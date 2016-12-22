Греческий миллиардер на фоне коррупционных расследований ушел из Glencore

Уход Мистакидиса, 12 лет работавшего в Glencore, Bloomberg называет концом эпохи. Миллиардер работал в горнодобывающем секторе компании и столкнулся с обвинениями в злоупотреблениях в нескольких странах

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Греческий миллиардер Аристотель Мистакидис, являющийся одним из крупнейших акционеров нефтетрейдера Glencore, покидает совет директоров компании, следует из сообщения пресс-службы. Как отмечает Bloomberg, причиной этого стал ряд расследований.

Так, Минюст США изучает работу Glencore в Демократической Республике Конго (ДРК) в связи с подозрениями в коррупции. Расследование, связанное с Мистакидисом, ведут и канадские власти, изучающие работу подразделения компании в сфере производства меди, которым он руководил. Теперь вместо Мистакидиса сектором работы с рудниками, расположенными в ДРК, будет руководить Нико Параскевас.

Мистакидис проработал в Glencore более 12 лет, и его уход Bloomberg называет «концом эпохи». С начала 1990-х годов он работал в горнодобывающей сфере. Ему принадлежит порядка 3% акций Glencore, и после IPO компании в 2011 году он стал миллиардером. По оценкам Forbes, его состояние составляет $2 млрд, что в 2018 году позволило ему войти в список богатейших людей планеты, где он расположился на 965-й строчке.

В октябре уход с поста главы Glencore анонсировал член совета директоров «Роснефти» Айван Глазенберг. По его словам, он намерен в течении нескольких лет, до наступления возраста 65 лет, покинуть пост, «чтобы дать дорогу молодым». По данным источников Bloomberg, он уже начал готовить трех-четырех кандидатов себе на смену, однако их имена не раскрываются.

Швейцарский нефтетрейдер Glencore является участником сделки по выкупу акций «Роснефти» совместно с катарским инвестфондом QIA. QIA и Glencore приобрели 19,5% акций «Роснефти» во время приватизационной сделки в 2016 году, в 2017 году консорциум компаний перепродал 14,16% акций нефтяной компании китайской CEFC, сумма сделки составила около $9 млрд. Однако сделка не была закрыта из-за финансовых проблем CEFC, а также ареста главы компании Е Цзяньмина. В результате покупателем пакета акций «Роснефти» стал QIA. Инвестфонд получил 4,77% акций «Роснефти», а Glencore — 0,57%.