Глава Glencore выйдет из совета директоров «Роснефти»

На место Айвана Глазенберга предложили кандидатуру Хамада Рашида аль Моханнади, члена попечительского совета одного из фондов развития Катара. Перестановки объяснили изменениями в структуре акционеров — сокращением доли Glencore

Айван Глазенберг (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Совет директоров «Роснефти» включил в список кандидатов в свой новый состав члена попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития, председателя Общественного колледжа Катара Хамада Рашида аль Моханнади. Это следует из сообщения (.pdf) компании.

В списке кандидатов нет главы Glencore Айвана Глазенберга, который в настоящее время входит в совет директоров российской компании. Остальные действующие члены совета директоров «Роснефти» перечислены в списке кандидатов. Это:

председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер;

главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин;

исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варнинг;

помощник президента России Андрей Белоусов;

профессор Школы финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ Олег Вьюгин;

главный исполнительный директор группы компаний BP Роберт Дадли;

член совета директоров «Роснефти» Гильермо Кинтеро;

глава Минэнерго Александр Новак;

предправления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф;

представитель Qatar Investments Authority Файзал Алсуваиди.

Представитель «Роснефти» в разговоре с ТАСС пояснил, что изменения в составе управленцев связаны с необходимостью привести его в соответствие с последними изменениями в структуре акционеров, а именно с переходом катарского инвестиционного фонда к прямому владению акциями «Роснефти» и сокращением доли Glencore.

«Увеличение числа представителей катарского фонда в совете директоров «Роснефти» будет способствовать эффективной реализации совместных проектов как в области нефтегаза, так и в смежных отраслях», — пояснил он.