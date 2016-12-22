Минюст США затребовал у Glencore данные о работе в Нигерии и Венесуэле

Минюст США направил одной из «дочек» швейцарского трейдера Glencore — Glencore Ltd — запрос о предоставлении документов, касающихся соблюдения компанией законов об отмывании денег и о борьбе с коррупцией. Об этом компания сообщила на своем сайте.
Обращение Минюста связано «с работой группы Glencore в Нигерии, Демократической Республике Конго и Венесуэле с 2007 года по настоящее время», уточнила компания, добавив, что предоставит информацию в установленном порядке, а пока изучает запрос.
После обнародования информации о запросе Минюста акции Glencore падали на 13%, что стало рекордным снижением за два года, отмечает Bloomberg
Glencore — швейцарский трейдер и один из ведущих мировых поставщиков сырьевых товаров, чья деятельность включает в себя около 150 предприятий, в том числе горнодобывающих и металлургических. В компаниях Glencore работает около 146 тыс. человек, включая подрядчиков.
В мае СМИ выяснили, что в Великобритании против Glencore может быть открыто расследование по обвинению во взяточничестве в Конго. Тогда Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что речь идет о сделках компании, проведенных за время работы с миллиардером Дэном Гертлером. Последний, по данным агентства, известен дружбой с лидером республики Жозефом Кабилой.
Glencore является акционером «Роснефти». В январе 2017 года трейдер Glencore и суверенный фонд Qatar Investment Authority (QIA) закрыли сделку по покупке 19,5% акций «Роснефти». Стоимость соглашения составила более 690 млрд руб. В сентябре консорциум объявил о продаже большей части пакета акций китайской CEFC, речь шла о продаже пакета в 14,16% за $9,1 млрд, но в мае 2018 года компании объявили о расторжении сделки. Свое существование прекратил и консорциум трейдера и катарского фонда. Большая часть принадлежащих ему акций «Роснефти» отошла QIA, в собственности Glencore осталось 0,57% акций. Позже QIA заявил о желании увеличить долю в «Роснефти».