ФАС возбудила дело против S7 из-за цен на билеты
ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за цен на билеты, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
Служба сообщает, что перевозчик в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости.
«При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет», — говорится в сообщении.
ФАС потребовала от S7 разработать и направить на согласование в службу ценовую политику, в том числе с обоснованием установленной платы за билеты. «Перевозчик не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность. Однако суд поддержал позицию ФАС России», — отметили в ведомстве.
РБК направил запрос в авиакомпанию S7.
S7 Airlines — крупнейшая частная авиакомпания России, она контролируется семьей Владислава Филева. В 2022 году компания получила прибыль в 34,4 млрд руб.
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