобнее пользоваться авто «по потребности». На первое место выходит удобный и быстрый сервис, и автомобиль превращается в «гаджет на колесах».

«Когда мы создавали концепт «Атома», мы ориентировались на пользователей 20–25 лет: мы увидели поколенческое изменение отношения к автомобилю. Молодым людям не хочется покупать машину — у них есть каршеринг и такси, и это для них комфортнее и быстрее», — продолжает он. Так, инвесторы в проект поняли, что «бороться с китайским автопромом невозможно» — и выбрали свободную нишу каршеринга и такси.

«Атом» — российский электромобиль, разработанный на первой отечественной платформе для электромобилей. Стартап был основан Когогиным и Рубеном Варданяном. Сообщалось об инвестициях в проект со стороны «Росатома» (6,2 млрд руб.), а также о вхождении в проект самого КАМАЗа. Всего в 2021–2023 годах проект собрал инвестиций на общую сумму 24 млрд руб.: 14 млрд руб. — средства частных инвесторов, еще 10 млрд руб. — заем Фонда развития промышленности. В 2024 году планировалось привлечь еще 31 млрд руб., в том числе от частных инвесторов — 10 млрд руб., через механизмы Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ — 15 млрд руб., еще 6 млрд руб. в виде гранта Российского фонда развития информационных технологий.

На старте продаж, который запланирован на 2025 год, автомобиль будет доступен по краткосрочной подписке или через каршеринговые сервисы. Объем предзаказа превысил 105 тыс. машин.

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