Глава «Росатома» рассказал о географии стройки судов для Северного пути

Чтобы обеспечить Северный морской путь необходимым количеством судов, строить флот «нужно везде», уверен глава «Росатома» Алексей Лихачев. Обеспечить судами можно и российскими, и китайскими, и даже корейского производства

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Для того чтобы обеспечить потребность Северного морского пути (СМП) во флоте, строить суда «нужно везде», считает глава «Росатома» Алексей Лихачев. «Его (флот. — РБК) нужно строить на наших верфях: это и «Звезда» — там строится ледокол «Лидер» <...> И у обновленной, перезагруженной ОСК (Объединенной судостроительной корпорации. — РБК), без сомнения, есть такие планы, мы с ними их отрабатываем. Я думаю, что рано или поздно определенные группы судов будут заказаны в Китайской Народной Республике. Мне кажется, восстановятся наши отношения и с Республикой Корея, — рассказал Лихачев РБК. — Там встал ряд ранее запущенных процессов, но по тем сигналам, которые мы видим оттуда, это не нравится, в первую очередь, самому корейскому бизнесу. Поэтому, мне кажется, рано или поздно эта ситуация разрешится».

И сам «Росатом» (с 2018-го — инфраструктурный оператор СМП), и инвесторы, которые реализуют проекты в российской части Арктики по добыче и экспорту энергоносителей и металлов, неоднократно говорили о проблеме нехватки грузового и ледокольного флота для круглогодичного судоходства по направлению. Согласно оценке самой госкорпорации, к 2030-му необходимо 160 судов высокого ледового класса для экспорта продукции арктических проектов: на 2023-й на СМП работало 30 судов, в процессе строительства находились 33 судна.

Построить флот в достаточном объеме на российских верфях крайне сложно: для судоходства по СМП нужны крупнотоннажные суда, строить которые в России можно только на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге и ССК «Звезда» в Большом Камне Приморского края. Оба завода уже загружены на несколько лет вперед, в том числе заказами на атомные ледоколы. Технически построить их можно на керченском заводе «Залив», но зайти на построенном в Крыму судне в порты за пределами России будет «проблематично», объясняет источник РБК на одном из судостроительных заводов.

В советское время крупнотоннажное строительство велось на заводе в Николаеве, который теперь находится на территории Украины. Завод был построен в южной части СССР с расчетом на благоприятный климат, который позволяет сокращать расходы на освещение и отопление и поддерживать высокие темпы работы круглый год. Предприятие прекратило свою работу задолго до начала специальной военной операции.

В чем особенность строительства в других странах

По словам источника РБК, близкого к ОСК, в 2023 году в правительстве обсуждали возможность заказа атомных ледоколов в Китае, но тогда от этой идеи отказались для сохранения технологического суверенитета. «Можно заказать в Китае один такой ледокол, и через пять-десять лет КНР создаст свой собственный ледокольный флот, что по факту будет означать утрату лидерских позиций России в части атомного ледокольного судостроения», — объясняет он.

Другой источник РБК на одной из российских верфей утверждает, что построить грузовой флот для СМП в требуемых количествах в России в ближайшие десять лет невозможно. «Даже если с нуля построить в стране новую крупнотоннажную верфь, потребуется минимум 10 лет, чтобы отладить на ней серийное производство. А в Китае, который занимает около 40% мирового судостроительного рынка, технически сегодня можно построить любое судно, кроме газовоза. Другой вопрос — позволит ли политическая обстановка выполнять такие заказы», — рассуждает собеседник. Он также считает, что строить грузовой флот в Индии будет затруднительно, так как там развивается в основном военное кораблестроение, а в гражданском сегменте «страна представляет собой Китай 20 лет назад».

Корейские верфи строили танкеры и газовозы для российских арктических проектов до начала СВО и введения в отношении России санкций странами Запада, часть заказов выполнялась совместно с ССК «Звезда». После введения санкций выполнение контрактов было приостановлено.

Гендиректор INFOLine Михаил Бурмистров считает, что заказ строительства за рубежом в ближайшие годы маловероятен, так как размещение заказов даже в «дружественных» странах связано с рисками введения вторичных санкций, что грозит срывом поставок. «В таких судах используется большой объем сложных технологий и оборудования двойного назначения, поэтому любое партнерство почти неизбежно будет сорвано», — говорит он.