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Глава Glencore выйдет из совета директоров «Роснефти»
На место Айвана Глазенберга предложили кандидатуру Хамада Рашида аль Моханнади, члена попечительского совета одного из фондов развития Катара. Перестановки объяснили изменениями в структуре акционеров — сокращением доли Glencore
Айван Глазенберг (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Совет директоров «Роснефти» включил в список кандидатов в свой новый состав члена попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития, председателя Общественного колледжа Катара Хамада Рашида аль Моханнади. Это следует из сообщения (.pdf) компании.

В списке кандидатов нет главы Glencore Айвана Глазенберга, который в настоящее время входит в совет директоров российской компании. Остальные действующие члены совета директоров «Роснефти» перечислены в списке кандидатов. Это:

  • председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер;
  • главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин;
  • исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варнинг;
  • помощник президента России Андрей Белоусов;
  • профессор Школы финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ Олег Вьюгин;
  • главный исполнительный директор группы компаний BP Роберт Дадли;
  • член совета директоров «Роснефти» Гильермо Кинтеро;
  • глава Минэнерго Александр Новак;
  • предправления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф;
  • представитель Qatar Investments Authority Файзал Алсуваиди.

Представитель «Роснефти» в разговоре с ТАСС пояснил, что изменения в составе управленцев связаны с необходимостью привести его в соответствие с последними изменениями в структуре акционеров, а именно с переходом катарского инвестиционного фонда к прямому владению акциями «Роснефти» и сокращением доли Glencore.

«Увеличение числа представителей катарского фонда в совете директоров «Роснефти» будет способствовать эффективной реализации совместных проектов как в области нефтегаза, так и в смежных отраслях», — пояснил он.

Так, у Катара, который увеличил свою долю в «Роснефти» до 18,93%, теперь будет два из 11 мест в совете директоров российской компании. Второе место в настоящее время занимает Файзал Алсуваиди, представитель катарского фонда.

Автор: Анна Трунина
Теги: «Роснефть», Совет директоров, Катар
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