«Обувь России» решила начать обратный выкуп акций через год после IPO

Совет директоров группы компаний «Обувь России» («ОР») одобрил программу обратного выкупа акций, сообщается (*pdf) на сайте «ОР».
Программа выкупа будет действовать с 26 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года. Группа будет покупать акции на Московской бирже через свою «дочку» — ООО «Обувь России», брокером выступит BCS Global Markets.
«Количество приобретаемых ценных бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации программы выкупа», — сообщили в «Обуви России». В группе компаний подчеркнули, что в рамках программы будут покупать акции по цене не выше 140 руб. за штуку — данная сумма использовалась во время IPO.
Выкупленные акции «Обувь России» планирует использовать для получения финансирования на текущую деятельность и программы долгосрочной мотивации менеджмента.
«ОР» вышла на IPO в октябре 2017 года и смогла привлечь примерно $103 млн (5,7 млрд руб. по действовавшему тогда курсу). Сама «Обувь России» рассчитывала получить от первичного публичного размещения от 6,5 млрд до 7,9 млрд руб.