Власти США начали новое расследование в отношении Glencore

В прошлом году деятельностью компании в Венесуэле и других странах заинтересовались в Минюсте США. Теперь расследование начала Комиссия по торговле фьючерсами, но оно касается примерно тех же вопросов, что и предыдущее

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Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) расследует, нарушил ли нефтетрейдер Glencore или его дочерние структуры положения закона о товарной бирже или правила CFTC «посредством коррупционных действий в связи с торговлей сырьевыми товарами», сообщила компания на своем сайте.

В Glencore полагают, что расследование находится в начальной стадии, а его тематика совпадает с другим, которое ведет Минюст США. Компания пообещала сотрудничать с CFTC.

Минюст в ходе расследования намеревается установить, соблюдают ли компания и ее «дочки» положения законов об отмывании денег и борьбе с коррупцией. Внимание властей привлекла работа Glencore в Венесуэле, Нигерии и Демократической Республике Конго.

О расследовании Минюста США стало известно летом 2018 года.