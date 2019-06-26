Михаил Прохоров продал долю в «Обуви России»

Владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров продал долю в ретейлере «Обувь России», следует из сайта официального раскрытия информации. Бизнесмен владел 15,6% акций головной компании через зарегистрированную на Британских Виргинских островах Karyo Holdings Corp.

Представитель группы ОНЭКСИМ Андрей Белик и в пресс-службе «Обуви России» от комментариев отказались.

26 июня стоимость одной акции ретейлера на Московской фондовой бирже равнялась 57,2 руб. Таким образом, стоимость пакета в 15,6% могла составлять 1,01 млрд руб. Капитализация компании достигала 6,5 млрд руб.

О том, что Прохоров стал совладельцем компании, стало известно летом 2017 года. Тогда его доля составляла 24,99%. Пакет оценивался в 1,2-1,8 млрд руб. Рынок ожидал, что за сделкой может последовать первичное IPO ретейлера.

Осенью того же года «Обувь России» действительно провела размещение на Московской фондовой бирже. В ходе IPO компании удалось привлечь около $103 млн. (около 5,7 млрд руб.). При подготовке к размещению в компании оценивали стоимость одной акции в диапазоне от 140 руб. до 170 руб., она планировала привлечь 6,5-7,9 млрд руб. Полученные средства «Обувь России» планировала потратить «на увеличение своей розничной сети, развитие каналов дистрибуции и поставок, а также другие общекорпоративные цели». Размещение прошло по нижней границе — около 140 руб. за акцию. После размещения в течение 180 дней для акционеров действовало 180-дневное ограничение на отчуждение бумаг.