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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Ford назвал расходы на закрытие заводов в России
Компания Ford списала $174 млн в связи с реструктуризацией бизнеса в России и закрытием нескольких заводов, где выпускались легковые автомобили
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В отчетности Ford за первый квартал 2019 года указывается, что реструктуризация бизнеса в России, где компания решила отказаться от производства легковых автомобилей, обошлась компании в $174 млн. Для сравнения, закрытие завода в Сан-Бернарду в Бразилии стоило американскому автопроизводителю $193 млн. $115 млн составили расходы на реструктуризацию в Западной Европе, где Ford, в частности, закрыл предприятие по производству деталей трансмиссии во французском Бордо.

При этом подчеркивается, что в России компания сохранила пакет акций в совместном предприятии, рассчитывая продолжить выпуск коммерческих автомобилей. В соответствии с решением о реструктуризации бизнеса 51% в СП будет владеть Ford Sollers, а Ford оставит за собой 49%.

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О закрытии заводов в Набережных Челнах и Всеволожске Ford объявил 27 марта. В Татарстане компания выпускала Fiesta и EcoSport, а в Ленинградской области — Focus и Mondeo. Также одновременно прекратится ​выпуск машин на заводе в Елабуге, делавшем ​кроссоверы Kuga и внедорожники Explorer, производство фургонов Ford Transit на этом предприятии планируется сохранить.

Бизнес
Ford уходит налегке

О желании Ford реорганизовать убыточный бизнес в Европе, в том числе в России, стало известно в январе 2019 года. Российский рынок легковых автомобилей в последние годы был под сильным давлением, а его восстановление оказалось более медленным, чем ожидалось, и сопровождалось смещением спроса в сторону более дешевых моделей.

Продажи Ford упали сильнее рынка по сравнению с рекордным 2012 годом — в 2,5 раза, до 53 234 автомобилей по итогам 2018 года, а рыночная доля сократилась с 4,5 до 3%.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Ford
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