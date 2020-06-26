WSJ узнала о планах США по поглощению Ericsson для победы над Huawei

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает различные схемы противостояния китайской Huawei на мировом рынке телекоммуникационного оборудования для сетей 5G, пишет The Wall Street Journal.

«Эти идеи показывают, как далеко готовы зайти США в своей борьбе с Китаем за то, кто будет снабжать мир передовыми технологиями», — пишет газета.

Китайской компании принадлежит 28% мирового рынка телекоммуникационного оборудования, она продает его «от Азии до Германии». Американские поставщики все еще слишком малы, чтобы конкурировать с Huawei, а это означает, что крупные операторы беспроводной связи, не желающие покупать китайское оборудование, по-прежнему полагаются на трех международных поставщиков: Ericsson, Nokia и Samsung Electronics Co, отмечает издание.

По данным источников WSJ, Белый дом готов стимулировать лидеров технологического сектора США, таких, как Cisco Systems, к поглощению Ericsson или Nokia. Американские власти планируют предоставить налоговые льготы и обеспечить финансирование, поддержку инвесторам, готовых вложиться в одного из европейских производителей оборудования. Однако, по словам источников, американский бизнес не проявлял заинтересованности в покупке низкомаржинальных компаний.