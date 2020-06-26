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WSJ узнала о планах США по поглощению Ericsson для победы над Huawei

Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает различные схемы противостояния китайской Huawei на мировом рынке телекоммуникационного оборудования для сетей 5G, пишет The Wall Street Journal.

«Эти идеи показывают, как далеко готовы зайти США в своей борьбе с Китаем за то, кто будет снабжать мир передовыми технологиями», — пишет газета.

Китайской компании принадлежит 28% мирового рынка телекоммуникационного оборудования, она продает его «от Азии до Германии». Американские поставщики все еще слишком малы, чтобы конкурировать с Huawei, а это означает, что крупные операторы беспроводной связи, не желающие покупать китайское оборудование, по-прежнему полагаются на трех международных поставщиков: Ericsson, Nokia и Samsung Electronics Co, отмечает издание.

По данным источников WSJ, Белый дом готов стимулировать лидеров технологического сектора США, таких, как Cisco Systems, к поглощению Ericsson или Nokia. Американские власти планируют предоставить налоговые льготы и обеспечить финансирование, поддержку инвесторам, готовых вложиться в одного из европейских производителей оборудования. Однако, по словам источников, американский бизнес не проявлял заинтересованности в покупке низкомаржинальных компаний.

США начали разработку собственных 5G-сетей в качестве альтернативы Huawei
Технологии и медиа
Фото: John Locher / AP

Параллельно обсуждается вариант с поддержкой открытой технологии для сетей, которая облегчит американски стартапам разработку оборудования для 5G.

Как выяснило издание, группа экспертов, в их числе — бывший директор NASA Дэниел Голдуин и бывший топ-менеджер Nokia Хоссейн Муин подготовили для Белого дома отчет, в котором предложили создать при поддержке федерального правительства технологический консорциум, который был позволил догнать Huawei в разработке технологий для сетей пятого поколения. Эту идею поддерживает группа частных инвесторов во главе с Cerberus Capital.

«Впервые в современной истории Соединенные Штаты не стали лидером в новой волне критических технологий», — предупреждает отчет, написанный экспертами в области телекоммуникаций и распространенный в Белом доме.

Автор: Владислав Гордеев
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