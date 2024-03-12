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ФАС возбудила дело против S7 из-за цен на билеты

ФАС требовала от S7 предоставить обоснование ценовой политики и направила перевозчику предупреждение. Авиакомпания его оспорила, но суд встал на сторону антимонопольной службы
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за цен на билеты, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Служба сообщает, что перевозчик в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости.

«При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет», — говорится в сообщении.

ФАС потребовала от S7 разработать и направить на согласование в службу ценовую политику, в том числе с обоснованием установленной платы за билеты. «Перевозчик не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность. Однако суд поддержал позицию ФАС России», — отметили в ведомстве.

РБК направил запрос в авиакомпанию S7.

S7 Airlines — крупнейшая частная авиакомпания России, она контролируется семьей Владислава Филева. В 2022 году компания получила прибыль в 34,4 млрд руб.

Материал дополняется.

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ФАС S7 антимонопольное дело
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