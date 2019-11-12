Производители предложили снять ограничения на крепость пивных напитков

Российские производители пива выступили с предложением исключить ограничения по крепости пивных напитков из технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишут «Известия», ссылаясь на материалы рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.

В них сказано, что производители предложили изменить новый технический регламент «О безопасности алкогольной продукции», в котором говорится, что крепость пивного напитка не может превышать 7 градусов. При этом самого пива в такого рода напитках должно быть не менее 40%. Такие же требования к составу предъявляет и российское законодательство. При этом, как отмечает издание, для пива ограничений по крепости нет.

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