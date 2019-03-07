Глава Glencore выйдет из совета директоров «Роснефти»

Совет директоров «Роснефти» включил в список кандидатов в свой новый состав члена попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития, председателя Общественного колледжа Катара Хамада Рашида аль Моханнади. Это следует из сообщения (.pdf) компании.
В списке кандидатов нет главы Glencore Айвана Глазенберга, который в настоящее время входит в совет директоров российской компании. Остальные действующие члены совета директоров «Роснефти» перечислены в списке кандидатов. Это:
- председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер;
- главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин;
- исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варнинг;
- помощник президента России Андрей Белоусов;
- профессор Школы финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ Олег Вьюгин;
- главный исполнительный директор группы компаний BP Роберт Дадли;
- член совета директоров «Роснефти» Гильермо Кинтеро;
- глава Минэнерго Александр Новак;
- предправления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф;
- представитель Qatar Investments Authority Файзал Алсуваиди.
Представитель «Роснефти» в разговоре с ТАСС пояснил, что изменения в составе управленцев связаны с необходимостью привести его в соответствие с последними изменениями в структуре акционеров, а именно с переходом катарского инвестиционного фонда к прямому владению акциями «Роснефти» и сокращением доли Glencore.
«Увеличение числа представителей катарского фонда в совете директоров «Роснефти» будет способствовать эффективной реализации совместных проектов как в области нефтегаза, так и в смежных отраслях», — пояснил он.