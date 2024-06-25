МИД: Россия планирует подписать соглашение с Ираном в самом ближайшем будущем

В МИД заявили о планах подписать договор с Ираном в самое ближайшее время

Россия планирует подписать договор о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном в самом ближайшем будущем, текст документа скоро будет завершен, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в интервью «РИА Новости».

«Мы рассчитываем, что это соглашение будет подписано в самом ближайшем будущем, поскольку работа над текстом уже приблизилась к завершению. Все необходимые формулировки найдены», — сказал Руденко.

По его словам, сейчас основной задачей для двух стран является завершение определенных процедур, связанных с подписанием такого рода документов.

Отношения России и Ирана опираются на Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества. Его подписали в 2001 году, каждые пять лет он автоматически продлевается. В последние годы Москва и Тегеран пришли к выводу, что документ не отвечает новым геополитическим реалиям и более высокому уровню сотрудничества.

Активная работа над новым договором началась в январе 2022 года. Однако спустя два года работы над документом в МИД не могли назвать приблизительные сроки заключения соглашения.

В июне 2024 года заключение договора приостановили из-за «проблем у иранских партнеров». Месяцем ранее в Иране разбился вертолет с президентом Эбрахимом Раиси.

Договор станет «важнейшим основополагающим документом, который, может, будет определять российско-иранское взаимодействие на ближайшие годы, а может быть, и десятилетия», обещал российский посол в Тегеране Алексей Дедов.