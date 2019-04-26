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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Бизнес ,  
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Топ-менеджер компании Босова опроверг участие Абызова в «Сибантраците»
Гендиректор «Сибантрацита» Дмитрия Босова Максим Барский опроверг информацию о том, что арестованный Михаил Абызов владеет долей в угольной компании. Был ли Абызов партнером Босова в других проектах, ему неизвестно
Михаил Абызов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Гендиректор «Сибантрацита» Максим Барский заявил в интервью РБК, что у экс-министра Михаила Абызова, арестованного по обвинению в мошенничестве, нет доли в компании. «Нет. [он не был акционером] «Сибантрацита». Все акционеры «Сибантрацита» юридически оформлены», — сказал Барский.

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Глава «Сибантрацита» — РБК: «Нет задачи продаться, есть задача удвоиться»

Так топ-менеджер прокомментировал информацию, распространяемую в Telegram-каналах о совместных бизнес-проектах Абызова и основного владельца «Сибантрацита» Дмитрия Босова (через «Аллтек» владеет более 86%). В частности, об этом писал Telegram-канал «Незыгарь» после задержания бывшего министра в конце марта. «Я вообще не понимаю такого жанра, как Telegram-каналы. Это из разряда fake news», — так прокомментировал он слухи.

На вопрос, был ли Абызов партнером Босова в других угольных проектах, Барский ответил: «Не знаю, где он был».

Босов ранее рассказывал «Ведомостям», что познакомился с Абызовым в 1998 году, когда тот работал в РАО ЕЭС и по поручению главы этой компании Анатолия Чубайса приехал на Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ, в котором на тот момент Босов владел долей), чтобы повысить тариф на электроэнергию и вернуть РАО все долги. «Мы увидели неизвестного нам молодого и борзого человека по фамилии Абызов, который заявил, что платить по прежним тарифам КрАЗ не будет», — вспоминал бизнесмен. Босов отмечал, что «при этом с Абызовым у меня сложились хорошие личные отношения. Как правило, дни мы проводили в противоборстве — на совещаниях в администрации, региональной энергетической комиссии и прокуратуре, в обвинениях во всех мыслимых и немыслимых грехах, а вечером вместе ужинали, пили водку, сравнивая студенческие годы в Бауманке и на мехмате».

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ФСБ возбудила уголовное дело против руководства компании Босова

17 апреля Красноярское управление ФСБ возбудила уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства еще одной угольной компании Босова — Арктической горной компании (АГК) — из-за незаконной добычи и последующей продажи угля на Таймыре. По данным источника РБК, близкого к расследованию, Босов является свидетелем в этом деле. Впрочем, источник, близкий к «ВостокУглю» (АГК — один из проектов «ВостокУгля»), это опроверг.

Барский сказал РБК, что это уголовное дело и связанное с ним расследование не имеет отношения к «Сибантрациту» и не влияет на деятельность компании.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко
Теги: Дмитрий Босов
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