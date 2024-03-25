Глава «Ростатома» об арктических судах и электромобилях. Полное интервью

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Для обеспечения потребностей Северного морского пути (СМП) во флоте, строить суда «нужно везде», рассказал в интервью РБК глава «Росатома» Алексей Лихачев. О том, где будут строится такие суда, получится ли договориться с Южной Кореей, и когда корпорация представит универсальную платформу для электромобилей — в полном видео интервью телеканалу РБК.