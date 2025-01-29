Минпромторг изменил программу льготных автокредитов

На данный момент купить со скидкой 20% можно все модели Lada, ВИС, УАЗ, «Москвич 3», ГАЗ. Программа доступна для медиков, работников сферы образования и участников военных действий на Украине

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Минпромторг исключил Haval Jolion из программы льготных автокредитов, следует из сообщения ведомства.

«Под условия программы попадают автомобили с ДВС [двигателем внутреннего сгорания] стоимостью до 2 млн руб., набирающие не менее 2000 баллов за локализацию в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719», — говорится в сообщении.

Речь идет обо всех моделях Lada, ВИС, УАЗ, «Москвич 3», ГАЗ (полной массой до 3,5 т).

Базовая скидка составляет 20% от стоимости автомобиля, для жителей Дальнего Востока — 25%. Программой льготных автокредитов могут воспользоваться медицинские работники, работники сферы образования, участники военных действий на Украине и члены их семей, граждане с инвалидностью, а также семьи с детьми с Дальнего Востока.

Кроме того, под действие программы попадают все выпускаемые в России электромобили и гибриды. Речь идет о Evolute (i-Pro, i-Jet, i-Joy, i-Van и i-Sky), Voyah Dream и Free, а также о «Москвиче 3е», «Амберавто А5». Скидка на них составляет 35% (но не более 925 тыс. руб.). Она доступна для всех категорий заемщиков.

В этом году на финансирование программы льготного автокредитования в федеральном бюджете заложено более 36 млрд руб., сообщил Минпромторг.

Минпромторг включил китайские кроссоверы Haval Jolion, которые производятся на заводе Haval в Тульской области, в программу льготных автокредитов в 2022 году.

В январе Autonews.ru писал, что Haval поднял цены на автомобили 2025 года выпуска в России. Так, Jolion, самый доступный кроссовер этого бренда, стоит от 2 149 000 до 2 949 000 руб. Модель 2024 года выпуска в декабре продавалась по цене от 2 049 000 до 2 849 000 руб.

Самой популярной маркой в России по итогам прошлого года

оказалась отечественная Lada, ее доля составила 28% от общих продаж на рынке (436 155 машин). Самой популярной иностранной маркой стала Haval, всего было продано 190 624 автомобиля.