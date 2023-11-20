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«Билайн» ускорил рост выручки на фоне выхода из нидерландского VEON

«ВымпелКом» увеличил темпы роста выручки на фоне выхода из нидерландского VEON
Выручка российского «ВымпелКома» растет быстрее на фоне выхода из нидерландского холдинга VEON. Эксперты считают, что независимый статус будет позитивно влиять на показатели и в дальнейшем
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

В третьем квартале 2023 года выручка российского «ВымпелКома» (бренд «Билайн») выросла на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 77,5 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. В предыдущие кварталы темпы роста были ниже: так, в первом показатель снизился на 2,6%, а во втором — вырос на 6,9%.

Третий квартал был последним кварталом, который «ВымпелКом» провел в составе международного холдинга VEON. С 9 октября Veon полностью вышел из состава акционеров «ВымпелКома». «Несмотря на то что для наших клиентов и сотрудников переход был максимально плавным и незаметным, для некоторых аспектов нашего бизнеса это многое меняет, — говорится в сообщении «ВымпелКома». — Повлияет это и на нашу финансовую отчетность: мы начнем раскрывать чуть больше показателей и отходить от метрик, которые, по нашему мнению, устарели и не отражают состояние бизнеса в полной мере». Полностью перейти на новый формат отчетности компания планирует по итогам четвертого квартала.

Из отчета за третий квартал следует, что выручка «ВымпелКома» от мобильной связи выросла на 8,9%, до 65,6 млрд руб. При этом количество абонентов сократилось на 4% по сравнению со значением за тот же период прошлого года, до 44,1 млн. Но средняя выручка на одного абонента (показатель ARPU) выросла на 10,1%, до 440 руб. Как пояснил РБК представитель компании, это связано с увеличением числа пользователей тарифа UP, запущенного летом 2022 года (позволяет абоненту комбинировать услуги). Он также подчеркнул, что абонентская база росла по сравнению с предыдущим кварталом.

Холдинг VEON продал «Билайн» и завершил выход из России
Бизнес
Фото:Владислав Шатило / РБК

Выручка компании от фиксированной связи увеличилась на 13,9%, до 11,9 млрд руб. По словам представителя оператора, рост обеспечило повышение доли конвергентной базы (клиентов, пользующихся услугами и фиксированной, и мобильной связи).

Ранее отчеты за третий квартал опубликовали МТС и «Ростелеком». У первого выручка от услуг связи в третьем квартале выросла на 7,4%, до 112,4 млрд руб., а общая выручка с учетом банка и других бизнесов — на 15,3%, до 159,7 млрд руб. У «Ростелекома» общая выручка увеличилась на 14%, до 173,9 млрд руб., с учетом IT и цифровых сервисов.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что рост выручки «ВымпелКома» связан в первую очередь с увеличением стоимости услуг для абонентов. «У «Билайна», как и у других операторов, достаточно сильно растут тарифы — минимум на 10% в 2023 году, выход из VEON тут ни при чем. Более того, через VEON компания могла хоть как-то решать вопросы с поставкой оборудования, теперь придется довольствоваться тем, что есть», — сказал эксперт в разговоре с РБК.

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что выручка компании растет за счет «чистки» абонентской базы и увеличения ARPU. «Стратегия «Билайна», ориентированная на рост абонентской базы, начинает работать, качество базы улучшается. Рост сервисной выручки и выручки в целом связан с корректировкой тарифов и увеличением в третьем квартале абонентской базы», — говорит Муртазин. По его мнению, показатели будут постепенно улучшаться и выход из нидерландского VEON пойдет компании на пользу.

Как «Билайн» выходил из VEON

9 октября группа российских топ-менеджеров «ВымпелКома» во главе с гендиректором Александром Торбаховым закрыла сделку по выкупу компании у нидерландской VEON. В рамках сделки «ВымпелКом» выкупил облигации VEON у российских держателей. Стоимость всего «ВымпелКома» была оценена в 370 млрд руб., но основную часть этой суммы должны были погасить в счет списания долга VEON на российскую компанию, а оставшуюся — за счет выкупа бондов нидерландской компании.

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Екатерина Шокурова
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