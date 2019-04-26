Топ-менеджер компании Босова опроверг участие Абызова в «Сибантраците»

Гендиректор «Сибантрацита» Дмитрия Босова Максим Барский опроверг информацию о том, что арестованный Михаил Абызов владеет долей в угольной компании. Был ли Абызов партнером Босова в других проектах, ему неизвестно

Михаил Абызов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Гендиректор «Сибантрацита» Максим Барский заявил в интервью РБК, что у экс-министра Михаила Абызова, арестованного по обвинению в мошенничестве, нет доли в компании. «Нет. [он не был акционером] «Сибантрацита». Все акционеры «Сибантрацита» юридически оформлены», — сказал Барский.

Так топ-менеджер прокомментировал информацию, распространяемую в Telegram-каналах о совместных бизнес-проектах Абызова и основного владельца «Сибантрацита» Дмитрия Босова (через «Аллтек» владеет более 86%). В частности, об этом писал Telegram-канал «Незыгарь» после задержания бывшего министра в конце марта. «Я вообще не понимаю такого жанра, как Telegram-каналы. Это из разряда fake news», — так прокомментировал он слухи.

На вопрос, был ли Абызов партнером Босова в других угольных проектах, Барский ответил: «Не знаю, где он был».

Босов ранее рассказывал «Ведомостям», что познакомился с Абызовым в 1998 году, когда тот работал в РАО ЕЭС и по поручению главы этой компании Анатолия Чубайса приехал на Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ, в котором на тот момент Босов владел долей), чтобы повысить тариф на электроэнергию и вернуть РАО все долги. «Мы увидели неизвестного нам молодого и борзого человека по фамилии Абызов, который заявил, что платить по прежним тарифам КрАЗ не будет», — вспоминал бизнесмен. Босов отмечал, что «при этом с Абызовым у меня сложились хорошие личные отношения. Как правило, дни мы проводили в противоборстве — на совещаниях в администрации, региональной энергетической комиссии и прокуратуре, в обвинениях во всех мыслимых и немыслимых грехах, а вечером вместе ужинали, пили водку, сравнивая студенческие годы в Бауманке и на мехмате».