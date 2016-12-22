ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,35 65,93 EUR Нал. 76,39 74,89 USD Бирж. 66,62 -0,33 EUR Бирж. 75,71 -0,02 USD ЦБ. 66,29 -0,24 EUR ЦБ. 75,39 -0,36 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 3889,80 -269,30 IMOEX 2441,19 +2,04% RTSI 1154,18 +2,49% Brent 61,33 +4,59% DJIA 25712,82 +0,74% Nasdaq 7399,94 +0,96%
Греческий миллиардер на фоне коррупционных расследований ушел из Glencore
Лента новостей
Зачем главе МИ-6 понадобились новые шпионы 20:09, Политика Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 20:05, РБК и Barilla В Кремле ответили на слова Трампа о прекращении гонки вооружений 19:58, Политика Умер писатель Андрей Битов 19:54, Общество Киев начал проверку сообщений о «пропаже» задержанных кораблей в Керчи 19:42, Политика Власти Москвы организовали рейды по выявлению контрафактного алкоголя 19:40, Общество Навык хвалить: почему важно поощрять себя за победы и достижения 19:35, РБК, Jardin и Greenfield Чемпионат России по футболу. «Арсенал» — «Зенит». Онлайн 19:30, Спорт Reuters узнал о конфликте ЦБ с банками из-за сведений о валютных сделках 19:27, Финансы В ходе выступления Лаврова перед волонтерами отключились микрофон и свет 19:21, Общество «Ростех» в третий раз попросил перенести запуск электростанций в Крыму 19:20, Бизнес Правозащитники сообщили о задержании россиян за акцию в Минске 19:19, Общество Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 19:04, РБК и Toyo ФСБ пресекла деятельность подпольного оружейного цеха под Иваново 19:01, Общество СК проверит информацию о сайте по аренде детей 18:57, Общество Когда покупать биткоин: криптовалюта подешевела до $3,88 тыс. 18:43, Крипто Bloomberg узнал о предложенном Россией уровне сокращения добычи нефти 18:33, Экономика Более половины украинцев заявили о холодном отношении к России 18:26, Политика 5 модных трендов этого сезона 18:23, РБК Pink и KUPIVIP.RU Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube 18:14, Общество В Житомирской области прошли обыски в храмах УПЦ МП 18:12, Общество Американские рынки пошли в рост после сделки Трампа и Си Цзиньпина 18:06, Экономика На Украине начались военные сборы резервистов 18:04, Политика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 18:03, РБК и Thomson Reuters Новый Porsche 911: первые впечатления 18:03, Авто Греческий миллиардер на фоне коррупционных расследований ушел из Glencore 17:56, Бизнес Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 17:55, РБК и Huawei Когда избавляться от Ethereum: за месяц криптовалюта подешевела на 44% 17:53, Крипто
Греческий миллиардер на фоне коррупционных расследований ушел из Glencore
Бизнес, 17:56
0
Греческий миллиардер на фоне коррупционных расследований ушел из Glencore
Уход Мистакидиса, 12 лет работавшего в Glencore, Bloomberg называет концом эпохи. Миллиардер работал в горнодобывающем секторе компании и столкнулся с обвинениями в злоупотреблениях в нескольких странах
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Греческий миллиардер Аристотель Мистакидис, являющийся одним из крупнейших акционеров нефтетрейдера Glencore, покидает совет директоров компании, следует из сообщения пресс-службы. Как отмечает Bloomberg, причиной этого стал ряд расследований.

Так, Минюст США изучает работу Glencore в Демократической Республике Конго (ДРК) в связи с подозрениями в коррупции. Расследование, связанное с Мистакидисом, ведут и канадские власти, изучающие работу подразделения компании в сфере производства меди, которым он руководил. Теперь вместо Мистакидиса сектором работы с рудниками, расположенными в ДРК, будет руководить Нико Параскевас.

Мистакидис проработал в Glencore более 12 лет, и его уход Bloomberg называет «концом эпохи». С начала 1990-х годов он работал в горнодобывающей сфере. Ему принадлежит порядка 3% акций Glencore, и после IPO компании в 2011 году он стал миллиардером. По оценкам Forbes, его состояние составляет $2 млрд, что в 2018 году позволило ему войти в список богатейших людей планеты, где он расположился на 965-й строчке.

В октябре уход с поста главы Glencore анонсировал член совета директоров «Роснефти» Айван Глазенберг. По его словам, он намерен в течении нескольких лет, до наступления возраста 65 лет, покинуть пост, «чтобы дать дорогу молодым». По данным источников Bloomberg, он уже начал готовить трех-четырех кандидатов себе на смену, однако их имена не раскрываются.

Швейцарский нефтетрейдер Glencore является участником сделки по выкупу акций «Роснефти» совместно с катарским инвестфондом QIA. QIA и Glencore приобрели 19,5% акций «Роснефти» во время приватизационной сделки в 2016 году, в 2017 году консорциум компаний перепродал 14,16% акций нефтяной компании китайской CEFC, сумма сделки составила около $9 млрд. Однако сделка не была закрыта из-за финансовых проблем CEFC, а также ареста главы компании Е Цзяньмина. В результате покупателем пакета акций «Роснефти» стал QIA. Инвестфонд получил 4,77% акций «Роснефти», а Glencore — 0,57%.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Glencore , миллиардер
Главное
В Кремле ответили на слова Трампа о прекращении гонки вооружений Политика
Материалы по теме
QIA и Glencore погасили кредит в €5,2 млрд на покупку акций «Роснефти» Бизнес
Член совета директоров «Роснефти» анонсировал уход с поста главы Glencore Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter